Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе планируют открыть в сентябре

Теги сборная России Этери Тутберидзе Сергей Собянин Фигурное катание

Стало известно, когда откроется Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе.

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на объекте.

«На этом месте был старый недостроенный торговый центр. Мы расторгли контракт, землю забрали, недострой снесли.

За два года по просьбе Этери Тутберидзе здесь построен уникальный дворец, в котором будут заниматься наши прославленные фигуристы, которых мы любим, знаем, которых знает вся страна. Я думаю, что им здесь будет комфортно тренироваться и они будут достигать новых вершин.

Самое главное – здесь будет действительно интересно заниматься, надеюсь, что не только профессиональным спортсменам, но и жителям Ясенева.

Мы с Этери обсуждали детально этот проект – строительство дворца, техническое задание. Здесь сделано много уникальных вещей, в том числе распределение температурных режимов: для фигуристов – 16 градусов, для хоккеистов – 12, для тех, кто будет на зрительских трибунах, – 22 градуса.

Плюс сам объект энергоэффективный, так, чтобы ни тепло, ни холод зря не расходовались. Рядом с дворцом на месте пустыря будет разбит первоклассный сквер, парк, так что можно будет еще и погулять. Ну и рядом метро.

До открытия осталось совсем немного. Думаю, в сентябре уже откроем центр», – сказал Собянин.

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15 комментариев

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Ирина Иванова
Позитивные новости в беспокойное время вдвойне приятны. Новый сезон ТШТ начнет в новом ЦФК с новых побед.
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LSV
Отличная новость! Этери и её команда заслужили это результатами своей работы!
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Ann P
Раньше на год открывают, неожиданно
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плюшевая Ракета
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Ответ Александр Шульгин
Да и вы как обычно пишите бред
А про Тутберидзе не бред?
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natali5228
Не иначе, сама построила и сама содержанием будет заниматься)
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Любовник Селенковой
ЯсеневЕ, ЯсеневА. Наберут редакторов по объявлению)
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Док Аксель
Одним комфортным Центром фигурного катания станет больше. Когда его сдадут в эксплуатацию, надеюсь проведут экскурсию по нему с видеосъёмкой и нам продемонстрируют.
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плюшевая Ракета
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Ответ Александр Шульгин
Собянин совершает огромную ошибку. После перехода Девис с Тудберидзе должны были разорвать все договоренности и контракты. Надеюсь до Собянина это донесут. У него выборы не дело передавать катки нютаким людям в предвыборный период тем более. Собянина просто кто то подставляет.
Аничке надо отдать центр ФК, а то у Загитовой есть, а у неё-патриотки нееет, будет флуцбергерам детишек обучать...
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Роман Волков
Крутой получился «Центр Фигурного катания Этери Тутберидзе»!👍
Внешне и внутренне мне очень нравится! Здо́рово!
Теперь будем ждать ещё и Видео-Тур по новому катку!
Теперь и группу можно расширять.
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Александр Шульгин
Ответ плюшевая Ракета
Аничке надо отдать центр ФК, а то у Загитовой есть, а у неё-патриотки нееет, будет флуцбергерам детишек обучать...
Не надо никому отдавать это муниципальное государственное учреждение там поместится очень много групп как по фигурному катанию разных типов так и по хоккею. Тудберидзе пусть в очередь встаёт по расписанию
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