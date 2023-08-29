Мирра Андреева отыграла сет и брейк и впервые вышла во второй круг US Open
16-летняя Мирра Андреева обыграла Оливию Гадеки в первом круге US Open – 1:6, 6:3, 6:4. Во втором сете она уступала с брейком 0:2.
Андреева впервые выступает на US Open. 63-я ракетка мира впервые напрямую попала в основную сетку турнира «Большого шлема» – на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» она проходила квалификацию.
Россиянка пока никогда не проигрывала в первом круге ТБШ.
Дальше Андреева сыграет с Коко Гауфф или Лаурой Зигемунд.
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Дальше на центральный корт к Коко. И если проиграет, ничего страшного
Буду рад любому результату с Гауф)