«Поменять Абаскаля и Юрана местами – и «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» – за выживание. Игры нет второй год, какие-то метания». Газзаев о красно-белых

Теги Спартак Локомотив Зенит Сергей Семак Валерий Газзаев Юрий Семин премьер-лига Россия Ахмат Сергей Юран Олег Романцев Квинси Промес Тео Бонгонда Пари НН Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Газзаев недоволен игрой «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

В 6-м туре Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). Сейчас красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице.

«Результат матча «Спартак» – «Ахмат» закономерен. Москвичи точно не переиграли грозненцев. В целом по моментам гости даже превзошли хозяев. И я снова не увидел целостной игры в исполнении красно-белых. Абаскаль опять находится в поиске, который, надо признать, сильно затянулся. То он в одну схему играет, то в другую. Какие-то метания. Нет стабильного состава! А ведь подбор исполнителей позволяет москвичам ставить и решать самые высокие задачи. Была проблема с центральным защитником, но недавно клуб подписал игрока и в эту позицию. Вообще все возможности у тренерского штаба есть, а качества игры не видно…

Есть яркие индивидуальности – Промес, Бонгонда. Они могут вспыхнуть, что-то создать. Но системного футбола нет! Все очень разрозненно, нет компактности. Нет какой-то четкой тактики, я не вижу принципов ведения игры, рисунка.

Футболисты в своих позициях недорабатывают, не выполняют четко свои индивидуальные тактические функции. И это не их проблема. Тут вопросы к тренеру, который не доносит до них своих идей. Вот о чем нужно говорить. Как с такой игрой можно претендовать на чемпионство?

Характер тренера обычно передается футболистам. Вот я смотрел матч «Пари НН» с «Ростовом». Подопечные Сергея Юрана победили по делу, играли со страстью, с агрессией. Понятны принципы игры нижегородцев. И если, допустим, сейчас поменять местами Абаскаля и Юрана, то «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» – за выживание.

Слова Абаскаля о том, что «Спартак» заслужил победу над «Ахматом»? Хм. О какой победе он говорит? У «Спартака» уже второй год нет игры! Не стоит выдавать желаемое за действительное. Надо реальнее смотреть на вещи. Абаскалю, получается, все время что-то мешает… Это разговоры для обывателей. А профессиональный тренер должен глубже анализировать причины того или иного результата. А если все время метаться, менять тактику и состав…

Возьмите, к примеру, «Зенит». Семак понял, что с уходом Малкома игра команды на флангах будет проседать. Поэтому и поменял систему на 3-5-2. Пара матчей футболистам потребовалась, чтобы привыкнуть к новым требованиям. Но сейчас питерцы весьма эффективно действуют в этой схеме. Вот вам работа тренера, который выстраивает тактику исходя из возможностей игроков.

И последнее по этой теме. У команды, которая претендует на титул, должен быть свой стиль. Вспомните «Спартак» Романцева, «Локомотив» Семина, ЦСКА Газзаева. У «Зенита» Семака есть свое лицо. А у нынешнего «Спартака» нет! Все размыто! То так, то эдак… Ничего не понятно», – сказал бывший тренер ЦСКА.

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81 комментарий

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Aleksey Yashin
Поставь Юрана в Спартак, и скоро в старте выйдет сын Федуна
+87
-7
+80
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ILya__Filimonov
Команда была критиковать Абаскаля или что ?
+70
-12
+58
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Serge Vendino
Ответ Пушка_Кутепова
В прошлом сезоне вторыми стали? Дайте поработать этот сезон спокойно и видно будет
Кто стал вторым в прошлом сезоне? Спартак?
+19
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Давид Agabekyan
Ответ Пушка_Кутепова
В прошлом сезоне вторыми стали? Дайте поработать этот сезон спокойно и видно будет
ЦСКА в курсе что Спартак вторым стал?
+13
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+11
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alexmixer9
Ответ ILya__Filimonov
Команда была критиковать Абаскаля или что ?
Такая уж учесть иностранного тренера Спартака)
+12
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Пикачу82
Еще две недели назад все восхищались игрой в атаку от Абаскаля а теперь он вновь физруком стал....
+12
-3
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Давид Agabekyan
Ответ Aleksey Yashin
Поставь Юрана в Спартак, и скоро в старте выйдет сын Федуна
Не выйдет и из-за этого Юрана уволят
+11
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+8
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Direct free kick
Газай, ты зачем Аланию развалил? И где объёдинённый чемпионат?
+14
-6
+8
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sled
А Федотова ещё не снимают? Вроде очков столько же. Да ещё устроил распродажу?
+10
-3
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bedLaM
Ответ ILya__Filimonov
Команда была критиковать Абаскаля или что ?
качели журналистские, выиграли три игры, из всех щелей восторги, проиграли/сыграли в ничью: ушат помоев, а потом говорят что это КБ себя так ведут
+8
-2
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Roman Araslanov
Поставь Юрана в Ман Сити, и будет требл каждый год)
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Клирик
А почему все говорят о том, что Спартак хреново играл, а не о том, что Ахмат второй тур выше своих сил играет? Плюс Шелия красавчик.
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Пушка_Кутепова
В прошлом сезоне вторыми стали? Дайте поработать этот сезон спокойно и видно будет
+15
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ilyich56
"Футболисты в своих позициях недорабатывают, не выполняют четко свои индивидуальные тактические функции. И это не их проблема". Точно тренер в этом виноват?
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инок
"У команды, которая претендует на титул, должен быть свой стиль. Вспомните «Спартак» Романцева, «Локомотив» Семина, ЦСКА Газзаева"
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Вот вроде всё правильно сказал. Должен быть свой стиль.
Но мог бы и не упоминать себя любимого...
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Vladislav Gryzlov
Ну так-то, на удивление конкретно и по реальным примерам от депутата. Для Газаева давно редкость опираться на существующие вещи на данный момент, а не что-то вроде суперлиги России-Украины. Это притом, что мне симпатичен Абаскаль, а пёс - наоборот, и я верю в испанца.
*Только с Юраном он конечно угарел слишком)
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Николай Иванов
Ответ Aleksey Yashin
Поставь Юрана в Спартак, и скоро в старте выйдет сын Федуна
Ну Газаев так то единственный российский тренер, выигравший еврокубок с ЦСКА.

Он в футболе явно больше понимает, чем местные комментаторы-минусаторы.
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Mbest77
Ответ ILya__Filimonov
Команда была критиковать Абаскаля или что ?
Не. Просто Мостовой научился вселяться в людей
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Владимир Молявин
Может быть он и прав.
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Spartakus1984
Ответ Пушка_Кутепова
В прошлом сезоне вторыми стали? Дайте поработать этот сезон спокойно и видно будет
третьими
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Циник Петербургский
Не слежу специально за С.Юраном. Но... Юран, хотя бы, про "желтую карточку на 10--й минуте, надломившую игру всей команды" никогда, вродь, не рассказывал ;))
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Николай Иванов
Ответ Direct free kick
Газай, ты зачем Аланию развалил? И где объёдинённый чемпионат?
Ну Севастополь и Таврия уже во втордиве играют. А Донецкий Шахтер(не путать с львовским Шахтаром)и Луганская Заря, да и Мариуполь более чем вероятно, что как и крымские клубы постепнно вольются в нашу лигу.

Так что почти объединенный чемпионат получается не считая Динамо Киев.

Да и то не факт, И Черноморец и Днепр и Металлист Харьковский, да и Динамо Киев вполне себе могут пойти по пути Севастополя и Таврии.

А без львовских ,ровенских житомирских и винницких клубов мы уж как нибудь переживем.

Все равно уже в еврокубках нам не играть.
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Alex_V69
Ответ savik-A.M.
федуна уже нет в Спартаке , когда уже кто это выучит , и Зарема человек не имеющий к клубу отношение
А кажется, что есть. Он как Ленин)
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This DayWalker
Поставь Юрана в Спартак, можно будет отмывать бабосы, а так метания из года в год
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Николай Бабулькин
Собака лает, караван идет
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