Рис Джеймс стал новым капитаном «Челси». Он с 6 лет в системе клуба

Теги Челси премьер-лига Англия Сесар Аспиликуэта Маурисио Почеттино Рис Джеймс Футбол

Рис Джеймс утвержден новым капитаном «Челси».

Лондонский клуб в заявлении отметил, что Джеймс с детства болел за «Челси» и находится в системе клуба с 6 лет.

«Очень рад принять на себя эту роль и ответственность. Знаю, что это большая ответственность, потому что в прошлом у нас были великие капитаны, но я очень рад.

Я провел в «Челси» практически всю жизнь. Я начал учиться здесь в 6 лет и прошел через академию. Но стать капитаном – прекрасное чувство для меня и моей семьи», – сказал Джеймс.

«Это решение, принятое мной и клубом. Мы очень рады, что Рис станет капитаном команды в этом сезоне», – сказал главный тренер Маурисио Почеттино.

Прежним капитаном «Челси» был Сесар Аспиликуэта, который покинул клуб этим летом.

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30 комментариев

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deadjoker
Вот это норм тема. Джеймс заслужил
+22
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ZarvuR2020
Главное, без травм в этом сезоне
+15
-1
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Denis Rotari
Ответ Любезный Коссутий
сразу выбирайте вмце-капитана - Рис провел в лазарете полкарьеры
Спортс поленился написать, но вице капитан Бэн Чилуэл.
+14
0
+14
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Любезный Коссутий
сразу выбирайте вмце-капитана - Рис провел в лазарете полкарьеры
+10
0
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Сергей Кайзер
К этому всё шло, такие люди для клуба на вес золота. А Чилли вице-капитан кстати.
+8
0
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Leo_89
Блин хоть бы сезон без травм отыграл
+6
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superfrankie
Ответ Denis Rotari
Спортс поленился написать, но вице капитан Бэн Чилуэл.
Будут вместе соревноваться кто дольше будет в лазарете. Одни из лучших игроков команды, но такие травматичные.
+7
-1
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Jack Daniels
Можно было конечно через годик дать повязку, учитывая что Сильва еще в клубе

Но в целом больше никто и не заслужил такой чести
+6
0
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ИМРАН Хехоев
Джеймс предан челси , надеюсь этот сезон обойдётся без травм.
+3
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NickRockStar
Сколько было пиара Маунта, но время расставило все по своим местам. Рис заслужил повязку, даже не смотря на то, что конкурентов не было
+5
-2
+3
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Born is the King
У Джеймса менталитет чемпиона , который был у Терри. RJ уже в молодежных командах был кэпом теперь уже во взрослой команде
+3
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Tiestorzn17
Вполне логичное решение. Хотя на его месте мог бы быть и Маунт, но Боули решил по другому...
+2
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Kruglishok
Как же я рад за Джеймса, заслужил!
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Pitkin
Отлично. Продолжатель дела Терри и Аспи.
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rewind
Пока что Почетино правильные "инъекции" для клуба делает, после всего того прошлогоднего сумасшествия видется просвет на выздоровление.
+1
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Глор Обыкновенный
Заслужил! 💪 Но надо соответствовать - выходить на топовую форму, а не как в прошлом сезоне!
+1
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corazón blanco
Достойный кандидат, который любит клуб всем сердцем и душой. Здоровья ему, игрок-то классный
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Сергей Кайзер
Ответ Nuwanda
не смотрю матчи Челси. Чилуэлл обладает лидерскими качествами? вроде как не так давно в клубе, интересно за что ему вице кэпа дали
Ему 26 лет, Бен опытнее 95% игроков в клубе. Это всего касается, не только перформанса на поле.
+1
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Born is the King
Ответ NickRockStar
Сколько было пиара Маунта, но время расставило все по своим местам. Рис заслужил повязку, даже не смотря на то, что конкурентов не было
Маунт,как и Пулишич слишком легкомысленный, любит веселье и перестал тренироваться и работать. Маунта можно увидеть везде на Ф1, баскетболе, бейсболе, вечеринках, но только не на тренировках
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Сулим
Заслужил,кэп
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Denis Rotari
Ответ superfrankie
Будут вместе соревноваться кто дольше будет в лазарете. Одни из лучших игроков команды, но такие травматичные.
Время покажет. Сезон по количеству матчей не такой интенсивный как прошлый, может быть будет возможность лучше восстанавливаться после игр. Но свой шанс он точно заслужил.
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NickRockStar
Сколько было пиара Маунта, но время расставило все по своим местам. Рис заслужил повязку, даже не смотря на то, что конкурентов не было
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St.7
Желаем только успехов и без травм.👏
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Рамиль Валиев
Ответ Tiestorzn17
Вполне логичное решение. Хотя на его месте мог бы быть и Маунт, но Боули решил по другому...
очень жаль(
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Nuwanda
Ответ Сергей Кайзер
К этому всё шло, такие люди для клуба на вес золота. А Чилли вице-капитан кстати.
не смотрю матчи Челси. Чилуэлл обладает лидерскими качествами? вроде как не так давно в клубе, интересно за что ему вице кэпа дали
0
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