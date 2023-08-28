Винисиус Жуниор выбыл на полтора месяца из-за мышечной травмы.

Напомним, вингер «Реала» повредил заднюю поверхность правого бедра в матче с «Сельтой». Мадридский клуб объявил, что у футболиста была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра.

По информации журналиста COPE Мигеля Анхеля Диаса, пропустит около 6 недель. Он не сможет принять участие в матчах против «Хетафе», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Лас-Пальмаса» и «Жироны» в Ла Лиге, а также пропустит одну игру Лиги чемпионов.

Статистику бразильца можно найти здесь.

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