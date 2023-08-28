ЦСКА начал сотрудничать с «Фиксиками». Перед матчем с «Зенитом» пройдет шоу с героями мультфильма

ЦСКА начал сотрудничать с анимационным проектом «Фиксики».

Сотрудничество клуба с проектом «Фиксики» от студии «Аэроплан» направлено на популяризацию футбола среди детей и вовлечение их в регулярные занятия спортом.

В рамках сотрудничества перед матчем 7-го тура Мир РПЛ против «Зенита» на «ВЭБ Арене» пройдет театрализованное представление «Фикси-шоу» с героями мультсериала. Для зрителей также будут организованы мастер-классы, викторина и розыгрыш призов.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» на «ВЭБ Арене» 3 сентября. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

Фото: t.me/pfccskamoscow

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