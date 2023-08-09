Прощальный матч Зарипова. Звезды «Ак Барса» сыграют со Звездами России

Звезды «Ак Барса» сыграют со Звездами России в прощальном матче Даниса Зарипова.

42-летний нападающий завершил карьеру в этом году. Зарипов – единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

В праздничном хоккейном вечере примут участие , , , , Илья Ковальчук, , Александр Семин, Александр Радулов и другие бывшие партнеры Зарипова.

Тренерами команд будут Зинэтула Билялетдинов и Илья Воробьев.

Перед стартовым вбрасыванием запланирована церемония чествования Зарипова, в которой примут участие руководители российского хоккея и республики Татарстан.

Кроме того, впервые в клубной истории «Ак Барс» выведет номер из обращения – именной стяг нападающего с числом «25» будет поднят под своды «Татнефть-Арены».

Прощальный матч Даниса Зарипова

Звезды «Ак Барса» – Звезды России – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.