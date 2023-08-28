Игроки «Зенита» получили по 100 000 долларов за победу над «Спартаком» («Мутко против»)
Игроки «Зенита» получили крупные премиальные за победу над «Спартаком».
Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счетом 3:1 в 5-м туре Мир РПЛ.
По информации телеграм-канала «Мутко против», игроки, вышедшие в составе «Зенита» на этот матч, получили по 100 000 долларов за победу. Премиальные футболистов, оставшихся на скамейке запасных, были примерно в два раза меньше.
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Удивляет, что теперь спортс начал доверять телеграмм каналам... Завтра создам телеграмм канал ( канала назову "Пригожин жив") и начну выдавать инсайдерские новости по трансферам, по РПЛ и тд и спортс поверить:)
Твоим то гвоноклубом видимо владеет частная кампания
Сколько там у Алипа зарплата? Тысяч 300 долларов в год? Соточку за спартак без разбора всем