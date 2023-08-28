Ренат Лайшев: «Тутберидзе очень патриотично настроена к России, и все, что она сделала, связывает только с нашей страной. Никаких лазеек, чтобы где-то куда-то выехать, у нее нет»
Ренат Лайшев заявил, что у Этери Тутберидзе нет «лазеек», чтобы куда-то выехать.
В частности, Лайшев прокомментировал новость о том, что в августе Тутберидзе приехала на вручение ордена Александра Невского, хотя в марте пропустила церемонию.
– Никто никого не заставляет. Награда просто нашла своего героя. Она не игнорировала приход, просто у нее были свои личные проблемы.
– Ощущение, будто она пыталась оставить себе шанс поработать в Европе, а сейчас смирилась с возможными санкциями.
– Ничего подобного нет. Она очень патриотично настроена к России, и все, что она сделала, связывает только с нашей страной. И я это точно абсолютно знаю.
Никаких лазеек, чтобы где-то куда-то выехать, у нее нет. И это прекрасно видно по ее действиям. И по той школе, что ей предоставили в распоряжение, – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.
Звучит как приговор.
И чем всё закончилось.
Ни в США ни где либо еще у неё не будет такой поддержки от правительства и такого уровня спортсменов с согласными на всё родителями, вот поэтому сама и сидит тут, но самое ценное уже вывезла, так что никакого патриотизма, джаст бизнес.
а я патриотично расстроена..
паспорт забрали...пхахахахах
Это у Тутберидзе спортсменов " продуктами" называют и считают их во всём обязанными по жизни штабу.
Вы все верно написали, а ещё очень сильно на ее судьбу повлияет решение по Камиле. Если не оправдают и признают виновной, Этери вообще въезд будет закрыт в США по закону Родченкова. А так у неё позиция весьма популярная (как бы сейчас не возмущались тут): живу на Западе, а деньги делаю в России. И причина второго тоже вполне банальна: у нас тренер на катке - это царь и бог, а в США (как она сама говорила) атлеты уважают себя и не терпят подобного отношения.