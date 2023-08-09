Роналду забил в 4-м матче подряд – победный пенальти «Аль-Шорте» в полуфинале Кубка арабских чемпионов

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд высшая лига Ирака Аль-Шорта Футбол

Криштиану Роналду забил в 4-м матче подряд.

Португальский форвард забил единственный гол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Шортой» в полуфинале Кубка арабских чемпионов. Роналду реализовал пенальти на 75-й минуте.

«Аль-Наср», таким образом, вышел в финал турнира. 38-летний футболист отметился голом в четвертой игре подряд. Ранее он забил «Радже», «Замалеку» и «Монастиру».

Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.

Роналду спас «Аль-Наср» в самом конце. Чуть не пролетели мимо плей-офф Кубка арабских чемпионов

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37 комментариев

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Конь Мюллера
Ждём экспертное мнение, где же 4 матча подряд с голами круче: бургер лига или верблюд лига
+28
-4
+24
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VERBLYUD
Ответ Конь Мюллера
Ждём экспертное мнение, где же 4 матча подряд с голами круче: бургер лига или верблюд лига
Интересно, в других странах РПЛ называют - медведь лигой?
+21
-2
+19
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Artem Piatkov
А если по сути - 842+273 по гол+пас 😲

Просто лютейшая статистика, при том, что 819 голов забито на уровне топ-3 Лиг Европы, ЛЧ + сборная

Зачем сравнивать Роналду с Месси, если он сам по себе Гений и один из лучших в истории?

🗣️ Он не выигрывал Чемпионат Мира

👍 Он выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций со своей сборной - единственные трофеи в её истории👏👏
+34
-24
+10
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Artem Piatkov
А если по сути - 842+273 по гол+пас 😲 Просто лютейшая статистика, при том, что 819 голов забито на уровне топ-3 Лиг Европы, ЛЧ + сборная Зачем сравнивать Роналду с Месси, если он сам по себе Гений и один из лучших в истории? 🗣️ Он не выигрывал Чемпионат Мира 👍 Он выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций со своей сборной - единственные трофеи в её истории👏👏
Так ты тоже их сранивал до победы Месси на ЧМ :)
Даже Артем уже всё понял и дал заднюю:)
+25
-16
+9
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Манковский
Через неделю:
Роналду забил в шестом матче подряд, на этот раз "Аль-Денте".
+7
-2
+5
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Ответ Конь Мюллера
Ждём экспертное мнение, где же 4 матча подряд с голами круче: бургер лига или верблюд лига
борщ лига
+4
-2
+2
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кто-то
Ответ Artem Piatkov
А если по сути - 842+273 по гол+пас 😲 Просто лютейшая статистика, при том, что 819 голов забито на уровне топ-3 Лиг Европы, ЛЧ + сборная Зачем сравнивать Роналду с Месси, если он сам по себе Гений и один из лучших в истории? 🗣️ Он не выигрывал Чемпионат Мира 👍 Он выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций со своей сборной - единственные трофеи в её истории👏👏
Но с Месси несравним
+4
-2
+2
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Gelious
Ответ Artem Piatkov
А если по сути - 842+273 по гол+пас 😲 Просто лютейшая статистика, при том, что 819 голов забито на уровне топ-3 Лиг Европы, ЛЧ + сборная Зачем сравнивать Роналду с Месси, если он сам по себе Гений и один из лучших в истории? 🗣️ Он не выигрывал Чемпионат Мира 👍 Он выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций со своей сборной - единственные трофеи в её истории👏👏
Да пофиг на чемпионат Европы. Сборные - это не клуб. Это низкий уровень. И играешь с теми, кто родился в твоей стране. Роналду не за ЧЕ велик. А за то, что он сделал с ЛЧ. Лигу Чемпионов он просто превратил в свой турнир. Никогда не было, чтобы игрок так на себе вытаскивал столько.

А главное - он ЗАЩИТИЛ свой титул сильнейшего (Лига Чемпионов). А затем еще раз защитил. До сих пор не верится.
+10
-8
+2
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Александр Сырчин
Ответ Mina Ishura
Дайте угадаю как забил фрукт))
В заголовке все написано. Если читать умеешь, то и угадывать не надо. Экстрасенсов развелось.
+1
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Даниил Гутин
Ответ VERBLYUD
Интересно, в других странах РПЛ называют - медведь лигой?
учитывая логотип, действительно интересно)
+1
0
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VERBLYUD
Ответ noti22
ЧМ выигрывали многие, 3 ЛЧ подряд вряд ли кто повторит
ЛЧ выигрывали и 5 раз подряд, а вот признаваться лучшим игроком на двух ЧМ может только Месси)
+5
-4
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Boba jac
Комментарий удален модератором
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MustangGT
Криш - пока -молодец! Свое дело делает. Желаю победы в финале!
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sd4fmwrvz8
Ой этот пеналду не меняется и там только с пенок забивает😃👏
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
А если по сути - 842+273 по гол+пас 😲 Просто лютейшая статистика, при том, что 819 голов забито на уровне топ-3 Лиг Европы, ЛЧ + сборная Зачем сравнивать Роналду с Месси, если он сам по себе Гений и один из лучших в истории? 🗣️ Он не выигрывал Чемпионат Мира 👍 Он выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций со своей сборной - единственные трофеи в её истории👏👏
Эх Артемка)
18.12.2022 была поставлена точка в спорах, а ты все пытаештся создать свое счастье)))
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-1
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Oleg
Ответ Gelious
Да пофиг на чемпионат Европы. Сборные - это не клуб. Это низкий уровень. И играешь с теми, кто родился в твоей стране. Роналду не за ЧЕ велик. А за то, что он сделал с ЛЧ. Лигу Чемпионов он просто превратил в свой турнир. Никогда не было, чтобы игрок так на себе вытаскивал столько. А главное - он ЗАЩИТИЛ свой титул сильнейшего (Лига Чемпионов). А затем еще раз защитил. До сих пор не верится.
Это турнир Реала, как показала практика.
Без Реала роналду игрок уровня ЛЕ куда он и скатился с МЮ.

Ну а ЧМ - Вершина и не получится изьежать этого.
Кому не покорилась вершина идут вторым эшелоном - Платини, Роналду, Кройфф и тд.
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Барберис
Есть ли кубок арабских чемпионов в реестре ФИФА?
Этот турнир ведь интерконтинентальный, нет?
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кто-то
Ждём новой фоточки в инсте и комментарий к ней
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Mina Ishura
Дайте угадаю как забил фрукт))
+6
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Александр Сырчин
Ответ Boba jac
Комментарий удален модератором
Месси за счет пенальти ЧМ выиграл. Так что не надо тут недооценивать умение забивать пенки.
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-3
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иц а мэн
пхпхахахахахпх
+3
-3
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