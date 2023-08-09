Прощальный матч Зарипова. Звезды «Ак Барса» сыграют со Звездами России
Звезды «Ак Барса» сыграют со Звездами России в прощальном матче Даниса Зарипова.
42-летний нападающий завершил карьеру в этом году. Зарипов – единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина.
В праздничном хоккейном вечере примут участие Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Александр Семин, Александр Радулов и другие бывшие партнеры Зарипова.
Тренерами команд будут Зинэтула Билялетдинов и Илья Воробьев.
Перед стартовым вбрасыванием запланирована церемония чествования Зарипова, в которой примут участие руководители российского хоккея и республики Татарстан.
Кроме того, впервые в клубной истории «Ак Барс» выведет номер из обращения – именной стяг нападающего с числом «25» будет поднят под своды «Татнефть-Арены».
Прощальный матч Даниса Зарипова
Звезды «Ак Барса» – Звезды России – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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