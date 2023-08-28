«Барса» договорилась с «Сити» об аренде Канселу с правом выкупа. Защитник вылетит в Испанию сегодня вечером
«Барселона» арендует Жоау Канселу у «Манчестер Сити».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» об аренде Канселу с правом выкупа. Ожидается, что клубы подпишут все необходимые документы до конца дня.
Сообщается, что Канселу сегодня вечером вылетит в Испанию для завершения трансфера.
Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, но мюнхенцы не воспользовались правом выкупа за 70 млн евро. Статистику 29-летнего защитника можно изучить здесь.
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Добро пожаловать Жоау!
Поюзают сезон и вернут.