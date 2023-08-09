Роналду забил в 4-м матче подряд – победный пенальти «Аль-Шорте» в полуфинале Кубка арабских чемпионов

Криштиану Роналду забил в 4-м матче подряд.

Португальский форвард забил единственный гол в игре « » с «Аль-Шортой» в полуфинале Кубка арабских чемпионов. Роналду реализовал пенальти на 75-й минуте.

«Аль-Наср», таким образом, вышел в финал турнира. 38-летний футболист отметился голом в четвертой игре подряд. Ранее он забил «Радже», «Замалеку» и «Монастиру».

Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.

Роналду спас «Аль-Наср» в самом конце. Чуть не пролетели мимо плей-офф Кубка арабских чемпионов

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