Гол Серлота «Барсе» засчитали ошибочно. Судьи ВАР неправильно провели офсайдные линии и посчитали, что вне игры не было

Гол Александра Серлота «Барселоне» был засчитан ошибочно.

Норвежец сравнял счет на 40-й минуте матча 3-го тура (3:4), сделав счет 2:2. ВАР изучил момент на предмет офсайда и сообщил главному арбитру матча , что гол был забит по правилам.

Однако, вероятно, Серлот все же находился в офсайде. Как пишут Diario Sport и Relevo, судьи ВАР неправильно провели офсайдные линии, сделав проекцию по колену форварда «Вильярреала».

При этом самой выдвинутой вперед частью тела была голова. Если бы проекцию провели по ней, то Серлот опередил бы Жюля Кунде, и было бы зафиксировано положение «вне игры».

Фото: Relevo

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