«Реал» не будет искать замену Винисиусу, выбывшему на 6 недель из-за травмы бедра

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

«Реал» не собирается выходить на трансферный рынок в поисках атакующих игроков.

Сегодня стало известно, что вингер Винисиус Жуниор пропустит полтора месяца из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

Как передает COPE, мадридцы не планируют подписывать ему замену и будут обходиться теми футболистами, которые есть сейчас в распоряжении.

В прошлом сезоне бразилец провел 33 игры в Ла Лиге и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Карло Анчелотти: «Реалу» не нужен новичок в атаку. Мы забили 6 голов без Бензема и Винисиуса»

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39 комментариев

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Усман Алиев
Камавиинга
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Riphraph123
Браим диас ваш выход, шанс прилетел откуда не ждали)
+24
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Bentley Verura
Ответ Усман Алиев
Камавиинга
Камавиииинга, камо йее камоооооо
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Бедный камавинга, ему теперь надо будет одновременно и на позиции защитника и на позиции нападающего играть.
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Собиратель хаоса
Скоро Анчи, натягивая на себя форму Реала и бутсы: Я же сказал, состав укомплектован! Нам не нужны трансферы!
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Makar Tert
Ответ GuruFutbola
Перец, где боеприпасы?)
Лапорта , где рычаги?
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Amalfitano
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Бедный камавинга, ему теперь надо будет одновременно и на позиции защитника и на позиции нападающего играть.
Нападающий оборонительного плана.))
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ShamilK
Ответ Бестрофейник 19/20
Самое время дать шанс молодым. Но жаль, что Карло не умеет раскрывать таланты ( Вся надежда на Кепу
Как это он не умеет раскрывать таланты? При Карло Винисиус стал претендентом на ЗМ, а родриго стал похож на футболиста.
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Dikki Shelton
Ситуация сложная, но Реал Мадрид справится как и всегда👌
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Surviving
Говорят Мбаппе может играть на левом фланге.
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SAKE01
Ответ войд
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тогда будешь искать рычаги
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Petr Tcoi
Ответ Кирилл Польский
Такое ощущение, что Реал слишком поверил я Билингема. На всех позициях человек раскроется) Странно на самом деле. Футбольный бог как будто испытания посылает травмами, а Реал никак не реагирует, даже для глубины. Спасибо хоть вратаря нашли. Если ровно и стабильно пройдут сезон, то респект. И если кубышку берегут под лето 24, то пойму. Но если всю кубышку берегут под Мбаппе, пусть даже летом 24, пусть даже свободным агентом, то не пойму. Особенно эпично будет, если он снова продлится, за него опять придётся торговаться, и он в итоге опять сорвётся. Тогда зачем это всё?)
У них смена тренера летом. Этот сезон можно дотянуть на чем есть. В там закупаться пол новый проект
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Абдула Магомедсаидов
Хорошо, что замену Куртуа взяли
А кама если что бы стал обороняющимся вратарем атаки)
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Абдула Магомедсаидов
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Бедный камавинга, ему теперь надо будет одновременно и на позиции защитника и на позиции нападающего играть.
Хорошо, что замену Куртуа взяли
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Бестрофейник 19/20
Ответ ShamilK
Как это он не умеет раскрывать таланты? При Карло Винисиус стал претендентом на ЗМ, а родриго стал похож на футболиста.
Оба были уже состоявшимися игроками. Карло ничего не добавил. Просто Перес дал указ всей команде играть на Бензема, что и привело к успеху в ЛЧ. В следующем сезоне было видно, как Карло не может влиять на игру. Винисиус занимался клоунадой, ротации никакой не было, важные матчи проигрывались в одну калитку
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Andrey Maximkin
Ответ Михаил Корж
Так Мбаппе все-таки прийдёт?
ага, вылетают уже вместе с Холландом
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александр модов
НЕ стоило отпускать Асенсио...
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Азамат
Азара верните
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Манковский
Наконец-то у председателя появлось окно чтобы заняться настоящими делами. Теперь можно и в суд явиться.
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ShamilK
Они даже замену Бензема подписать не могут, какая еще замена Винисиуса? Позорище просто, сейчас Беллингем оверперформить перестанет и голов вообще не будет. Будут катать унылые нули против автобусов. Даже не припомню, чтобы у Мадрида была такая беспомощная и нулевая атака
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Кирилл Польский
Такое ощущение, что Реал слишком поверил я Билингема. На всех позициях человек раскроется)
Странно на самом деле. Футбольный бог как будто испытания посылает травмами, а Реал никак не реагирует, даже для глубины. Спасибо хоть вратаря нашли. Если ровно и стабильно пройдут сезон, то респект. И если кубышку берегут под лето 24, то пойму. Но если всю кубышку берегут под Мбаппе, пусть даже летом 24, пусть даже свободным агентом, то не пойму. Особенно эпично будет, если он снова продлится, за него опять придётся торговаться, и он в итоге опять сорвётся. Тогда зачем это всё?)
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AnMe
Очень странные решения. Интересно, как покажет себя команда в сезоне. Пока дела идут нормально.
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Evergreen
Да уж, полноценно Винни никто не сможет заменить.
Колдуй, папа Карло
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Михаил Корж
Так Мбаппе все-таки прийдёт?
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Begench Berdimuradov
Браим вошел в чат
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