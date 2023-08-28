Чемпионат мира по баскетболу-2023. Греция – США, Бразилия встретится с Испанией и другие матчи
В понедельник, 28 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии пройдут очередные восемь матчей первого раунда чемпионата мира по баскетболу-2023.
Греция сыграет с США, Бразилия встретится с Испанией.
Словения Луки Дончича сойдется с Грузией.
Чемпионат мира
Филиппины, Япония, Индонезия
Первый раунд
Группа B
- Дата проведения
- 28 августа, 11.00, «Smart Araneta Coliseum»
- Дата проведения
- 28 августа, 15.00, «Smart Araneta Coliseum»
Положение команд: Сербия – 1-0, Пуэрто-Рико – 1-0, Южный Судан – 0-1, Китай – 0-1.
Группа C
- Дата проведения
- 28 августа, 11.45, «Mall of Asia Arena»
- Дата проведения
- 28 августа, 15.40, «Mall of Asia Arena»
Положение команд: США – 1-0, Греция – 1-0, Иордания – 0-1, Новая Зеландия – 0-1.
Группа F
- Дата проведения
- 28 августа, 11.00, «Okinawa Arena»
- Дата проведения
- 28 августа, 14.30, «Okinawa Arena»
Положение команд: Грузия – 1-0, Словения – 1-0, Венесуэла – 0-1, Кабо-Верде – 0-1.
Группа G
- Дата проведения
- 28 августа, 12.45, «Indonesia Arena»
- Дата проведения
- 28 августа, 16.30, «Indonesia Arena»
Положение команд: Бразилия – 1-0, Испания – 1-0, Кот-д’Ивуар – 0-1, Иран – 0-1.
Группа A
Положение команд: Доминиканская Республика – 2-0, Италия – 1-1, Ангола – 1-1, Филиппины – 0-2.
Группа D
Положение команд: Литва – 2-0, Черногория – 2-0, Египет – 0-2, Мексика – 0-2.
Группа E
Положение команд: Германия – 2-0, Австралия – 1-1, Япония – 1-1, Финляндия – 0-2.
Группа H
Положение команд: Канада – 2-0, Латвия – 2-0, Франция – 0-2, Ливан – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Канада вырастила звездное поколение. Этот ЧМ – их самая важная проверка
А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023
1 комментарий