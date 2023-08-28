«Реал» не будет искать замену Винисиусу, выбывшему на 6 недель из-за травмы бедра

«Реал» не собирается выходить на трансферный рынок в поисках атакующих игроков.

Сегодня стало известно, что вингер пропустит полтора месяца из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

Как передает COPE, мадридцы не планируют подписывать ему замену и будут обходиться теми футболистами, которые есть сейчас в распоряжении.

В прошлом сезоне бразилец провел 33 игры в и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Карло Анчелотти: «Реалу» не нужен новичок в атаку. Мы забили 6 голов без Бензема и Винисиуса»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку