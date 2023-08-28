«Барса» договорилась с «Сити» об аренде Канселу с правом выкупа. Защитник вылетит в Испанию сегодня вечером

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Фабрицио Романо Футбол

«Барселона» арендует Жоау Канселу у «Манчестер Сити».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» об аренде Канселу с правом выкупа. Ожидается, что клубы подпишут все необходимые документы до конца дня.

Сообщается, что Канселу сегодня вечером вылетит в Испанию для завершения трансфера.

Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, но мюнхенцы не воспользовались правом выкупа за 70 млн евро. Статистику 29-летнего защитника можно изучить здесь.

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49 комментариев

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rigobersong
Наконец-то топовый ПЗ в команде:)
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Inside 88 LW
Конечно являлся сторонником немного других игроков на данную позицию - в частности Фойта или Арнау Мартинеса, но... Нет мочи смотреть на Роберто. Надеюсь больше не увижу "капитана".
Добро пожаловать Жоау!
+13
-4
+9
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Budabuda
Ответ rigobersong
Наконец-то топовый ПЗ в команде:)
в команде нет пз, поэтому ему не обязательно быть топом достаточно быть пз
+8
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MESSIya
Ответ Ruslan3132
Нет, МС еще доплатит барсе )) главное верить
Ну естественно, мадридцы, на ветках Барсы, только в негативные новости способны верить.
+2
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predMBAPPE
Ответ rigobersong
Наконец-то топовый ПЗ в команде:)
Наконец-то не Роберто на ПЗ) 😎
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Отец Абду
Серджи Роберто закончит карьеру сразу после презентации Канселу... Надеемся:)
+6
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King_X
Топ трансфер, после Пепа и его футбола в Барселоне будет как влитой
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arajanarm
Ответ Inside 88 LW
Конечно являлся сторонником немного других игроков на данную позицию - в частности Фойта или Арнау Мартинеса, но... Нет мочи смотреть на Роберто. Надеюсь больше не увижу "капитана". Добро пожаловать Жоау!
Настоящий капитан Тер Штеген ближайшее пять лет
+3
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zzzeeerrrooo
Ответ Иван Баланар
настолько топовый, что уже два года в настоящих ТОП клубах сидит в глухом запасе 🤣🤣 теперь переходят исключительно сбитые лётчики, ноу неймы предпенсионного возраста и прочий неликвид. В первом туре ныли, что не смогли обыграть великий Хетафе, вчера получили трёху от мертвейшего Вильяреала, который получал 6 от Сант Галена, 4 от Ньюкасла и 3 от Ганновера. А воплей столько, будто победили в финале ЛЧ😁😁 Стремительной деградацией бчк доволен!
Он только прошлый сезон провалил, до этого был вообще одним из лучших крайков мира несколько сезонов подряд
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Владимир Самсонов
Ответ Отец Абду
Серджи Роберто закончит карьеру сразу после презентации Канселу... Надеемся:)
Он и ещё и Ямала переживёт
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Иван Баланар
Ответ ljolik888
Ура , правый топ защитник нужен уже очень давно . Поздравляю товарищи !
Согласен, только какое отношение баночник, который уже два года в глухом запасе, относится к ТОПам? 😁
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jordy
Никто его в Барсе выкупать не будет.
Поюзают сезон и вернут.
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Bazilic
На бумаге все слишком идеально выглядит
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Закарья Халитуев
нормальдегид
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Bazilic
Ответ Джек Воробей
Сумма выкупа сколько?
Пишут, что от 25 до 40, многие воооще сообщают, что выкупа нет и в конце сезона примут решение - выкупать или нет
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кто-то
Ответ Bigbadaboom
Не настораживает ,что оказался не нужен: ни МанСити,ни Баварии?
С ситуацией, что в Барсе вообще нет толкового пз, Канселу очень даже к месту
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Bazilic
Ответ Bigbadaboom
Сладкая булочка для Вини.
Под Вини продолжит выходить его отец, из кармашка его никто не выпустит
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Хабиб
Ответ jordy
Никто его в Барсе выкупать не будет. Поюзают сезон и вернут.
Опция обязательного выкупа в случае выхода Барселоны в 1/8 за 25 млн)
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Appa
Ответ Иван Баланар
настолько топовый, что уже два года в настоящих ТОП клубах сидит в глухом запасе 🤣🤣 теперь переходят исключительно сбитые лётчики, ноу неймы предпенсионного возраста и прочий неликвид. В первом туре ныли, что не смогли обыграть великий Хетафе, вчера получили трёху от мертвейшего Вильяреала, который получал 6 от Сант Галена, 4 от Ньюкасла и 3 от Ганновера. А воплей столько, будто победили в финале ЛЧ😁😁 Стремительной деградацией бчк доволен!
Два года? До января 2023 был чуть ли не лучшим крайним защитником в мире и выходил в основе сити почти всегда. Или я уже в 2025 году очутился как-то? Ох уж эти школьники)
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