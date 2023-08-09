Шнякин о критике Уткина в адрес «Матч ТВ»: «Джабба Хатт такой развалился, суперавторитетный. Что бы он ни кинул в медиа, все будут лайкать и плюсовать, даже не читая. Удобно»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Юрий Розанов соцсети Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин отреагировал на высказывания Василия Уткина в адрес комментаторов «Матч ТВ».

Ранее богер и журналист критически оценил работу Александра Неценко и Михаила Моссаковского на игре «Ростов» – «Зенит»: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет». Затем, когда другие комментаторы вступились за коллег, заявил: «Матч ТВ» – третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать» и добавил «Слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка, нетерпимая к критике, расхваливающая друг друга».

Шнякин стал гостем шоу Sports.ru «Нет темы» и ответил на претензии Уткина.

«Меня расстроило, что Вася такое заявил без доказательств, без доводов. Нельзя говорить, что целая группа комментаторов плохо работает, когда очевидно, что многие из них работают хорошо. И ты в том числе с ними контактируешь, зовешь их к себе, хвалишь их. А потом просто себе же противоречишь.

Я могу понять публику, которая греется ностальгией. Очень тяжелые времена, военное время, люди гибнут в двух странах, всем сложно. И это свойство мозга, организма – вспоминать о приятных временах.

А приятные времена – это когда комментировал не Шнякин, а когда комментировали Розанов и Уткин. Конечно, люди вспоминают те времена.

Васе удобно, у него позиция: Джабба Хатт такой развалился, суперавторитетный. Что бы он ни кинул в медиапространство, все будут лайкать и плюсовать, даже не читая.

Потому что бархатный голос Василия Уткина напоминает о том, как мы в 99-м включали «Футбольный клуб». При том, что это, конечно, это великая передача», – сказал Шнякин.

Джабба Хатт – персонаж киносаги «Звездные войны», огромный слизнеподобный инопланетянин.

Фото: ru.wikipedia.org

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»

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89 комментариев

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noti22
Удобно скорее сидеть на бюджетных деньгах, не чувствуя никакой конуренции
+83
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передок Заремы
ой зря димон это затеял...
+73
-3
+70
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Дмитрий
Шнякин днище и без Васиных пояснений. Это сразу стало понятно, как только Шняка взял микрофон в руки.
+53
-6
+47
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Тюменский медвежонок
Замечу Василий Уткин на личности не переходил, никого за внешность не цеплял, исключительно критика "комментаторской работы", но Шнякин в очередной раз пробивает "дно"
+47
-6
+41
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Пикачу82
Как не крути Василий топ и легенда в футбольной журналистике!
+41
-7
+34
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answer89
При чём тут ностальгия? Почитайте мнение обычных болельщиков, в основном оно не будет отличаться от мнения Уткина. Уровень комментаторов на Матче давно упал ниже плинтуса, это очевидно всем. Сейчас там Шнякин и Генич одни из лучших. Хотя, если смотреть объективно, то они очень слабые комментаторы.
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falkao2013
Когда по факту ответить нечего переходи на оскорбления по внешности. Эх Димон)
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санчос пономоревский
Какой-то Пук среньк от Шнякина...
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Тигран Амбарцумов
ждём ответ Василия, надеюсь будет что-то остроумное
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Футбольный экспертъ
То что Шнякин переходит на оскорбление и есть подтверждение сказанному
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Cst Cap
Тогда Шнякин это Джа-Джа Бинкс
Медиа-зверушка
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ezkq9
дно
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adimsonekat
Ответ санчос пономоревский
Какой-то Пук среньк от Шнякина...
Как в комментаторстве, так и в критике.
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Владимир Самсонов
Справедливости ради Вася часто ведёт себя как хейтер
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Demetrio-77
Комментаторская команда Матч ТВ мало того что довольно слабо понимает в футболе (вчера например, когда Свинов начудил и отбивал удар в пустые ворота, они так и не смогли понять, отчего добивавший был в офсайде, хотя это было общем-то очевидно), так ещё и просто не умеет во всей своей разношёрстной массе говорить по-русски. И апофеоз этого непрофессионализма, как точно и подметил Вася, господин Неценко, который умудряется через предложение ужасать своими перлами (особенно ему удаётся забавно передавать косвенную речь - "ван Галь сказал, что я не стану продлевать контракт после чемпионата мира"), и просто уныл и душен до такой невозможности, что зевота накатывает. Бедолагам в ответ нечем бить.
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ЕгориЙ
У Шнякина обиды на Уткина, что на Плюсе его не нахваливал) Поймал звезду просто потому что пятая точка на работе надежно прикрыта. Считает себя офигенным комментатором, а в реальности даже в подмётки не годится ни Уткину, ни Стогниенко.
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Dizzod
Что ж к этого Шнякина уже вторую неделю бомбит? Задело за живое.
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Bergkamp007
Шнякин себе в колено выстрелил
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atomio
Джабба Хатт – персонаж киносаги «Звездные войны», огромный слизнеподобный инопланетянин. (с)

редакторы спорца знатно накинули )))))
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Olga.t
Блеснул Шнякин... полным отсутствием порядочности и ума.
Поскольку Уткин фамилии не называл, а Шнякин так болезненно отреагировал, значит принял на свой счёт, Василий не промахнулся)
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Сергей Орлов
Ответ Дмитрий Чадаев
Комментарий удален пользователем
У Васи он в телеге на аватарке стоит, так что это не его сравнение)
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Ебздрогыч
Беги, дядя Мить (с) сейчас за Джаббу Хатта Василий его сожрет и даже не подавится. Нашел Шнякин, с кем в острословии мериться
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AntPunch
Ответ Владимир Самсонов
Справедливости ради Вася часто ведёт себя как хейтер
и что? это его право. Матч ТВ привыкли друг другу нализывать, пусть послушают и хейт
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RWMen
Ответ Назар Игорь
Разворошил Вася осиное гнездо Матч ТВ, теперь его сожрут. Он один, а там их десятки, и все гениальные комментаторы и ведущие.
Заколебутся жрать, скорее подавятся.
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blax
У Уткина, кстати, в телеграмм канале аватарка Джабба Хатта стоит)
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