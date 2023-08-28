Игроки «Зенита» получили по 100 000 долларов за победу над «Спартаком» («Мутко против»)

Игроки «Зенита» получили крупные премиальные за победу над «Спартаком».

Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счетом 3:1 в 5-м туре Мир .

По информации телеграм-канала «Мутко против», игроки, вышедшие в составе « » на этот матч, получили по 100 000 долларов за победу. Премиальные футболистов, оставшихся на скамейке запасных, были примерно в два раза меньше.

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