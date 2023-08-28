«Фенербахче» пришлет «Зениту» предложение об аренде Вендела с правом выкупа (Fotomac)

«Фенербахче» рассматривает возможность подписания Вендела.

Как утверждает Fotomac, турецкий клуб, не сумев достигнуть других целей на трансферном рынке, решил договориться с « » о переходе 26-летнего бразильца.

« » на этой неделе пришлет петербуржцам предложение об аренде полузащитника с правом выкупа.

В текущем сезоне провел 4 матча в Мир РПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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