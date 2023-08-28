Чемпионат мира по баскетболу-2023. Греция – США, Бразилия встретится с Испанией и другие матчи

В понедельник, 28 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии пройдут очередные восемь матчей первого раунда чемпионата мира по баскетболу-2023.

Греция сыграет с США, Бразилия встретится с Испанией.

Словения Луки Дончича сойдется с Грузией.

мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Первый раунд

Группа B

Положение команд: Сербия – 1-0, Пуэрто-Рико – 1-0, Южный Судан – 0-1, Китай – 0-1.

Группа C

Греция – США Дата проведения 28 августа, 15.40, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

Положение команд: США – 1-0, Греция – 1-0, Иордания – 0-1, Новая Зеландия – 0-1.

Группа F

Положение команд: Грузия – 1-0, Словения – 1-0, Венесуэла – 0-1, Кабо-Верде – 0-1.

Группа G

Положение команд: Бразилия – 1-0, Испания – 1-0, Кот-д’Ивуар – 0-1, Иран – 0-1.

Группа A

Положение команд: Доминиканская Республика – 2-0, Италия – 1-1, Ангола – 1-1, Филиппины – 0-2.

Группа D

Положение команд: Литва – 2-0, Черногория – 2-0, Египет – 0-2, Мексика – 0-2.

Группа E

Положение команд: Германия – 2-0, Австралия – 1-1, Япония – 1-1, Финляндия – 0-2.

Группа H

Положение команд: Канада – 2-0, Латвия – 2-0, Франция – 0-2, Ливан – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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