Винисиус выбыл на 6 недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра. Вингер «Реала» пропустит 5 игр Ла Лиги и 1 матч ЛЧ

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор выбыл на полтора месяца из-за мышечной травмы.

Напомним, вингер «Реала» повредил заднюю поверхность правого бедра в матче Ла Лиги с «Сельтой». Мадридский клуб объявил, что у футболиста была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра. 

По информации журналиста COPE Мигеля Анхеля Диаса, Винисиус пропустит около 6 недель. Он не сможет принять участие в матчах против «Хетафе», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Лас-Пальмаса» и «Жироны» в Ла Лиге, а также пропустит одну игру Лиги чемпионов. 

Статистику бразильца можно найти здесь

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41 комментарий

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Хазяин
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он же не в барсе играет
+26
-6
+20
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Акыл Сатыбалдиев
Ветка Реала, Гуру и Риго первые прилетели на ветку
+18
-2
+16
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JENNINGS
Казалось бы, нормальные комментарии, где адекватные люди желают бразильцу здоровья и скорейшего восстановления. Нет, Кенгуру Футбола и его подруженция пришли, понаставили всем минусов, сидят, как всегда злорадствуют.
Хотя требовать от них адекватности, действительно, о чём это я?!
Скорее бы 1 сентября, чтобы видеть их меньше на ветках
+16
-2
+14
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ GuruFutbola
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кто о чем а гуру как обычно
+19
-5
+14
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войд
Ответ GuruFutbola
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ЛЕ это любимая тема каталонского кабинета)
+14
-5
+9
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ GuruFutbola
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🤡🤡🤡🤡 он не в Барселоне играет
+6
0
+6
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oka79410
большая потеря, учитывая огромную значимость винисиуса для "реала". атака сильно обеднеет. да еще и нападающего центрального нет...
беда
+3
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wshnmn
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
кто о чем а гуру как обычно
Скорее 🐓
+2
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VictorVallecano
Ответ JENNINGS
Казалось бы, нормальные комментарии, где адекватные люди желают бразильцу здоровья и скорейшего восстановления. Нет, Кенгуру Футбола и его подруженция пришли, понаставили всем минусов, сидят, как всегда злорадствуют. Хотя требовать от них адекватности, действительно, о чём это я?! Скорее бы 1 сентября, чтобы видеть их меньше на ветках
А зачем вы вообще обращаете внимание на этих клованов?
+1
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alireal
Ответ GuruFutbola
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Я тебе больше скажу, твоя мчк там уже два сезона зависает.
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Данияр Жумабекович
Ответ GuruFutbola
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Барса с такой защитой быстрее туда попадёт
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alireal
Ответ Борис Энгельгардт
это привет Карло с его "укомплектованной атакой" а еще только август
Карло то здесь причём? Тебе рассказать кто в Реале рулит всем?
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Shadow1882
Дерби становится ещё более непредсказуемым
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alireal
Ответ osipovdmitry
Зачем Азара отпустили?)
За бургерами
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Raul14
Ответ GuruFutbola
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Ты имел ввиду бесполезного бегунка -педри?)
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
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Судя по вчерашней игре,где ФК МБР(МЕМ-БАНКРОТ-РЫЧАГ) был дырявой командой в обороне и едва не пропустил 5-6 мячей,ЛЕ для них будет хорошим достижением!
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Дмитрий Калашников
Ну да трансферы не нужны, состав укомплектоаан!
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alireal
Вини лучший на своей позиции. Считай на два месяца выбыл, а там ещё и форму пока наберёт...
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Борис Энгельгардт
это привет Карло с его "укомплектованной атакой"
а еще только август
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Dexter Morgan
Здоровья Винисиусу.
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Spo88
Эх, Винни, зря он заупрямился и попробовал доиграть в том матче, запросто этим мог усугубить надрыв до разрыва мышцы.
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Абдула Магомедсаидов
3 топа уже вылетели у Реала
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