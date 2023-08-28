ЦСКА начал сотрудничать с «Фиксиками». Перед матчем с «Зенитом» пройдет шоу с героями мультфильма

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ЦСКА начал сотрудничать с анимационным проектом «Фиксики».

Сотрудничество клуба с проектом «Фиксики» от студии «Аэроплан» направлено на популяризацию футбола среди детей и вовлечение их в регулярные занятия спортом.

В рамках сотрудничества перед матчем 7-го тура Мир РПЛ против «Зенита» на «ВЭБ Арене» пройдет театрализованное представление «Фикси-шоу» с героями мультсериала. Для зрителей также будут организованы мастер-классы, викторина и розыгрыш призов.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» на «ВЭБ Арене» 3 сентября. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

Фото: t.me/pfccskamoscow

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21 комментарий

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Артем Желтиков
А вы говорили трансферов нет. Дзагоев, Фиксики, сейчас еще Дим Димыча для ротации подпишут и все, держись Зенит🤣
+11
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Клюшка Овечкина
«Спартаку» надо со Смешариками подписать. Нюшу фронтменом.
+10
-3
+7
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Alex
Фиксики значит Заболотному забивать начать будут помогать)
+5
-1
+4
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Кирилл Смирнов
а когда будут трансферы - большой большой секрет
+3
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Илья Сутурин
всё пипец, даже фиксиков призвали в армию
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Railway/
Ответ Oleg Olegov
Пока не увижу фото с Бабаевым не поверю.
Бабаев и стоит в костюме фиксика )
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error505
Ответ Alex
Фиксики значит Заболотному забивать начать будут помогать)
прикрутят пару новых винтиков, заменят несколько деталей и голы пойдут 1 за другим
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prus_3
В 2013 году был дан старт проекту «"Смешарики" и "Зенит". Теперь вместе!», объединившему два ведущих российских бренда – спортивный и анимационный. Это единственный в России совместный лицензионный проект анимационного и спортивного брендов. Была разработана фирменная стилистика, совмещающая в себе элементы обоих брендов.
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error505
Тыдыщ!
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Oleg Olegov
Пока не увижу фото с Бабаевым не поверю.
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EKSPERT
Ну а кто такие Фиксики
Уже все знают
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pav11k
Смешарики, вы следующие
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Максим Заворин
Дерби: фиксики против смешариков)
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Плакса Джон ушел налево
Если б жил в Москве, то только ради этого шоу перед матчем, сделал бы фан айди 💪
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depressrain
Где фото с Бабаевым?
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Опа, Митяй
Вот вам и трансферы
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pav11k
Накопили, получается
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Pravda glaza kolit
Ответ Клюшка Овечкина
«Спартаку» надо со Смешариками подписать. Нюшу фронтменом.
С озвучкой Заремы
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Алекс Мелкумян
Забьет победный через себя на 90+4 минуте
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