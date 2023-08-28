Игроки «Зенита» получили по 100 000 долларов за победу над «Спартаком» («Мутко против»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия деньги Футбол

Игроки «Зенита» получили крупные премиальные за победу над «Спартаком».

Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счетом 3:1 в 5-м туре Мир РПЛ

По информации телеграм-канала «Мутко против», игроки, вышедшие в составе «Зенита» на этот матч, получили по 100 000 долларов за победу. Премиальные футболистов, оставшихся на скамейке запасных, были примерно в два раза меньше. 

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85 комментариев

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Данко Лазович
за середняка можно было и зарплатой обычной обойтись.
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Prise
Никогда такого не писали ни про один клуб и на тебе!) проспартаковский канал раскопал инсайд😂
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fil_spb
Совсем не удивляет что спортс не прошёл мимо тг-помойки Мутко против. Скоро будут надписи на заборах в качестве новостей приносить.
+21
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Отец Абду
Источник классный: "Мутко против":)

Удивляет, что теперь спортс начал доверять телеграмм каналам... Завтра создам телеграмм канал ( канала назову "Пригожин жив") и начну выдавать инсайдерские новости по трансферам, по РПЛ и тд и спортс поверить:)
+21
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Бродяга-симпатяга
Источник безусловно заслуживает доверия
+25
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Давид Agabekyan
Ответ ddddan 2
надёжней только карпов
Для авторов спортса это самые авторитетные инсайдеры. Ведь больше столько бреда не вкидывает
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ddddan 2
Ответ Бродяга-симпатяга
Источник безусловно заслуживает доверия
надёжней только карпов
+13
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+9
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alexmixer9
Ответ Данко Лазович
за середняка можно было и зарплатой обычной обойтись.
Да, но к сожалению у руководства очень много провинциальных комплексов и обид...
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Давид Agabekyan
Ответ alexus-1990
ни разу не принципиальный соперник говорили они)
Так только спартачи говорят. Эракович, Сергеев и Касьерра наоборот говорили что это очень важная для фанатов победа.
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тралмейстер
Ответ Давид Agabekyan
Лично Миллер инфу передал?
Агентство ОБС(Одна Бабка Сказала)
+10
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ZarvuR2020
Ответ Алексей Александрович
а пацанам на дошик и носки народ заставляют собирать и еще говорят что война не заканчивается потому что вы этого не хотите, война для бедняков олигархи продолжают жировать, что вы гады с моей страной сделали
Пацанам бы перестать на чушь вестись, которая пытается хотя бы немного обелить шапито
+6
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Michael_Monza
Ответ Magico!
Премии за счет средств компании, принадлежащей государству. мегазавышенные. алексейборисыч хотел выиграть любой ценой
Ты хоть вопрос изучи прежде чем бред писать. Кому и сколько и что принадлежит в Газпроме, а еще лучше, кому принадлежит контрольный пакет в Зените, прежде чем популизмом заниматься. Выглядишь глупо, как бабка на скамейке.
Твоим то гвоноклубом видимо владеет частная кампания
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Злобный Конь
Ну раз с низвержением "Зенита" с чемпионского трона ничего не получается - давайте байки травить.
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lemming
Ответ тралмейстер
Агентство ОБС(Одна Бабка Сказала)
ОМБС - одна московская бабка сказала
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Давид Agabekyan
Лично Миллер инфу передал?
+13
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Hong Kil
Да, да, еще болельщиков бесплатно привезли и выплатили каждому командировочные из расчета 1000 ойро в сутки на каждого.
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Tydeus
Ответ Prise
Никогда такого не писали ни про один клуб и на тебе!) проспартаковский канал раскопал инсайд😂
Только чего-то мелочатся, надо было писать по миллиону долларов.
Сколько там у Алипа зарплата? Тысяч 300 долларов в год? Соточку за спартак без разбора всем
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Михаил1970
сколько получил телеграм-канал за публикацию такой новости?
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MstAndreev
Ответ 2vdhrvmmzf
Лица игроков Факела у которых это годовая зп представили?
А почему игроки Факела должны получать премию за победу Зенита над Спартаком?)
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Nick Crosier
Вендел^О,сегодня хорошенько затарюсь в КБ"
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Данко Лазович
Ответ Roman Araslanov
Подумали футболисты Брюгге когда им предложили двойные премиальные за вынос питерского мусора)
непонятно причем тут Брюгге, но у вас очевидно болит)) лечитесь
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Светлана Мягкова
100 000 долларов это 9 575 000 рублей почти 10 000 000 рублей
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тралмейстер
Ответ \\\ VORON ///
Раз такие премиальные платит, то видимо так и есть. Комплексы даже благодаря чемпионствам не уходят.
Вот я и смотрю у московских такие комплексы...Успокойтесь уже, столичные вы наши. Не переживайте так. Ну не повезло в 3 сортном городе жить, но 3 сорт - не брак. Возьмите себя в руки!
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Дмитрий Караваев
мутко не против - он это все придумал 😆
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mean machine/
И Светлый праздник стране подарили и бабла приподняли! Одни плюсы.
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