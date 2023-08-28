Президенты региональных футбольных федераций Испании призвали Рубиалеса уйти в отставку

Боссы региональных футбольных федераций Испании призвали Луиса Рубиалеса уйти в отставку.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Сегодня состоялось заседание Комиссии президентов региональных и территориальных федераций RFEF. По его итогам было опубликовано следующее заявление:

«После последних событий и неприемлемого поведения, которые нанесли серьезный ущерб имиджу испанского футбола, президенты просят, чтобы господин Луис Рубиалес немедленно подал заявление об отставке с поста президента RFEF.

Мы сердечно поздравляем женскую сборную с победой на чемпионате мира. Мы ценим значение и наследие успеха испанского спорта. Мы выражаем наше восхищение и благодарность неповторимой группе игроков и передаем наши поздравления всем тем, кто на протяжении многих лет целеустремленно способствовал росту женского футбола.

Мы будем призывать соответствующие органы к глубокой и неизбежной организационной перестройке на стратегических должностях в , чтобы открыть путь к новому этапу управления в испанском футболе.

После того, как ФИФА отстранила , были активированы внутренние протоколы Федерации.

RFEF по-прежнему привержена продолжению реализации своих инвестиций, а также политики равенства для развития женского футбола.

Наконец, Комиссия президентов единогласно поддержала господина Педро Рочу в его стремлении возглавить Федерацию на новом этапе, на котором необходимо следовать линии диалога и примирения со всеми футбольными институтами. Мы готовы предоставить CSD (Верховному спортивному суду – Sports.ru) и всем заинтересованным учреждениям возможность продолжить совместную разработку заявки на проведение чемпионата мира 2030 года». – говорится в заявлении комиссии.

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