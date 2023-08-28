Личка об алкоголе: «1-2 бутылки пива по 0,33 лучше, чем кока-кола или фанта. Перебарщивать, выпивать по 5-7 бутылок ни в коем случае нельзя»
Марцел Личка рассказал, как относится к употреблению пива игроками.
– Вы разрешаете своим футболистам пить пиво после матчей?
– Лучше выпить 1-2 бутылки пива объемом 0,33, чем кока-колу или фанту. Если выпить больше, будет плохо, ха-ха. В Германии, если вы не знаете, после игр у футболистов всегда есть пиво в раздевалках. Это культура!
Пиво всегда лучше кока-колы или фанты, но ни в коем случае нельзя перебарщивать и выпивать по 5-7 бутылок – алкоголь плохо повлияет на организм! Одна или две бутылки после игры – нормально, – сказал главный тренер «Динамо».
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Вчера семь банок пивка бахнул, вроде не переборщил )
Водочки для обводочки.
Ягуара для точного удара.
Кваса для точного паса.
Винца сухого для подачи углового.
Денатурата для подката.
Самогона для разгона.
люблю в говно