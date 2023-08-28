Личка об алкоголе: «1-2 бутылки пива по 0,33 лучше, чем кока-кола или фанта. Перебарщивать, выпивать по 5-7 бутылок ни в коем случае нельзя»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка алкоголь и спорт Питание Футбол

Марцел Личка рассказал, как относится к употреблению пива игроками.

– Вы разрешаете своим футболистам пить пиво после матчей?

– Лучше выпить 1-2 бутылки пива объемом 0,33, чем кока-колу или фанту. Если выпить больше, будет плохо, ха-ха. В Германии, если вы не знаете, после игр у футболистов всегда есть пиво в раздевалках. Это культура!

Пиво всегда лучше кока-колы или фанты, но ни в коем случае нельзя перебарщивать и выпивать по 5-7 бутылок – алкоголь плохо повлияет на организм! Одна или две бутылки после игры – нормально, – сказал главный тренер «Динамо».

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77 комментариев

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Topordo
Ответ Отец Абду
Есть тут эксперты по алкоголю?:) Он прав?
Тут есть эксперты по всем вопросам. Ждем.
+84
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Aleksey Yashin
Личка: Пивка для рывка!
+73
-4
+69
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shishovv
Ответ Aleksey Yashin
Личка: Пивка для рывка!
Пару бутылок водочки для обводочки
+61
-3
+58
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Владимир Данилов
Ответ Циник Петербургский
Я где-то читал, что в нынешние времена даже покурить полезнее, чем фанта и кока-кола...
В наши времена что угодно полезнее, чем быть мужчиной от 18 до 55.
+52
-3
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Н.Ф.
алкоголь + личка = алкоголичка
+41
0
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ТрактоПоктер
Ну не знаю ....
Вчера семь банок пивка бахнул, вроде не переборщил )
+32
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Пинающий Достоинства
Между 1-2 и 5-7 очень органично умещаются 3-4 бутылочки пивка 🍻
+22
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Владимир Данилов
Журова: отмена запрета на продажу пива на стадионах - забота государства о здоровье населения. Вместо газировки из недружественных стран зрители, включая маленьких детей, теперь могут подлечиться пивом.
+19
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Сергей Васильев
Ответ Arman FCSM
Водочки для обводочки
Квасу для точного пасу и сухого для подачи углового
+17
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МеняИгнорируетСпортс
Ответ Отец Абду
Есть тут эксперты по алкоголю?:) Он прав?
Факт в том, что в пиве нет такого количества сахара, красителей и химии, как в газировке. Так что прав, получается).
+19
-3
+16
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Dmitry Koway
чтож, я тоже своего рода спортсмен
+13
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JENNINGS
Ответ Отец Абду
Есть тут эксперты по алкоголю?:) Он прав?
На спорсте куча специалистов в вирусологии и военном деле, вы реально думаете, что нет специалистов по алкоголю?! )))
+10
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Остап Бендер
Надо Адамова ещё консультантом взять, он про курение хорошо рассказывает
+8
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Циник Петербургский
Я где-то читал, что в нынешние времена даже покурить полезнее, чем фанта и кока-кола...
+11
-3
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a2wai
Пивка для рывка.
Водочки для обводочки.
Ягуара для точного удара.
Кваса для точного паса.
Винца сухого для подачи углового.
Денатурата для подката.
Самогона для разгона.
+5
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Seven2482
я меньше 6 не пью
люблю в говно
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-3
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Артем Галкин
Всегда знал,что пиво это полезно.
+4
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Dmitry Koway
Ответ ТрактоПоктер
Ну не знаю .... Вчера семь банок пивка бахнул, вроде не переборщил )
самое оно. золотой баланс на выходных
+4
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Мистер Громов
Никогда не понимал желания выпить по 1-2 бутылки пива.. по-моему, пить так пить, а если нет, то лучше и не начинать. Полумеры какие-то
Вечерком после смены 2 бутылки пива самое-то или 100 чего покрепче
+4
-1
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OldRedWhite
Нам уже один уважаемый Человек рассказал , что пиво содержит женские гормоны и все они скоро станут тетками !Мы кому верим ему или Личке этому ?
+3
0
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Мистер Громов
Ответ Циник Петербургский
Я где-то читал, что в нынешние времена даже покурить полезнее, чем фанта и кока-кола...
Покурить в любые времена полезнее)
+3
0
+3
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Maggio 13
Ответ Aleksey Yashin
Личка: Пивка для рывка!
Пивка для Личка
+6
-3
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Мистер Громов
Никогда не понимал желания выпить по 1-2 бутылки пива.. по-моему, пить так пить, а если нет, то лучше и не начинать. Полумеры какие-то
+5
-2
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Георгий Кузьминых
Пацанская аналитика подъехала
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курский вокзал. стою
Ответ Seven2482
я меньше 6 не пью люблю в говно
Я пью редко, но после 6 я даже не пьяный 😅
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