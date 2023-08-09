Мбаппе не сыграет в 1-м туре Лиги 1 и может пропустить все матчи в августе в качестве наказания
Килиан Мбаппе не сыграет в 1-м туре Лиги 1.
Как сообщает ESPN, форвард «ПСЖ» не примет участия в субботнем матче против «Лорьяна» на «Парк де Пренс» в рамках 1-го тура чемпионата Франции.
Мбаппе еще не тренировался с основой под руководством нового тренера Луиса Энрике на фоне разногласий с клубом по поводу контракта.
Отмечается, что Мбаппе может пропустить все августовские матчи «ПСЖ» – против «Лорьяна», «Тулузы» и «Ланса» – в качестве наказания.
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