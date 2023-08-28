Президенты региональных футбольных федераций Испании призвали Рубиалеса уйти в отставку

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Боссы региональных футбольных федераций Испании призвали Луиса Рубиалеса уйти в отставку.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Сегодня состоялось заседание Комиссии президентов региональных и территориальных федераций RFEF. По его итогам было опубликовано следующее заявление:

«После последних событий и неприемлемого поведения, которые нанесли серьезный ущерб имиджу испанского футбола, президенты просят, чтобы господин Луис Рубиалес немедленно подал заявление об отставке с поста президента RFEF.

Мы сердечно поздравляем женскую сборную с победой на чемпионате мира. Мы ценим значение и наследие успеха испанского спорта. Мы выражаем наше восхищение и благодарность неповторимой группе игроков и передаем наши поздравления всем тем, кто на протяжении многих лет целеустремленно способствовал росту женского футбола.

Мы будем призывать соответствующие органы к глубокой и неизбежной организационной перестройке на стратегических должностях в Федерации, чтобы открыть путь к новому этапу управления в испанском футболе.

После того, как ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса, были активированы внутренние протоколы Федерации.

RFEF по-прежнему привержена продолжению реализации своих инвестиций, а также политики равенства для развития женского футбола.

Наконец, Комиссия президентов единогласно поддержала господина Педро Рочу в его стремлении возглавить Федерацию на новом этапе, на котором необходимо следовать линии диалога и примирения со всеми футбольными институтами. Мы готовы предоставить CSD (Верховному спортивному суду – Sports.ru) и всем заинтересованным учреждениям возможность продолжить совместную разработку заявки на проведение чемпионата мира 2030 года». – говорится в заявлении комиссии. 

Прокуратура начала расследование эпизода с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо. Футболистке предложили подать заявление о преступлении сексуального характера

Мать Рубиалеса заперлась в церкви и объявила голодовку из-за «кровавой и бесчеловечной охоты» на сына. Луиса отстранили из-за поцелуя с футболисткой

УЕФА не станет вмешиваться в дело Рубиалеса после жалобы генсека RFEF. Испанские клубы и сборные не отстранят от международных турниров

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13 комментариев

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fbd
Кто последний призовет Рубиалеса уйти в отставку тот лох!
+8
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pozevalkin
Сжечь. имеем Инквизиции.
+3
-1
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Сергей Галынский
Это какой-то звиздец
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Rio (BLR)
Рубиалес таки знатный клещ.
Как тисками не вытащишь.
+1
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Юрій Матюшенко
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Неделю назад я был другого мнения мне казалось это нарушение границ так целовать человека но когда на видео отчётливо видно как футболиста поднимает обнимает его, разрушая абсолютно все границы то действие президента не кажется чем то странным это исходит из текущего действа. Какая то травля против человека. Надеюсь ему удастся отстоять свои права и это будет звоночек для системы отмены. Когда тупое общественное мнение зумеров будет просто проигнорировано и всякие активисты и люди которым делать нечего будут усажены на свои 5 точки
Поцелуй в губы от руководителя на людях в европейской культуре недопустим без предварительно озвученного при свидетелях согласия, даже если футболистка вполне дружески и крепко обняла его в ответа на объятия. Там вообще-то были объятия, потом Эрмосо хлопает его руками по бокам пытаясь отстраниться и закончить затянувшиеся обнимашки, а он в этот момент зачем-то целует ее.
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0:4 на спотифай камп ноу
Неделю назад я был другого мнения мне казалось это нарушение границ так целовать человека но когда на видео отчётливо видно как футболиста поднимает обнимает его, разрушая абсолютно все границы то действие президента не кажется чем то странным это исходит из текущего действа. Какая то травля против человека. Надеюсь ему удастся отстоять свои права и это будет звоночек для системы отмены. Когда тупое общественное мнение зумеров будет просто проигнорировано и всякие активисты и люди которым делать нечего будут усажены на свои 5 точки
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Overkiller
Тебас, поцелуй уже кого нибудь, ЛаЛига уже в посмешище катится (( Особенно с судейством.
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Amalfitano
Что дальше? Папа Римский помолится за Рубиалеса, Генсек ООН выразит озабоченность, Далай Лама призовёт всех к доброте а гей активисты с феминистками подожгут его дом?
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Роман Гущин
Молодцы) Всё человечество уже бросили на защиту душевно израненной женщины.
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Amalfitano
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Неделю назад я был другого мнения мне казалось это нарушение границ так целовать человека но когда на видео отчётливо видно как футболиста поднимает обнимает его, разрушая абсолютно все границы то действие президента не кажется чем то странным это исходит из текущего действа. Какая то травля против человека. Надеюсь ему удастся отстоять свои права и это будет звоночек для системы отмены. Когда тупое общественное мнение зумеров будет просто проигнорировано и всякие активисты и люди которым делать нечего будут усажены на свои 5 точки
Мне понравилось, что он пригрозил подать в суд на эту футболистку. За клевету. В начале она утверждала, что он поцеловал её с её же разрешения, а потом её переубедили в том, что она чуть ли не была публично изнасилована.
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Amalfitano
Мне понравилось, что он пригрозил подать в суд на эту футболистку. За клевету. В начале она утверждала, что он поцеловал её с её же разрешения, а потом её переубедили в том, что она чуть ли не была публично изнасилована.
Она его поднимает, на этом можно было бы закончить этот цирк. Но нет значит это выгодно кому то
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