«Барселона» арендует Жоау Канселу у «Манчестер Сити».

По данным инсайдера , « » договорилась с « » об аренде с правом выкупа. Ожидается, что клубы подпишут все необходимые документы до конца дня.

Сообщается, что Канселу сегодня вечером вылетит в Испанию для завершения трансфера.

Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, но мюнхенцы не воспользовались правом выкупа за 70 млн евро. Статистику 29-летнего защитника можно изучить здесь.

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