Мирра Андреева отыграла сет и брейк и впервые вышла во второй круг US Open

Теги US Open WTA Оливия Гадеки Мирра Андреева Теннис

16-летняя Мирра Андреева обыграла Оливию Гадеки в первом круге US Open – 1:6, 6:3, 6:4. Во втором сете она уступала с брейком 0:2.

Андреева впервые выступает на US Open. 63-я ракетка мира впервые напрямую попала в основную сетку турнира «Большого шлема» – на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» она проходила квалификацию.

Россиянка пока никогда не проигрывала в первом круге ТБШ.

Дальше Андреева сыграет с Коко Гауфф или Лаурой Зигемунд.

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4 комментария

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rubysmith
отличный результат для 16 лет. Соперница непростая, 3 матча уже сыграла, к корту прибилась, удары мощные. Такие победы закаляют характер.

Дальше на центральный корт к Коко. И если проиграет, ничего страшного
+8
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+8
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Ivan Stasuk
Молодец ребёнок, играть когда гормоны бушуют нелегко конечно)
Буду рад любому результату с Гауф)
+3
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+3
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Лютый альбинос
Молодец, девочка. То ли ещё будет.
+1
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+1
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VintDV
Умница!!! Удачи в новом встрече!!!
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