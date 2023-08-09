Шнякин о критике Уткина в адрес «Матч ТВ»: «Джабба Хатт такой развалился, суперавторитетный. Что бы он ни кинул в медиа, все будут лайкать и плюсовать, даже не читая. Удобно»

Дмитрий Шнякин отреагировал на высказывания Василия Уткина в адрес комментаторов «Матч ТВ».

Ранее богер и журналист критически оценил работу Александра Неценко и Михаила Моссаковского на игре «Ростов» – «Зенит»: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет». Затем, когда другие комментаторы вступились за коллег, заявил: « » – третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать» и добавил «Слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка, нетерпимая к критике, расхваливающая друг друга».

Шнякин стал гостем шоу Sports.ru «Нет темы» и ответил на претензии Уткина.

«Меня расстроило, что Вася такое заявил без доказательств, без доводов. Нельзя говорить, что целая группа комментаторов плохо работает, когда очевидно, что многие из них работают хорошо. И ты в том числе с ними контактируешь, зовешь их к себе, хвалишь их. А потом просто себе же противоречишь.

Я могу понять публику, которая греется ностальгией. Очень тяжелые времена, военное время, люди гибнут в двух странах, всем сложно. И это свойство мозга, организма – вспоминать о приятных временах.

А приятные времена – это когда комментировал не , а когда комментировали и Уткин. Конечно, люди вспоминают те времена.

удобно, у него позиция: Джабба Хатт такой развалился, суперавторитетный. Что бы он ни кинул в медиапространство, все будут лайкать и плюсовать, даже не читая.

Потому что бархатный голос Василия Уткина напоминает о том, как мы в 99-м включали «Футбольный клуб». При том, что это, конечно, это великая передача», – сказал Шнякин.

Джабба Хатт – персонаж киносаги «Звездные войны», огромный слизнеподобный инопланетянин.

Фото: ru.wikipedia.org

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»