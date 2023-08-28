Россия сыграет с олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября в гостях

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Египта по футболу товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Спорт-Экспресс Футбол

Россия проведет два товарищеских матча в сентябре.

Ранее сообщалось, что Россия и олимпийская сборная Египта могут сыграть во время международной паузы в сентябре. Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар подтвердил эту информацию.

«Могу подтвердить информацию о проведении товарищеских матчей со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты – 7 и 11 сентября», – сказал Эль-Аттар.

Тренировочный сбор сборной России начнется 4 сентября. На 12 сентября запланирован товарищеский матч со сборной Катара.

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55 комментариев

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LOG MEG
Боты набежали. Игровая практика сборной необходима, Египет норм... Со взрослым Египтом ещё можно было бы понять игру, но это даже не основная команда, третий состав взрослой/молодёжка. Очки с такой игры не пойдут в рейтинг сборных, что не позволит замедлить падение в нем. Дно, если не могли со взрослой азиатской/африканской сборной договориться, хотя бы выцепили бы клуб какой.
+21
-6
+15
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Кирилл Сидеров
Ответ Russ Ivan
У либерастиков всегда готово своё фи. Нет игр сборной - фи, есть игры сборной - всё равно фи. Беспроигрышное фи...
почему вата все время интересуются мнением либерастиков?!
+17
-9
+8
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Bob
11 сентября надо было с Ираком играть
+7
-1
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bilbiveter
Ответ Антон Абызов
Сборная Египта 7 и 11?... Как же далеко мы пали)
Причём не основная сборная, а олимпийская
+7
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Timur Evdokimov
если реально будет 2 матча, то я хочу чтобы 1 сыграли основой , а другой молодёжкой, который 11 чтобы если будет матч с Катаром 12 сентября сыграть основой и показать максимум
+3
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КраснопольИваныч
Ответ Георгий Большаков
Либералы называют ботами всех несогласных
Право на свободу мнения, по их мнению, имеют только носители свободного мнения )))
+2
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Артем Гладских
Ответ LOG MEG
Боты набежали. Игровая практика сборной необходима, Египет норм... Со взрослым Египтом ещё можно было бы понять игру, но это даже не основная команда, третий состав взрослой/молодёжка. Очки с такой игры не пойдут в рейтинг сборных, что не позволит замедлить падение в нем. Дно, если не могли со взрослой азиатской/африканской сборной договориться, хотя бы выцепили бы клуб какой.
согласен
+2
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Антон Абызов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Сборная Египта 7 и 11?... Как же далеко мы пали)
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PsichoEscape
Ответ Bob
11 сентября надо было с Ираком играть
В США
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ебздрогыч
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Сынок! Нынче в олимпийской сборной можно заявлять игроков до 24 лет + три старше.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ilya Shilovskiy
Приятного просмотра, друг, в таком случае)
Спасибо!
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.ru
ну что сказать... спасибо товарищам египтянам
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Ilya Shilovskiy
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Мне.
Приятного просмотра, друг, в таком случае)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Bob
11 сентября надо было с Ираком играть
😁👍
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PsichoEscape
Ответ LOG MEG
Боты набежали. Игровая практика сборной необходима, Египет норм... Со взрослым Египтом ещё можно было бы понять игру, но это даже не основная команда, третий состав взрослой/молодёжка. Очки с такой игры не пойдут в рейтинг сборных, что не позволит замедлить падение в нем. Дно, если не могли со взрослой азиатской/африканской сборной договориться, хотя бы выцепили бы клуб какой.
Это все потешить публику, а за игровой практикой в медиалигу
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Rio de Janeiro
Теперь Египет не переживёт ноту протеста и внесение в Миротворец от новой зарождающейся сверхдержавы-404)
Ждём слезы протеста от УАФ.)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Кирилл Сидеров
почему те,кто недоволен, сразу навальняты?
Потому что не первый день на сайте.
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bellyashe
Ответ Russ Ivan
У либерастиков всегда готово своё фи. Нет игр сборной - фи, есть игры сборной - всё равно фи. Беспроигрышное фи...
а зачем нужны такие игры сборной?) кому реально интересна эта суперсерия с олимпийской (!!!) сборной Египта? для кого это? сыграли бы хоть с медиалигой, и то интереснее)
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Андрей Белоусов
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
А что со Свиновым? Он тащит вполне нормально, если в упор не расстреливают. Но защита нынче такая, что там и Буффон в лучшие годы бы курил нервно в сторонке.
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selso99
Ответ Артем Гладских
почему? практика тоже нужна
ЗАЧЕМ нужна практика в сентябре 2023, если в ближайший год, как минимум, не будет официальных матчей??? ЗАЧЕМ?
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zzzeeerrrooo
Ответ Артем Гладских
почему? практика тоже нужна
С командой уровня ФНЛ?
Смысла 0 , все равно мимо Евро
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Артем Гладских
Ответ Сергей48
Ну и хорошо! Сразу два матча👍 фактически полноценный сбор сборной.Игровая практика необходима!
согласен!)
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PsichoEscape
Сыграть матч по футболу со сборной России - одно из обязательных условий вступления в БРИКС
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Volgogradets
суперсерия
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bukvoed33
Хорошая проверка на прочность)
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