«Фенербахче» пришлет «Зениту» предложение об аренде Вендела с правом выкупа (Fotomac)
«Фенербахче» рассматривает возможность подписания Вендела.
Как утверждает Fotomac, турецкий клуб, не сумев достигнуть других целей на трансферном рынке, решил договориться с «Зенитом» о переходе 26-летнего бразильца.
«Фенербахче» на этой неделе пришлет петербуржцам предложение об аренде полузащитника с правом выкупа.
В текущем сезоне Вендел провел 4 матча в Мир РПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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пришлет петербуржцам предложение об аренде полузащитника с правом выкупа"
Кажется, я знаю, почему они не достигают целей на трансферном рынке)
А Фенер в лучшем случае 10ку наскребет.
А сколько пользы принесли как тот же Нету, Азмун и Дриусси к примеру, ты забыл.
Кстати,а сколько пользы принес великий Педро Роша, которого брали как и Дриусси?