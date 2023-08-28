Россия сыграет с олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября в гостях

Россия проведет два товарищеских матча в сентябре.

Ранее сообщалось, что Россия и олимпийская сборная Египта могут сыграть во время международной паузы в сентябре. Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар подтвердил эту информацию.

«Могу подтвердить информацию о проведении товарищеских матчей со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты – 7 и 11 сентября», – сказал Эль-Аттар.

Тренировочный сбор сборной России начнется 4 сентября. На 12 сентября запланирован товарищеский матч со сборной Катара.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку