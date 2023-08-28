Слуцкий о рассмотрении его слов комитетом по этике: «Думаю, лет на 5 посадят, с конфискацией имущества»

Леонид Слуцкий пошутил о рассмотрении его слов комитетом по этике.

Напомним, форвард «Локомотива» Артем Дзюба на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Слуцкий прокомментировал этот эпизод: «19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

Сегодня стало известно, что комитет по этике РФС рассмотрит слова экс-тренера сборной России.

– Вы по видеосвязи выйдете?

– Я вообще не знаю, куда и как я должен выйти и как мне об этом сообщат.

– Что вам грозит? Дисквалификация, отстранение?

– Я думаю, лет на 5 посадят, скорее всего, с конфискацией имущества, – сказал .

Главная проблема Леонида Слуцкого

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