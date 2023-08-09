Роналду забил в 4-м матче подряд – победный пенальти «Аль-Шорте» в полуфинале Кубка арабских чемпионов
Криштиану Роналду забил в 4-м матче подряд.
Португальский форвард забил единственный гол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Шортой» в полуфинале Кубка арабских чемпионов. Роналду реализовал пенальти на 75-й минуте.
«Аль-Наср», таким образом, вышел в финал турнира. 38-летний футболист отметился голом в четвертой игре подряд. Ранее он забил «Радже», «Замалеку» и «Монастиру».
Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.
Роналду спас «Аль-Наср» в самом конце. Чуть не пролетели мимо плей-офф Кубка арабских чемпионов
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Просто лютейшая статистика, при том, что 819 голов забито на уровне топ-3 Лиг Европы, ЛЧ + сборная
Зачем сравнивать Роналду с Месси, если он сам по себе Гений и один из лучших в истории?
🗣️ Он не выигрывал Чемпионат Мира
👍 Он выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций со своей сборной - единственные трофеи в её истории👏👏
Даже Артем уже всё понял и дал заднюю:)
Роналду забил в шестом матче подряд, на этот раз "Аль-Денте".
А главное - он ЗАЩИТИЛ свой титул сильнейшего (Лига Чемпионов). А затем еще раз защитил. До сих пор не верится.
18.12.2022 была поставлена точка в спорах, а ты все пытаештся создать свое счастье)))
Без Реала роналду игрок уровня ЛЕ куда он и скатился с МЮ.
Ну а ЧМ - Вершина и не получится изьежать этого.
Кому не покорилась вершина идут вторым эшелоном - Платини, Роналду, Кройфф и тд.
Этот турнир ведь интерконтинентальный, нет?