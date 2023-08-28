«Челси» и «Рома» договорились об аренде Лукаку за 5 млн фунтов. Ромелу согласился на сокращение зарплаты и получит в Риме 6 млн

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку деньги Футбол

«Челси» и «Рома» согласовали условия трансфера Ромелу Лукаку.

Как передает The Telegraph, лондонцы получат 5 млн фунтов (почти 6 млн евро) за то, что отдадут форварда в аренду.

Сам футболист согласился на сокращение зарплаты, которую ему полностью будет платить римский клуб.

За сезон Лукаку получит чуть больше 6 млн фунтов (7 млн евро). При этом он пойдет на дополнительное сокращение, если вернется в «Челси» следующим летом.

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34 комментария

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rarrih
Интересный он конечно мужик, потом надо в Лацио или Милан
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Dave Anderson
Ответ rigobersong
Опять скажут, что Челси в плюсе на 5 млн, Боули гений и теперь можно провести еще трансфер за 100 млн и вписаться в ФФП:))
Лукаку обходится Челси в 19.7 миллионов евро ежегодно . Зарплатный фонд и деньги на трансферы входят в один пул в итоге. Получается, что Челси сэкономили 19.7 миллионов на зарплате и получили почти 6 за аренду. Все это снимает с годового бюджета 25 миллионов евро. Продать его или отдать в аренду с обязательным выкупом было бы лучше, но это бревно никому не нужно, после того, сколько он наговорил.
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Тухель
Забавно будет, если Азмун выиграет борьбу за скамейку у Лукаку, то что Белотти будет игроком старта я даже не сомневаюсь, пусть пока результаты у Ромы и не лучшие, но Андреа играет превосходно.
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alexmixer9
Думаю с моуром они сработаются кстати
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Газонокосильщик Хави
Челси и Рома договорились. двояко звучит)
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Трент Резнор
Отлично, Моуриньо получит долгожданного форварда. Рома претендент на четверку теперь.
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Overkiller
Азмун отказался ходить в раздевалку.
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Акира_1
В итоге опять не слили Лукаку на постоянной основе. Это грустно.
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abrahamm
Надеюсь заиграет у Моура и Рома купит его на постоянной основе
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Ковид 07.10.52
Азмун попал на лавку....
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Алексей Ильин
По пути Шомуродова Азмун пойдёт
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Н.Ф.
Даже после серьёзного снижения зарплаты Лукаку будет самым высокооплачиваемым игроком в Риме.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Тухель
Забавно будет, если Азмун выиграет борьбу за скамейку у Лукаку, то что Белотти будет игроком старта я даже не сомневаюсь, пусть пока результаты у Ромы и не лучшие, но Андреа играет превосходно.
Оба без шансов проиграют конкуренцию Лукаку.
Но Рома будет играть в 2 напа.
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Профессор из Кобхэма
Ответ rarrih
Интересный он конечно мужик, потом надо в Лацио или Милан
Для Италии это нормальная тема, бродить по клубам врагам.
Но Лукаку и в Англии за МЮ и Челси поиграл.
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Камбоджа Иванов
Моуриньо решил косплеить "бездарного" Семака, и воссоздать усовершенствованную версию связки Дзюба-Азмун? Спорим, что он просто будет выпускать Азмуна под Лукаку? Один скидывает, а второй замыкает.
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Denis Kolyada
однозначное усиление!
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s3mp3riuv3nis
Лукаку нужно в КСА уезжать
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Никита Тубольцев
Ответ Акира_1
В итоге опять не слили Лукаку на постоянной основе. Это грустно.
Лукаку сам заруинил сделку с Интером, в СА переходить наотрез отказался.
Юве выставил неадекватные условия - Влахович + 40 мультов это очень дохрена.
Так что получить за него 5+ мультов + сбагрить его зп это уже неплохо за него.
Надеюсь, забьет 20-25+ голов за сезон и Рома его выкупит нахрен лямов за 30.
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Sanan1908
Блин, я хотел полететь на матч Интер - юве, теперь что на Интер - Рома полететь (
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slatar99
Ответ c0ncistad0r
собственно, под него и был тот провальный трансфер в Юнайтед
Вы видимо не смотрели тогда матчи МЮ - Лукаку в первом своём сезоне был одним из основных игроков команды и забил 20+ голов во всех турнирах.

А при Сульшере он уже перестал попадать в состав и его в Интер продали.
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Карма такая карма
Хоть куда-то его сбагрили, хорошо.
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Пожилой Гомункул
Ну, зная всю предысторию сделки и отказов от Лукаку, то Челси молодцы, хотя бы зарплату ему не будут платить и получат несколько миллионов
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Mbest77
Вот для Азмуна и новый дылда
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Дмитрий Иванов
Моур решил собрать всех антинападающих, не хватает только Мораты для полного пака
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Pitkin
Кто вообще привёз Лукаку в Челси?
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