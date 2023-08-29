7:0 – крупнейшая выездная победа в истории «Атлетико». Разгромлен «Райо Вальекано»
«Атлетико» одержал крупнейшую победу в гостях в своей истории.
Команда Диего Симеоне разгромила «Райо Вальекано» (7:0) в 3-м туре чемпионата Испании.
«Матрасники» отметились как минимум семью мячами на выезде всего в третий раз. В 1922 году это произошло впервые – 8:3 с «Химнастика Эспаньола». В 1948 году со счетом 7:2 был переигран «Спортинг» Хихон.
В Ла Лиге последняя гостевая победа с таким или более крупным счетом была зафиксирована в 2016 году, когда «Барселона» забила 8 безответных голов «Депортиво».
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