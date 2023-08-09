Американец Менелл получил спортивное гражданство России. Защитник «Динамо» не будет считаться легионером в КХЛ и сможет играть за сборную

Теги ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Динамо Министерство спорта России лимит на легионеров натурализация Матч ТВ Бреннан Менелл Хоккей

Защитник «Динамо» Бреннан Менелл получил спортивное гражданство России.

Игрок перестанет считаться легионером в Фонбет чемпионате КХЛ и сможет выступать за сборную России. В июле 26‑летний американец получил гражданство РФ.

Как сообщает «Матч ТВ», сегодня Министерство спорта России и ФХР согласовали решение о присвоении Менеллу российского спортивного гражданства, проинформировав об этом «Динамо».

Отметим, что Менелл отыграл в России только один сезон – прошлый. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Русский паспорт для Меннела – еще один шаг «Динамо» в сторону топ-клубов и пример остальным, как обходить лимит

Американец из «Динамо» получил гражданство России

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5 комментариев

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Олег НН
хитрожопые динамики
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Кк
Теперь нам полегче с Белорусами будет…
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Sanan1908
А ротен, Третьяк, фетисов и тд кричат какая хоккейная страна, самая сильная, лучшая, но при этом если в сборной будет играть американец, то двойной позор
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Beerfanidi
На одни абсурдные действия ответили законными другими.
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Al561
Добро пожаловать в сборную, динамовец Менелл!!!
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