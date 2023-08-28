«Реал» не будет искать замену Винисиусу, выбывшему на 6 недель из-за травмы бедра
«Реал» не собирается выходить на трансферный рынок в поисках атакующих игроков.
Сегодня стало известно, что вингер Винисиус Жуниор пропустит полтора месяца из-за травмы двуглавой мышцы бедра.
Как передает COPE, мадридцы не планируют подписывать ему замену и будут обходиться теми футболистами, которые есть сейчас в распоряжении.
В прошлом сезоне бразилец провел 33 игры в Ла Лиге и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Странно на самом деле. Футбольный бог как будто испытания посылает травмами, а Реал никак не реагирует, даже для глубины. Спасибо хоть вратаря нашли. Если ровно и стабильно пройдут сезон, то респект. И если кубышку берегут под лето 24, то пойму. Но если всю кубышку берегут под Мбаппе, пусть даже летом 24, пусть даже свободным агентом, то не пойму. Особенно эпично будет, если он снова продлится, за него опять придётся торговаться, и он в итоге опять сорвётся. Тогда зачем это всё?)
Колдуй, папа Карло