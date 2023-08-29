7:0 – крупнейшая выездная победа в истории «Атлетико». Разгромлен «Райо Вальекано»

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Райо Вальекано рекорды Футбол

«Атлетико» одержал крупнейшую победу в гостях в своей истории.

Команда Диего Симеоне разгромила «Райо Вальекано» (7:0) в 3-м туре чемпионата Испании.

«Матрасники» отметились как минимум семью мячами на выезде всего в третий раз. В 1922 году это произошло впервые – 8:3 с «Химнастика Эспаньола». В 1948 году со счетом 7:2 был переигран «Спортинг» Хихон.

В Ла Лиге последняя гостевая победа с таким или более крупным счетом была зафиксирована в 2016 году, когда «Барселона» забила 8 безответных голов «Депортиво».

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8 комментариев

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Andrey Ashhabadskiy
Ответ войд
Учитывая травмы Реала и клоуна президента, матрасы спокойно оформят ЛЛ в этом сезоне)
по одному матчу не суди
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Stewart D.
Может всё таки 0:7 ? Ведь получается что Атлетико был разгромлен
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Иван Шуткин
Ответ войд
Учитывая травмы Реала и клоуна президента, матрасы спокойно оформят ЛЛ в этом сезоне)
Все хорошо у тебя)
+2
-1
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Andrey Ashhabadskiy
такое больше не повторится. круто!
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Aram Avanesian
план на сезон выполнили за одну игру ))
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Shadow1882
Жаль, что Коке не играл. Он уже участвовал в матче, где мадридцы побеждали 7:0 - Хетафе был тогда бит. Было бы забавно
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