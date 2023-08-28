Гол Серлота «Барсе» засчитали ошибочно. Судьи ВАР неправильно провели офсайдные линии и посчитали, что вне игры не было

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига судьи Алехандро Эрнандес Эрнандес видеоповторы Александр Серлот Жюль Кунде Футбол

Гол Александра Серлота «Барселоне» был засчитан ошибочно.

Норвежец сравнял счет на 40-й минуте матча 3-го тура Ла Лиги (3:4), сделав счет 2:2. ВАР изучил момент на предмет офсайда и сообщил главному арбитру матча Алехандро Эрнандесу Эрнандесу, что гол был забит по правилам.

Однако, вероятно, Серлот все же находился в офсайде. Как пишут Diario Sport и Relevo, судьи ВАР неправильно провели офсайдные линии, сделав проекцию по колену форварда «Вильярреала». 

При этом самой выдвинутой вперед частью тела Серлота была голова. Если бы проекцию провели по ней, то Серлот опередил бы Жюля Кунде, и было бы зафиксировано положение «вне игры».

Фото: Relevo

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91 комментарий

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fcb812
В какое же убожество превратилась ла лига при тебасе..
+83
-7
+76
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Отец Абду
Фанаты Барсы уже привыкли... Много ошибок в этом сезоне и это всего за 3 тура
+81
-11
+70
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Budabuda
кто то удивлён? Перес выиграет ла Лигу и без мпампе. где деньги на комплектования состава? они у судей.
+106
-49
+57
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blaugrana_man
Какая неожиданность - мадридский политпроект подключил свои кабинеты со старта сезона) видимо дедушку Фло обижает, что даже такая Барса выигрывает Ла Лигу на изи)
+45
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+28
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hhghhwcvbg
Какая клоунада с судейством в Испании,кошмар
+25
-2
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FC.Barcelona
Это уже вторая ошибка за 3 тура, первая стоила 2х очков.
+22
-2
+20
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vottakoi!
Ответ fcb812
В какое же убожество превратилась ла лига при тебасе..
Даже логотип и тот какое-то Чертаново
+18
0
+18
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GuruFutbola
Перец недоплатил получается)
Каждый матч топят Барсу, а Маэстро Хави продолжает показывать уровень)
+36
-20
+16
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Игорь М.
Ответ GuruFutbola
Перец недоплатил получается) Каждый матч топят Барсу, а Маэстро Хави продолжает показывать уровень)
при этом находятся те, кто жалуется на футбол Хави))) он делает то, что возможно с учётом этого состава. Не думаю, что Анчелотти смог бы выигрывать с Алонсо и Роберто на флангах, и таким количеством выпускников академии.

p.s. У Реала хоть кто-то вообще из академии есть в составе?
+22
-8
+14
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Сэмвел Тарли
Ответ vcaireac
Ну канечно,в трансляции был другой скрин,и другой ракурс.И там офсайда не было,с чем согласились и коментаторы на сетанте,а тут выбрали нужный кадр с ракурсом сами нарисовали линии нужные и вуаля))Явно заказной материал от МЧК))
О, да, раз комментаторы согласились, значит всё правильно. Они зачастую не видят того, что прямо в центре кадра происходит. Я был практически уверен, что у Сёрлота был офсайд и удивился, что ВАР ничего не обнаружил.
+14
-1
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иц а мен
Ответ Budabuda
кто то удивлён? Перес выиграет ла Лигу и без мпампе. где деньги на комплектования состава? они у судей.
вообще не удивлён, причем параллельно к этому просто лютейшим образом подсуживают в пользу реала, мадридский политпроект уже никого не стесняются
+33
-21
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Ansu Fati
По итогам 3 туров ясно, что Барселоне придется весь сезон играть против 12 игроков. В таких условиях очень сложно будет выиграть Ла Лигу..
+13
-3
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иц а мен
Ответ Spiker1606
Комментарий скрыт
негрейра вместе с перецом улыбались в 14 м году, когда в матче за чемпионство с атлетико отменили чистейший гол барсы
+14
-5
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Кашшай Чакырович
Ответ Moscwow
Комментарий удален модератором
Они болели как раз за Баварию ,которую убил кашшаи ,секта молющаяся на кубки кашшаи ,тебя корежит прям от правды !Барселона ,как раз частенько громит это судейское шапито показывая ,чего стоит эти судейские кубки ,за это её многие и любят
+12
-4
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FanRocstar
Вадрид есть Вадрид.)
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Из трех испанских топов против Барсы очевидно ошибаются больше всего. И играть против нее дают с бОльшими допусками. Чего только стоит игра с Хетафе. Вы никогда не увидите подобный перфоманс от Хетафе в игре с Мадридом. Непонятно во что вышел играть Бордолас, а судья этому потворствовал. Хотя конкретно во вчерашней встрече, если Капу не трогал мяч, то первый гол Сёрлота стоило засчитывать.
+9
-3
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Rus Donskoy
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с начала нового сезона судьи конкретно настроены против Барселоны, это отвратительно. Судейский беспредел продолжается, да и в самой федерации футбола Испании.
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Кашшай Чакырович
Кто то удивляется этому? Парни гляньте как покупалась Ла лига 16/17. https://m.youtube.com/watch?v=QogM5RS0Sc8&pp=ygUdcmVhbCBtYWRyaWQgcmVmZXJlZSBtaXN0YWtlcyA%3D ,у реаль вардрида 75 % блестяшек в музее принесли судьи ! У меня знакомые футбол после кубков кашшаи перестали смотреть ,потому что не верят ,что в футболе все не куплено ,это дядьки ,которые смотрели футбол больше 30 лет !
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Homelender_666
Ответ Булат Кошкимбаев
Комментарий скрыт
Карло категорически не доверяет воспитанникам. Потом они уходят в другие клубы и забивают Реалу) Карло слишком "удобный" тренер для Переса - лоялен к клубу и не истерит из-за отсутствия трансферов, хотя он просил нападающего, но тем не менее проглотил позицию руководства
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Игорь Климов
Ответ Отец Абду
Фанаты Барсы уже привыкли... Много ошибок в этом сезоне и это всего за 3 тура
Да, а самое главное это тот факт, что в пользу мчк Реала, судьи наоборот принимают все спорные решения.
+13
-10
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гель кристины
Ответ Федот Евграфович
Нормальный гол, забит правильно! Уже до маразма доходит, до миллиметра начинают вычислять.
Нужно считать до миллиметра
+4
-1
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FalcaoNePoedet
а скрин с нормальной камеры и в нормальном качестве есть? ну и вроде хотели изменить правило оффсайда
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Однажды в Космосе
да здравствуют испанские судьи!!!! 👎 🦨
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vcaireac
Ответ GuruFutbola
После требла в пещере будешь отсиживаться я так понимаю испытывая стыд за свои слова?)
🤣🤣🤣Я так понимаю у тебя дар писать во сне))Ну ничего, проснёшься и вернешься в реальность где вас выносят в ЛЧ/ЛЕ на ранних стадиях))
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hta
Я уже как-то и жалею о том. что ВАР придумали. Эмоции уже не те, да и ошибок слишком много.
+2
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