Генсек RFEF из-за дела Рубиалеса пожаловался в УЕФА на вмешательство правительства Испании в спорт. Сторонник Луиса сделал это в его защиту, федерация была не в курсе
Сторонник Рубиалеса пожаловался в УЕФА на деятельность правительства Испании.
Ранее глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы испанок в финале чемпионата мира. Рубиалес отказался покидать свой пост, впоследствии ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.
По информации As, генеральный секретарь RFEF Андреу Кампс в пятницу, 26 августа, направил в УЕФА жалобу, где сообщил о том, что правительство Испании вмешивается в деятельность спортивного органа страны. Жалоба поступила до того, как Высший спортивный совет Испании пожаловался на Рубиалеса в CAS, и до того, как ФИФА отстранила функционера.
Более того, новое руководство RFEF не было в курсе того, что Кампс пожаловался в УЕФА – об этом узнали из прессы. Таким образом, исполняющему обязанности президента RFEF Педро Роче придется решать, отзывать жалобу или оставлять ее в силе.
Отмечается, что УЕФА не имеет полномочий налагать какие-либо санкции на испанский футбол за вмешательство правительства в спортивную деятельность. Такое право есть только у ФИФА. Если жалоба дойдет до ФИФА, а обвинения из нее признают достоверными, то в самом крайнем случае испанские клубы и сборные могут исключить из соревнований УЕФА.
Onda Cera отмечает, что Кампс – правая рука Рубиалеса, и с помощью жалобы он пытался защитить руководителя.
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Та ситуация далеко не так однозначна. Лопетеги был абсолютно не прав. Если не поленитесь: поищите здесь новости на эту тему и почитайте популярные комментарии.
до конца цепляться синими руками