«Челси» и «Рома» договорились об аренде Лукаку за 5 млн фунтов. Ромелу согласился на сокращение зарплаты и получит в Риме 6 млн

«Челси» и «Рома» согласовали условия трансфера Ромелу Лукаку.

Как передает The Telegraph, лондонцы получат 5 млн фунтов (почти 6 млн евро) за то, что отдадут форварда в аренду.

Сам футболист согласился на сокращение зарплаты, которую ему полностью будет платить римский клуб.

За сезон получит чуть больше 6 млн фунтов (7 млн евро). При этом он пойдет на дополнительное сокращение, если вернется в « » следующим летом.

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