Винисиус выбыл на 6 недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра. Вингер «Реала» пропустит 5 игр Ла Лиги и 1 матч ЛЧ
Винисиус Жуниор выбыл на полтора месяца из-за мышечной травмы.
Напомним, вингер «Реала» повредил заднюю поверхность правого бедра в матче Ла Лиги с «Сельтой». Мадридский клуб объявил, что у футболиста была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра.
По информации журналиста COPE Мигеля Анхеля Диаса, Винисиус пропустит около 6 недель. Он не сможет принять участие в матчах против «Хетафе», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Лас-Пальмаса» и «Жироны» в Ла Лиге, а также пропустит одну игру Лиги чемпионов.
Статистику бразильца можно найти здесь.
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Хотя требовать от них адекватности, действительно, о чём это я?!
Скорее бы 1 сентября, чтобы видеть их меньше на ветках
беда
а еще только август