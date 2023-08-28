Ренат Лайшев: «Тутберидзе очень патриотично настроена к России, и все, что она сделала, связывает только с нашей страной. Никаких лазеек, чтобы где-то куда-то выехать, у нее нет»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Ренат Лайшев Фигурное катание

Ренат Лайшев заявил, что у Этери Тутберидзе нет «лазеек», чтобы куда-то выехать.

В частности, Лайшев прокомментировал новость о том, что в августе Тутберидзе приехала на вручение ордена Александра Невского, хотя в марте пропустила церемонию.

– Никто никого не заставляет. Награда просто нашла своего героя. Она не игнорировала приход, просто у нее были свои личные проблемы.

– Ощущение, будто она пыталась оставить себе шанс поработать в Европе, а сейчас смирилась с возможными санкциями.

– Ничего подобного нет. Она очень патриотично настроена к России, и все, что она сделала, связывает только с нашей страной. И я это точно абсолютно знаю.

Никаких лазеек, чтобы где-то куда-то выехать, у нее нет. И это прекрасно видно по ее действиям. И по той школе, что ей предоставили в распоряжение, – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

46 комментариев

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R Air
"Никаких лазеек, чтобы где-то куда-то выехать, у нее нет»"

Звучит как приговор.
+39
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Anna Morgan
да она бы с радостью. Да только никому не нужна там. Вместе с дочерью они считают своей родиной США (да, пожалуйста), но бабло такой талантливой получается зарабатывать только в России.
+24
-10
+14
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Алеся Ткаченко
А чистка инсты от триколора и игнорирование встреч с президентом это очень патриотично?
+25
-14
+11
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Ezhevika33
Да-да, конечно. Про ДС тоже говорил ’ наши ребятки" ...
И чем всё закончилось.
+17
-6
+11
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AlexFed
Очень патриотично устроила свою дочь подальше от РФ, предварительно пропихнув в сборную, собрав все плюшки с поездки на ОИ.
Ни в США ни где либо еще у неё не будет такой поддержки от правительства и такого уровня спортсменов с согласными на всё родителями, вот поэтому сама и сидит тут, но самое ценное уже вывезла, так что никакого патриотизма, джаст бизнес.
+16
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+9
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B.Jones
"Уже нет" -закончил свою мысль Ренат, и загадочно улыбнулся.😁
+9
-1
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Юра Плисецкий
Ответ Алексей Токарев
Комментарий скрыт
А дочь свою Тутберидзе тоже выкупила и продала?
+12
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ellsbury
Ответ Алеся Ткаченко
А чистка инсты от триколора и игнорирование встреч с президентом это очень патриотично?
А как встреча с политиками влияет на патриотизм? Просто интересно.
+18
-10
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Jessi
Ответ B.Jones
"Уже нет" -закончил свою мысль Ренат, и загадочно улыбнулся.😁
🤣
+6
0
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Девушка Безимени
патриотично настроена..
а я патриотично расстроена..
+9
-4
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Да, так патриотично, что дочь перевела выступать за другой флаг..
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Jessi
Ответ IrbIS
"Никаких лазеек, чтобы где-то куда-то выехать, у нее нет»" паспорт забрали...пхахахахах
Все повязаны одной нитью… то есть одним делом. Так бы с радостью
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Pasha0403
ну ну
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IrbIS
"Никаких лазеек, чтобы где-то куда-то выехать, у нее нет»"
паспорт забрали...пхахахахах
+5
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Юра Плисецкий
Ответ Анна Беляева
Комментаторы спортса - тут верю, тут не верю, тут селёдку заворачивали. Значит, в переход Смолкиных в Америку Лиз правду правдивую сказал, а в то, что Тутберидзе имела тем же летом несколько предложений о работе в США - да кому нужна ваша Тутберидзе! Понятно, что спеца такого уровня любая федерация встретит с распростёртыми. Раз не едет, значит хочет работать только в России. Она, в общем, не особенно рвется и тренировать иностранцев. Девочек, кроме Элизы, которая изначально у нее и была, ни одну не взяла. Но кому и что можно доказать? Тут каждый первый неверующий комментатор сам бы свалил, имей возможности Этери. Как можно поверить, что кто-то может, но не хочет сделать то, о чем ты мечтаешь в завистливых фантазиях?
Какая может быть работа с незакрытым делом Камилы? Потом - всё может быть.
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Кэп
Ахренеть!!! Я конечно отстал от жизни, юниоров на ЮГП только сел смотреть, боже какая круть, ученик Быченко это так шикарно, очень талантливый мальчик
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Юра Плисецкий
Лайшев похоже троллит Тутберидзе.
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-3
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Инна1945
Тутберидзе, тамберидзе. Главное ничего невозвращидзе. Всё правильно, Этери Георгиевна. Все чиновники и начальники в этой стране так делают. Включая президента.
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Ezhevika33
Ответ Алексей Токарев
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Фигуристки Плющенко не его собственность, там решают их родители, о чем он и сказал.
Это у Тутберидзе спортсменов " продуктами" называют и считают их во всём обязанными по жизни штабу.
+7
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Elena Polkina
🙈 Почему у нас довольно высокие должности занимают вот такие ?
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Алеся Ткаченко
Ответ Ezhevika33
Да-да, конечно. Про ДС тоже говорил ’ наши ребятки" ... И чем всё закончилось.
Дык они до сих пор наши по версии Железнякова
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Юра Плисецкий
Ответ Покерный Футбол
Тутберидзе это не Пугачева, она могла бы уехать в любую страну и там была бы очень востребована и в кратчайшие сроки получила бы гражданство и работу тренера, а может и свою школу сразу, потому что она лучший тренер в ФК последних 10-15 лет минимум. Но она этого не сделала. А Инстаграм и встречи с президентами только у вас как то вяжутся с патриотизмом.
С незакрытым допинговым кейсом нигде она пока не нужна. А вот позже может и уедет.
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Amneris
Ответ Anna Morgan
да она бы с радостью. Да только никому не нужна там. Вместе с дочерью они считают своей родиной США (да, пожалуйста), но бабло такой талантливой получается зарабатывать только в России.
Тссс, сейчас глоры набегут и расскажут Вам, что это не так :) Или так, но ведь она (по мнению глоров) права!

Вы все верно написали, а ещё очень сильно на ее судьбу повлияет решение по Камиле. Если не оправдают и признают виновной, Этери вообще въезд будет закрыт в США по закону Родченкова. А так у неё позиция весьма популярная (как бы сейчас не возмущались тут): живу на Западе, а деньги делаю в России. И причина второго тоже вполне банальна: у нас тренер на катке - это царь и бог, а в США (как она сама говорила) атлеты уважают себя и не терпят подобного отношения.
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Алеся Ткаченко
Ответ Покерный Футбол
Тутберидзе это не Пугачева, она могла бы уехать в любую страну и там была бы очень востребована и в кратчайшие сроки получила бы гражданство и работу тренера, а может и свою школу сразу, потому что она лучший тренер в ФК последних 10-15 лет минимум. Но она этого не сделала. А Инстаграм и встречи с президентами только у вас как то вяжутся с патриотизмом.
Работу тренером?Это где ?Где она еще получит такие плюшки и ништяки от государства?В Америке,которую И ЭТ и ее доча так нахваливают фигурка непопулярна,и не заточена под те методы,которые она практикует в России.Тем более там она уже пробовала тренировать,что-то не получилось.Так что пока она тренирует,она не уедет.
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Crazy Writer
Ответ Artemon1302
Да и любой так бы сделал. Это только комментаторы спортс все сплошь святые, себе ничего - всё на благо родины)
Так может она как раз таки на благо родины их и спихнула подальше от нее(этой самой родины)=) А вообще - ониж там все граждане мира, родина - планета Земля.
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