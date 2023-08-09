Американец Менелл получил спортивное гражданство России. Защитник «Динамо» не будет считаться легионером в КХЛ и сможет играть за сборную

Защитник «Динамо» Бреннан Менелл получил спортивное гражданство России.

Игрок перестанет считаться легионером в и сможет выступать за сборную России. В июле 26‑летний американец получил гражданство РФ.

Как сообщает « », сегодня и согласовали решение о присвоении Менеллу российского спортивного гражданства, проинформировав об этом « ».

Отметим, что Менелл отыграл в России только один сезон – прошлый. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Американец из «Динамо» получил гражданство России