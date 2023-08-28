УЕФА не станет вмешиваться в дело Рубиалеса после жалобы генсека RFEF. Испанские клубы и сборные не отстранят от международных турниров

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УЕФА не планирует вмешиваться в дело главы RFEF Луиса Рубиалеса.

Ранее глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) был отстранен ФИФА от футбола на 90 дней за поцелуй с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы испанок в финале чемпионата мира. Рубиалес отказался покидать свой пост.

Генеральный секретарь RFEF Андреу Кампс, являющийся сторонником Рубиалеса, направил в УЕФА жалобу на деятельность правительства Испании, заявив о вмешательстве в дела федерации. Письмо было направлено 26 августа, до того, как Высший спортивный совет Испании пожаловался на Рубиалеса в CAS, и до решения ФИФА отстранить функционера. При этом новое руководство RFEF не было в курсе того, что Кампс пожаловался в УЕФА.

Как сообщает As, в УЕФА приняли жалобу Кампса к сведению, однако вмешиваться в дела RFEF организация не планирует. Глава УЕФА Александер Чеферин решил не передавать жалобу в ФИФА, обладающую полномочиями накладывать санкции в случае политического вмешательства. Отмечается, что в УЕФА не хотят, чтобы скандал с Рубиалесом омрачил предстоящую жеребьевку Лиги чемпионов и церемонию вручения наград лучшим игрокам прошедшего сезона.

При этом глава Высшего спортивного совета Испании Виктор Франкос подтвердил, что ситуация никак не повлияет на участие испанских клубов и сборных в международных турнирах.

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10 комментариев

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Дзмітрый Фарботка
исключить все испанские клубы из еврокубков было бы единственным правильным решением в борьбе с мочизмом
+15
-2
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Ебздрогыч
Когда уже Папа Римский выскажется? Жду новости, что ООН очень озабочен данной ситуацией
+6
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Bashibuzuck
Ответ Ебздрогыч
Когда уже Папа Римский выскажется? Жду новости, что ООН очень озабочен данной ситуацией
Ещё Бузова не высказалась😁
+2
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Neo
уже совсем не смешно пасаны.
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Сергей48
А куда он её поцеловал?
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Евгений Шазиев
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Чеферину и тут не хватило духа вписаться за своего. Кто эту словенскую курву педалит вообще?
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Maturmalai
Заграница не поможет.
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Дзмітрый Фарботка
исключить все испанские клубы из еврокубков было бы единственным правильным решением в борьбе с мочизмом
Хуторянин, не мОчизм, а мАчизм. Проверное слово - мАчо. Ударение на первом слоге. Хотя я знаю, что в ваших учебниках больше пишут, что вы Чёрное Море создали и Королёв был украинцем, но точно не об орфографии).
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Numunu
Ответ Дзмітрый Фарботка
исключить все испанские клубы из еврокубков было бы единственным правильным решением в борьбе с мочизмом
мОчизм ? Да ладно, он всего лишь поцеловал её, а не искупал под золотым дождем ))
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