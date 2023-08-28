«Челси» и «Рома» договорились об аренде Лукаку за 5 млн фунтов. Ромелу согласился на сокращение зарплаты и получит в Риме 6 млн
«Челси» и «Рома» согласовали условия трансфера Ромелу Лукаку.
Как передает The Telegraph, лондонцы получат 5 млн фунтов (почти 6 млн евро) за то, что отдадут форварда в аренду.
Сам футболист согласился на сокращение зарплаты, которую ему полностью будет платить римский клуб.
За сезон Лукаку получит чуть больше 6 млн фунтов (7 млн евро). При этом он пойдет на дополнительное сокращение, если вернется в «Челси» следующим летом.
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Но Рома будет играть в 2 напа.
Но Лукаку и в Англии за МЮ и Челси поиграл.
Юве выставил неадекватные условия - Влахович + 40 мультов это очень дохрена.
Так что получить за него 5+ мультов + сбагрить его зп это уже неплохо за него.
Надеюсь, забьет 20-25+ голов за сезон и Рома его выкупит нахрен лямов за 30.
А при Сульшере он уже перестал попадать в состав и его в Интер продали.