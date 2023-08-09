Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе планируют открыть в сентябре

Стало известно, когда откроется Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе.

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на объекте.

«На этом месте был старый недостроенный торговый центр. Мы расторгли контракт, землю забрали, недострой снесли.

За два года по просьбе здесь построен уникальный дворец, в котором будут заниматься наши прославленные фигуристы, которых мы любим, знаем, которых знает вся страна. Я думаю, что им здесь будет комфортно тренироваться и они будут достигать новых вершин.

Самое главное – здесь будет действительно интересно заниматься, надеюсь, что не только профессиональным спортсменам, но и жителям Ясенева.

Мы с Этери обсуждали детально этот проект – строительство дворца, техническое задание. Здесь сделано много уникальных вещей, в том числе распределение температурных режимов: для фигуристов – 16 градусов, для хоккеистов – 12, для тех, кто будет на зрительских трибунах, – 22 градуса.

Плюс сам объект энергоэффективный, так, чтобы ни тепло, ни холод зря не расходовались. Рядом с дворцом на месте пустыря будет разбит первоклассный сквер, парк, так что можно будет еще и погулять. Ну и рядом метро.

До открытия осталось совсем немного. Думаю, в сентябре уже откроем центр», – сказал Собянин.