Мбаппе не сыграет в 1-м туре Лиги 1 и может пропустить все матчи в августе в качестве наказания

Килиан Мбаппе не сыграет в 1-м туре Лиги 1.

Как сообщает ESPN, форвард « » не примет участия в субботнем матче против «Лорьяна» на «Парк де Пренс» в рамках 1-го тура чемпионата Франции.

Мбаппе еще не тренировался с основой под руководством нового тренера Луиса Энрике на фоне разногласий с клубом по поводу контракта.

Отмечается, что может пропустить все августовские матчи «ПСЖ» – против «Лорьяна», «Тулузы» и «Ланса» – в качестве наказания.

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