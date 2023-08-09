Мбаппе не сыграет в 1-м туре Лиги 1 и может пропустить все матчи в августе в качестве наказания

Теги Ланс ПСЖ Тулуза лига 1 Франция Луис Энрике ESPN Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не сыграет в 1-м туре Лиги 1.

Как сообщает ESPN, форвард «ПСЖ» не примет участия в субботнем матче против «Лорьяна» на «Парк де Пренс» в рамках 1-го тура чемпионата Франции.

Мбаппе еще не тренировался с основой под руководством нового тренера Луиса Энрике на фоне разногласий с клубом по поводу контракта.

Отмечается, что Мбаппе может пропустить все августовские матчи «ПСЖ» – против «Лорьяна», «Тулузы» и «Ланса» – в качестве наказания.

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44 комментария

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Пирс Морган
Ну и где ультрас, или только на Месси можно нападать, потому что он прокатил Францию на одном месте в финале ЧМ
+91
-22
+69
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Budabuda
Ответ Artem Piatkov
Прикольно, нарушаешь дисциплину на работе и получаешь отгулы в качестве "наказания" (с сохранением зарплаты) Всем бы так
он ничего не нарушал. он отказался продлевать контракт, а это в контракте не прописано.
+52
-3
+49
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Artem Piatkov
Прикольно, нарушаешь дисциплину на работе и получаешь отгулы в качестве "наказания" (с сохранением зарплаты)

Всем бы так
+65
-27
+38
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tolstiy
а кого таким образом они наказывают? себя?
+29
-4
+25
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Andrey Chernyaev
Ответ Пирс Морган
Ну и где ультрас, или только на Месси можно нападать, потому что он прокатил Францию на одном месте в финале ЧМ
это другое 🤦‍♀️🤣
+20
-6
+14
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Санёк Евдокимов
Ответ Artem Piatkov
Прикольно, нарушаешь дисциплину на работе и получаешь отгулы в качестве "наказания" (с сохранением зарплаты) Всем бы так
А каким образом он дисциплину нарушает?
+13
-1
+12
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AF007
Ответ Паша Тахмазов
Месси никого не катал в финале ,пенальти забивать и Ди Мария может
Второй при 2-2 тоже с пенальти забил?

Любит: Криштиану Роналду, Реал Мадрид

А всё, можешь не отвечать
+10
-2
+8
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che kaif
Ответ Любезный Коссутий
без него и Неймара они даже из группы ЛЧ вряд ли выйдут
Без него и Неймара ПСЖ и дальше 1.8 проходил
+10
-2
+8
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Любезный Коссутий
без него и Неймара они даже из группы ЛЧ вряд ли выйдут
+7
-2
+5
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Нейтральный критик
Ответ tolstiy
а кого таким образом они наказывают? себя?
Всех. Мбаппе без игровой практики теряет тонус, но продолжает получать бабосы.
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Эркинбек Апаканов
Ответ Пирс Морган
Ну и где ультрас, или только на Месси можно нападать, потому что он прокатил Францию на одном месте в финале ЧМ
Его ПСЖ сам исключил из состава. на предсезонку тоже не взяли
+10
-6
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Overkiller
ПСЖ это наглядное олицетворение понятия "мазохизм".
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Геннадий Тимченко
Ответ che kaif
Без него и Неймара ПСЖ и дальше 1.8 проходил
ну а с пешим стабильно вылет в первом же плей-офф 👏
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хавбек+
похоже скоро шейхов пошлют
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BZB
Хелайфи как оказалось очень недалекий человек. Как говорится злая собака себя за хвост кусает.
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LechK1nG
Ответ Пирс Морган
Ну и где ультрас, или только на Месси можно нападать, потому что он прокатил Францию на одном месте в финале ЧМ
Все равно в Париже будут поголовно орать, что плохой Месси и Неймар, затмили разум бедному мальчику.
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Пирс Морган
Ответ Паша Тахмазов
Месси никого не катал в финале ,пенальти забивать и Ди Мария может
Созданный первый гол, и забитый второй и третий гол, был самым опасным игроком на поле, никого не катал говоришь?
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che kaif
Ответ Overkiller
Азар вообще каким боком тут?
Хот бы при том что был в топ 3 на ЗМ феерил в своей команде а потом в голову звезда ударила и пошел за сливочной мечтой.в итоге лфл на горизонте
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Silent2006
Ответ Artem Piatkov
Прикольно, нарушаешь дисциплину на работе и получаешь отгулы в качестве "наказания" (с сохранением зарплаты) Всем бы так
А какую дисциплину он нарушает? Его же клуб сам отстранил от тренировок, насколько понимаю. Не продлевать контракт он имеет полное право.
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Andrey Chernyaev
Ответ Даниил Гутин
а какие вопросы вообще могут быть к Мбаппе? Он, прошу заметить, вправе не продлевать контракт и хотел честно отработать имеющееся соглашение. Кто ж виноват, что у шейхов какое-то альтернативное понимание контракта
шейхи сами дали ему такой контракт, сами себя в угол загнали
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Собиратель хаоса
Аль-Хелаифи: и без матери завтра не приходи! А не, стой, без отца не приходи, мать не надо звать.
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Ilya Krapivchenko
Мбаппе евриками вытирает слёзы
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Собиратель хаоса
Ответ noti22
Без Мбаппе ПСЖ будет тяжело, как никак лучший бомбардир и ассистент команды последних лет
Лигу 1 они и без Мбаппе выиграют, а в ЛЧ им все равно ничего не светит. Короче говоря, могут себе позволить))
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Rainn
Ответ che kaif
Мбаппе хочет как Азар?! Такой талант пропадет печально будет
Азар шантажом не занимался
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Overkiller
Ответ che kaif
Хот бы при том что был в топ 3 на ЗМ феерил в своей команде а потом в голову звезда ударила и пошел за сливочной мечтой.в итоге лфл на горизонте
У него травмы попёрли с возрастом. Причём тут вообще Реал? У него организм где угодно развалиться мог. Говорить что у Мбаппе, если он перейдёт, сразу же карьера закончится потому что когда то был такой единичный случай - глупость несусветная.
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