«Фенербахче» пришлет «Зениту» предложение об аренде Вендела с правом выкупа (Fotomac)

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Вендел Футбол

«Фенербахче» рассматривает возможность подписания Вендела.

Как утверждает Fotomac, турецкий клуб, не сумев достигнуть других целей на трансферном рынке, решил договориться с «Зенитом» о переходе 26-летнего бразильца.

«Фенербахче» на этой неделе пришлет петербуржцам предложение об аренде полузащитника с правом выкупа.

В текущем сезоне Вендел провел 4 матча в Мир РПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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62 комментария

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Caerly
Ответ Kahn01
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60 лямов отличаются от "аренды с правом выкупа". Денег у Фенера никогда не было.
+79
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fidgety_heart
Зенит пошлёт Фенербахче
+81
-7
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Oleg Olegov
"Турецкий клуб, не сумев достигнуть других целей на трансферном рынке...
пришлет петербуржцам предложение об аренде полузащитника с правом выкупа"
Кажется, я знаю, почему они не достигают целей на трансферном рынке)
+42
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
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С Рябчуком,Мединой и Дуатре,да.
+45
-4
+41
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schwein
У Фанера нет столько денег за нашего пьяного мастера.
+32
-3
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Виталик Украинский
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не о спартаке ведь речь
+20
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Бронислав Каминский
Ответ Плакса Джон ушел налево
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Они последний раз чемпионат лет 10 назад выигрывали,топ клуб)
+19
-2
+17
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Caerly
"аренда с правом выкупа" это на грани хамства за ключевого игрока. Будут деньги - приходите.
+17
-1
+16
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Tydeus
Вендел самим нужен. Либо полноценный трансфер, либо возвращайтесь зимой
+16
-1
+15
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schwein
Ответ Kahn01
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Саудиты отвалили 60 вообще то.
А Фенер в лучшем случае 10ку наскребет.
+13
0
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Покерный Футбол
Ответ Kahn01
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Вот скажи, что у тебя должно быть в голове чтобы не видеть разницы между 60 млн за трансфер и арендой с только лишь ПРАВОМ выкупа?
+9
0
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Бронислав Каминский
Ответ Kahn01
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Если нищие сельджуки вывалят лямов 60 за Вендела,то да.А так пусть побираются в других местах
+11
-2
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Бронислав Каминский
Ответ Дмитрий9779
С Рябчуком,Мединой и Дуатре,да.
Лучший пример красивого развода это Гус Тиль)))сколько заплатили там,18млн?))потом за копейки по арендам
+10
-1
+9
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Ola BP
Ответ fussballer
Да, лучше выкуп с правом аренды
Что-то на спартаковском
+11
-3
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Святослав Федорович
Они Крунича за 15 не могут купить, присылают за основного Милана то 5, то 7 миллионов, а тут Вендела за 25 купят, ага, как же
+7
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MAXIMum1
Нереально. Фенер не заплатит за Вендела реальную сумму. Да и Венделу зачем этот переход? В Зените он адаптировался, один из лучших игроков, хороший контракт, куча соотечетсвенников, отличная инфраструктура, болельщики... Да, был заскок летом, немного побыковал, похоже ностальгия настигла. Но сейчас то он в порядке.
+6
0
+6
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savik-A.M.
Ответ Плакса Джон ушел налево
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топ чем ?
+6
-1
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Катя_СПб
Дырку вы от бублика получите, а не Шарапова.
+5
-2
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zhongler
пока Вендел гулял по Бразилии, турки о нём не вспоминали. Как только начал играть сразу нужен оказался. Ну хрен им в зубы. Пусть идут в турецкую баню...
+3
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Катя_СПб
Ответ Ростов-на-Дону
Приличгый клуб у зинита ничего не купит, не говоря, уж, никого.
Из запоя вышел?
+4
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Ola BP
Что-то на спартаковском
Это когда покупаешь Крала и Тила 18 и 15 лямов, а потом отдаешь их по арендам и платишь им половину зарплаты))
+3
0
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Vaksinator
так мы вам и отпустили важнейшего игрока команды, конечно
+2
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Самозанятый
Зенит предложит им выкуп с последующей арендой)
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Назар Игорь
Если и продавать то не меньше четвертного. Не думаю что он рвëтся в туретчину, он хотел на родной песочек Копакабаны.
+3
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Алексей Кузнецов
Ответ kalc1976@list.ru
Азмуна продали за 2,5 , Дриусси выкупился, Ригони купили за 9 лямов за 100 штук скинули, Маммана за 16 млн - ушел бесплатно, Мевлю за 8 млн ушел в Сочи за 4, Коаневиттера за 8,5 - ушел за 2,6, Нобоа за 8 млн - слили за 0,5 все тем же Сочи, Нету за 6,5 - ушел бесплатно, список можно продолжать и дальше .
Ты как обычно смешал все в кучу. Взяв трансферы из разных времён и пытаешься выделиться.
А сколько пользы принесли как тот же Нету, Азмун и Дриусси к примеру, ты забыл.
Кстати,а сколько пользы принес великий Педро Роша, которого брали как и Дриусси?
+2
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