Рис Джеймс стал новым капитаном «Челси». Он с 6 лет в системе клуба
Рис Джеймс утвержден новым капитаном «Челси».
Лондонский клуб в заявлении отметил, что Джеймс с детства болел за «Челси» и находится в системе клуба с 6 лет.
«Очень рад принять на себя эту роль и ответственность. Знаю, что это большая ответственность, потому что в прошлом у нас были великие капитаны, но я очень рад.
Я провел в «Челси» практически всю жизнь. Я начал учиться здесь в 6 лет и прошел через академию. Но стать капитаном – прекрасное чувство для меня и моей семьи», – сказал Джеймс.
«Это решение, принятое мной и клубом. Мы очень рады, что Рис станет капитаном команды в этом сезоне», – сказал главный тренер Маурисио Почеттино.
Прежним капитаном «Челси» был Сесар Аспиликуэта, который покинул клуб этим летом.
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Но в целом больше никто и не заслужил такой чести