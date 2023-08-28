Слуцкий о рассмотрении его слов комитетом по этике: «Думаю, лет на 5 посадят, с конфискацией имущества»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Комитет по этике Футбол

Леонид Слуцкий пошутил о рассмотрении его слов комитетом по этике.

Напомним, форвард «Локомотива» Артем Дзюба на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Слуцкий прокомментировал этот эпизод: «19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

Сегодня стало известно, что комитет по этике РФС рассмотрит слова экс-тренера сборной России. 

– Вы по видеосвязи выйдете?

– Я вообще не знаю, куда и как я должен выйти и как мне об этом сообщат.

– Что вам грозит? Дисквалификация, отстранение?

– Я думаю, лет на 5 посадят, скорее всего, с конфискацией имущества, – сказал Слуцкий.

Главная проблема Леонида Слуцкого

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34 комментария

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alexmixer9
Лёня окончательно в клоуна превратился 🤡🤡🤡
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Ему плевать, в футбол всё равно уже не вернётся 🙄
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Pb-SE
Слуцкий выйдет, а дебилу уже 24.
+23
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Aleksey Yashin
А каким боком комитет по этике сейчас может наказать Слуцкого?
Условное отстранение от съёмок в разных шоу?
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Sinister Kid
Битва клоунов🤡
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Полосатый Октобус*)
Ответ Aleksey Yashin
А каким боком комитет по этике сейчас может наказать Слуцкого? Условное отстранение от съёмок в разных шоу?
Он в каком то комитете РФС по сборным вроде числится.
+7
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Николай Корягин
Когда комитет по этике начнет рассматривать все комментарии на спортсе?
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Златан Лучший!
Лёня жирный судак
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Григорий Геник
Дзюба-кокорин-мамаев
Тренер Слуцкий!
ФК ОПГ
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Трент Резнор
Великовозрастные дебилы рассмотрят дело «19 летнего дебила»
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justbored
Лингвистическую экспертизу не забыть провести, непременно. С министром Лавровым в качестве экспертного свидетеля))
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Bob_Kolomb
Ему эта ситуация ещё и в плюс выйдет, очередной повод для шуток в шоу на ютубе. В футбол то всё равно возвращаться не планирует похоже
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Леван Мкртчян
Ответ Aleksey Yashin
А каким боком комитет по этике сейчас может наказать Слуцкого? Условное отстранение от съёмок в разных шоу?
Ну ,комитету по этике так нельзя, #####
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Саша Пушкин
Ответ alexmixer9
Лёня окончательно в клоуна превратился 🤡🤡🤡
О, приплести можно.
Завтра апелляционное слушание по делу Гиркина в суде.
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Shock In
Ответ justbored
Лингвистическую экспертизу не забыть провести, непременно. С министром Лавровым в качестве экспертного свидетеля))
В нынешние времена полно экспертов с правом волшебной подписи, которые в любом (хоть рандомном) сочетании букв находят признаки X по тематике Y. Но находят только у неуместных холопов, у бояр не находят.
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DVS1
А обиженного дебила, сколько там ему лет, на "рассмотрение" позовут? Или его мамка вдруг не отпустит и ремнем по жоппе набила
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Le_Chiffre
Квнщик, так и до президента украины можно дошутиться
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Злобный Конь
Я так понимаю ЛВС решил пустить под откос всю свою репутацию.
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Anton Kortenko
в московской прокуратуре: "не будем разочаровывать гражданина."
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Marcus Varro
Но, позвольте, как же он т̶р̶е̶н̶и̶р̶о̶в̶а̶л̶ ̶с̶б̶о̶р̶н̶у̶ю̶ служил в очистке?
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Циник Петербургский
Шоу Лени Хила...
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Aleksandr Danilov
Сейчас кто то из тех кто не нравится комментам спортса осудит Слуцкера и комментарии будут в точности наобарот
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Isshin88
Пять Биг Тэйсти в качестве наказания назначат.
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ТрактоПоктер
Вот это юморист
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