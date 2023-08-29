Мирра Андреева отыграла сет и брейк и впервые вышла во второй круг US Open

16-летняя обыграла Оливию Гадеки в первом круге – 1:6, 6:3, 6:4. Во втором сете она уступала с брейком 0:2.

Андреева впервые выступает на US Open. 63-я ракетка мира впервые напрямую попала в основную сетку турнира «Большого шлема» – на « » и « » она проходила квалификацию.

Россиянка пока никогда не проигрывала в первом круге ТБШ.

Дальше Андреева сыграет с или .

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