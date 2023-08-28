Генсек RFEF из-за дела Рубиалеса пожаловался в УЕФА на вмешательство правительства Испании в спорт. Сторонник Луиса сделал это в его защиту, федерация была не в курсе

Теги Луис Рубиалес Ла Лига УЕФА женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Политика Дженнифер Эрмосо Футбол

Сторонник Рубиалеса пожаловался в УЕФА на деятельность правительства Испании.

Ранее глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы испанок в финале чемпионата мира. Рубиалес отказался покидать свой пост, впоследствии ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

По информации As, генеральный секретарь RFEF Андреу Кампс в пятницу, 26 августа, направил в УЕФА жалобу, где сообщил о том, что правительство Испании вмешивается в деятельность спортивного органа страны. Жалоба поступила до того, как Высший спортивный совет Испании пожаловался на Рубиалеса в CAS, и до того, как ФИФА отстранила функционера.

Более того, новое руководство RFEF не было в курсе того, что Кампс пожаловался в УЕФА – об этом узнали из прессы. Таким образом, исполняющему обязанности президента RFEF Педро Роче придется решать, отзывать жалобу или оставлять ее в силе.

Отмечается, что УЕФА не имеет полномочий налагать какие-либо санкции на испанский футбол за вмешательство правительства в спортивную деятельность. Такое право есть только у ФИФА. Если жалоба дойдет до ФИФА, а обвинения из нее признают достоверными, то в самом крайнем случае испанские клубы и сборные могут исключить из соревнований УЕФА.

Onda Cera отмечает, что Кампс – правая рука Рубиалеса, и с помощью жалобы он пытался защитить руководителя.

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41 комментарий

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Arman FCSM
Поцелуй, который изменил всё
+37
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medraiz
маразм борьбы с "лхбт" на спортсе дошел до того уровня, что у нас этот мужик уже героем стал, хотя по факту он реально сделал супер странный поступок, я бы не был рад если бы меня какая-то начальница в губы поцеловала, это реально не нормально
+27
-6
+21
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Phantom1289
А вот теперь становиться интереснее.
+22
-4
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Отец Абду
В целом вся эта ситуация "испанский стыд"...
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Абдулов Алексей
Красава мужик, ещё круче замотал этот клубок из жаб и гадюк.
+15
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Красная стрела
Давайте мужики, нужно дать отпор этому беспределу.
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atomio
Ответ Arman FCSM
Поцелуй, который изменил всё
как у Сони Блейд в Фаталити )
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Покерный Футбол
Ответ бесдомный понь
Комментарий удален модератором
А с чего ты взял что он натурал, может он и нашим и вашим?)) выиграет мужская сборная он Гави засосёт на радостях.
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Ya Tolik
Уровень абсурда превращает ситуацию в клоунаду.
Осталось посадить на пару лет в тюрьму за изнасилование и прощай адекватный мир.
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андрей кольцов
Ответ Ya Tolik
Уровень абсурда превращает ситуацию в клоунаду. Осталось посадить на пару лет в тюрьму за изнасилование и прощай адекватный мир.
Почему абсурд? Здесь именно выглядит как сексуальное домогательство.
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fbd
Это, кстати, к вопросу о том, почему АПЛ с точки зрения финансов самая доминирующая лига в мире. Ну а как иначе, если в руководстве ее главного конкурента сидит клоун Тебас, а федерацией руководит клоун Рубиалес? Вот кто-нибудь знает вообще, как зовут руководство АПЛ? Я вот нет, но зато я знаю, что в Испании есть министерство терпимости, что Тебас ненавидит Рубиалеса и наоборот, что мама Рубиалеса голодает в церкви, что Рубиалес не хочет уходить в отставку против воли большинства. Интересно все это, конечно, но где тут футбол?
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Пепси пеналдувич
Во прикол будет, если дойдет до того что Испанию выкинут с Уефа)
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vals1702
отстранить и этого чудака заодно
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Полосатый Октобус*)
Удобный момент выйти Каталонии из состава Испании - никто сразу и не заметит.
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Alex1104
Ответ CM1
Популярность комментариев не говорит об их правильности (тем более здесь на Спортсе, где наиболее заплюсованные комменты - это либо поливание кого-то либо комменты типа гы-гы, хе-хе и прочие очень содержательные мнения)... А что касается ситуации с Лопетеги, то здесь Испанская федерация футбола радоваться должна была, что он не продлил контракт вдолгую перед ЧМ. Как по мне, контракт с тренерами топовых сборных нужно заключать на цикл (отбор + финальная часть соревнований), а дальше, оценивая результаты, принимать решение относительно продления или увольнения тренера. Представьте: Лопетеги продлевает контракт на 5 лет, а сборная выступает точно так же (выигрывает группу на ЧМ, а потом в 1/8 финала отлетает от России по пенальти). И что делать Федерации: увольнять Лопетеги, выплачивая нехилую неустойку, или оставлять после вылета в 1/8 во главе сборной Испании?
Вопрос не об этом, а о том, что Лопетеги сделал всё, чтобы его сняли. Его поведение было абсолютно некорректным, по отношению к федерации. И обвинять Рубиалеса в том, что он тогда уволил Лопетеги - неправильно. А что он должен был делать? "Закрыть глаза"?
Ход со сменой тренера может и сыграть, как часто бывает. И вылет испанцев, если уж совсем объективно - чудо ноги Акинфеева.
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Герман Сергеевич
Ответ medraiz
маразм борьбы с "лхбт" на спортсе дошел до того уровня, что у нас этот мужик уже героем стал, хотя по факту он реально сделал супер странный поступок, я бы не был рад если бы меня какая-то начальница в губы поцеловала, это реально не нормально
Он был на эмоциях из-за радочти победы и целовал всех подрад из видоса, даже мужиков.
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CM1
Ответ Alex1104
Да, но тогда Лопетеги случайно не продлил контракт с федерацией ведя параллельно переговоры с Реалом? Та ситуация далеко не так однозначна. Лопетеги был абсолютно не прав. Если не поленитесь: поищите здесь новости на эту тему и почитайте популярные комментарии.
Популярность комментариев не говорит об их правильности (тем более здесь на Спортсе, где наиболее заплюсованные комменты - это либо поливание кого-то либо комменты типа гы-гы, хе-хе и прочие очень содержательные мнения)... А что касается ситуации с Лопетеги, то здесь Испанская федерация футбола радоваться должна была, что он не продлил контракт вдолгую перед ЧМ. Как по мне, контракт с тренерами топовых сборных нужно заключать на цикл (отбор + финальная часть соревнований), а дальше, оценивая результаты, принимать решение относительно продления или увольнения тренера. Представьте: Лопетеги продлевает контракт на 5 лет, а сборная выступает точно так же (выигрывает группу на ЧМ, а потом в 1/8 финала отлетает от России по пенальти). И что делать Федерации: увольнять Лопетеги, выплачивая нехилую неустойку, или оставлять после вылета в 1/8 во главе сборной Испании?
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Alex1104
Ответ Arthas M
Рубисиалес уволил главного тренера за несколько дней до ЧМ, сейчас на ровном месте вляпался в скандал,испортив праздник от победы на ЧМ,а его подчинённый жалобу подал не в тот орган,хотя казалось бы их всего 2,сразу видно профессионалы)))
Да, но тогда Лопетеги случайно не продлил контракт с федерацией ведя параллельно переговоры с Реалом?
Та ситуация далеко не так однозначна. Лопетеги был абсолютно не прав. Если не поленитесь: поищите здесь новости на эту тему и почитайте популярные комментарии.
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гилберт
Ответ medraiz
маразм борьбы с "лхбт" на спортсе дошел до того уровня, что у нас этот мужик уже героем стал, хотя по факту он реально сделал супер странный поступок, я бы не был рад если бы меня какая-то начальница в губы поцеловала, это реально не нормально
Каким героем??? Все просто стебутся над этим чудаком!
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Vastich
Ответ fbd
Это, кстати, к вопросу о том, почему АПЛ с точки зрения финансов самая доминирующая лига в мире. Ну а как иначе, если в руководстве ее главного конкурента сидит клоун Тебас, а федерацией руководит клоун Рубиалес? Вот кто-нибудь знает вообще, как зовут руководство АПЛ? Я вот нет, но зато я знаю, что в Испании есть министерство терпимости, что Тебас ненавидит Рубиалеса и наоборот, что мама Рубиалеса голодает в церкви, что Рубиалес не хочет уходить в отставку против воли большинства. Интересно все это, конечно, но где тут футбол?
Так до этого скандала тоже знал как их всех зовут и какие там министерства, что ли?)) Иначе твой пост это тень на плетень))
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Kappa Pride
Ответ Vastich
Так до этого скандала тоже знал как их всех зовут и какие там министерства, что ли?)) Иначе твой пост это тень на плетень))
про клоуна Рубиалеса все помнят с чм-18
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Ильдар Исмагилов
И этого мужичка тоже выкинут )
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Roja
вот что делает жажда власти
до конца цепляться синими руками
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Владимир Вербицкий
Насколько бы весь этот скандал был жалок еще 15-20 лет назад. Никто бы и не заметил. А Эрмосо уже монетизирована бы популярность и снялась бы для Максима и других мужских журналов, заключив параллельно рекламный контракт с брендом нижнего белья.
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tolobas
Да ад, исключайте Испанию. Будем с ними товарняки гонять
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