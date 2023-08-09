Прощальный матч Зарипова. Звезды «Ак Барса» сыграют со Звездами России

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею результаты Данис Зарипов Сергей Зиновьев Алексей Морозов Илья Воробьев Зинэтула Билялетдинов Павел Дацюк Илья Ковальчук Александр Овечкин Александр Семин Александр Радулов Евгений Кузнецов товарищеские матчи Хоккей

Звезды «Ак Барса» сыграют со Звездами России в прощальном матче Даниса Зарипова.

42-летний нападающий завершил карьеру в этом году. Зарипов – единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина. 

В праздничном хоккейном вечере примут участие Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Александр Семин, Александр Радулов и другие бывшие партнеры Зарипова.

Тренерами команд будут Зинэтула Билялетдинов и Илья Воробьев.

Перед стартовым вбрасыванием запланирована церемония чествования Зарипова, в которой примут участие руководители российского хоккея и республики Татарстан.

Кроме того, впервые в клубной истории «Ак Барс» выведет номер из обращения – именной стяг нападающего с числом «25» будет поднят под своды «Татнефть-Арены».

Прощальный матч Даниса Зарипова

Звезды «Ак Барса» – Звезды России – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

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2 комментария

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Radik_2.0
легенда
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Артем Гладских
Легенда Российского Хоккея!
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