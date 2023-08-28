Генсек RFEF из-за дела Рубиалеса пожаловался в УЕФА на вмешательство правительства Испании в спорт. Сторонник Луиса сделал это в его защиту, федерация была не в курсе

Сторонник Рубиалеса пожаловался в УЕФА на деятельность правительства Испании.

Ранее глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы испанок в финале чемпионата мира. Рубиалес отказался покидать свой пост, впоследствии ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

По информации As, генеральный секретарь RFEF Андреу Кампс в пятницу, 26 августа, направил в УЕФА жалобу, где сообщил о том, что правительство Испании вмешивается в деятельность спортивного органа страны. Жалоба поступила до того, как Высший спортивный совет Испании пожаловался на Рубиалеса в CAS, и до того, как ФИФА отстранила функционера.

Более того, новое руководство RFEF не было в курсе того, что Кампс пожаловался в УЕФА – об этом узнали из прессы. Таким образом, исполняющему обязанности президента RFEF Педро Роче придется решать, отзывать жалобу или оставлять ее в силе.

Отмечается, что УЕФА не имеет полномочий налагать какие-либо санкции на испанский футбол за вмешательство правительства в спортивную деятельность. Такое право есть только у ФИФА. Если жалоба дойдет до ФИФА, а обвинения из нее признают достоверными, то в самом крайнем случае испанские клубы и сборные могут исключить из соревнований .

Onda Cera отмечает, что Кампс – правая рука Рубиалеса, и с помощью жалобы он пытался защитить руководителя.

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