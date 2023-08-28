Ренат Лайшев: «Тутберидзе очень патриотично настроена к России, и все, что она сделала, связывает только с нашей страной. Никаких лазеек, чтобы где-то куда-то выехать, у нее нет»

Ренат Лайшев заявил, что у Этери Тутберидзе нет «лазеек», чтобы куда-то выехать.

В частности, Лайшев прокомментировал новость о том, что в августе Тутберидзе приехала на вручение ордена Александра Невского, хотя в марте пропустила церемонию.

– Никто никого не заставляет. Награда просто нашла своего героя. Она не игнорировала приход, просто у нее были свои личные проблемы.

– Ощущение, будто она пыталась оставить себе шанс поработать в Европе, а сейчас смирилась с возможными санкциями.

– Ничего подобного нет. Она очень патриотично настроена к России, и все, что она сделала, связывает только с нашей страной. И я это точно абсолютно знаю.

Никаких лазеек, чтобы где-то куда-то выехать, у нее нет. И это прекрасно видно по ее действиям. И по той школе, что ей предоставили в распоряжение, – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.