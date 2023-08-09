Федотов про 0:2 с «Факелом»: «11 панфиловцев в своей штрафной сражались стеной за победу. Надо отдать должное сопернику»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Факел Владимир Федотов Милан Гайич Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Факела».

Встреча группы А Фонбет Кубка России прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Мы говорили перед игрой, что это кубок, здесь все 50 на 50. Не скажу, что не было желания. Не забиваешь ты – забивают тебе. У нас было предостаточно моментов, которые можно было доиграть и которые были железные, но сегодня голов не случилось.

Мы сделали две ошибки, за что нас соперник мастерски наказал. Роша без подготовки отыграл прошлый матч после травмы и после одной тренировки. Это была потеря концентрации.

Первый гол... Это та часть поля, где ошибки нельзя допускать. В опорной зоне не оказалось игрока, и мы получили гол. Пока неизвестно, насколько серьезно все с Гайичем. Будет МРТ, посмотрим, как все это выглядит.

Нам не хватало завершающего удара, хладнокровия, чтобы поставить финальную точку. Но надо отдать должное сопернику, 11 панфиловцев в своей штрафной сражались стеной за эту победу, у них была сумасшедшая самоотдача.

Нам нужны усиления во все линии. Как показывает практика, график насыщенный, игры одна за одной, тройнички за тройничком, у нас есть потери», – сказал тренер ЦСКА.

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36 комментариев

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Барберис
Армейцы против панфиловцев.
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MarkAntoniy
Если бы не одно полено в нашем составе, подвиг панфиловцев пришлось бы отменить.
+25
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Владимир Владимир
Аналогия с мифом о панфиловцах - это прекрасно
+24
-8
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Mihail0910
Подгорает и хорошо, Факелонов с победой!
+12
-4
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AuroraBorealis
Ответ Барберис
Армейцы против панфиловцев.
Такие нынче «армейцы»
+8
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Этот Райола хочет денег
С этим ЦСКА хватило даже 11 панфиловцев)
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Василий Питерский
Лысый поплыл….
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Vagner01
Таких автобусов давно не приходилось видеть! Но Евсеев знатный автобусник по другому он не умеет и это было известно! И ошибаться было нельзя но мы ошиблись! Плюс свои железные моменты не забили! Виноваты по этому сами надо уметь автобусы вскрывать!
+6
-1
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Контрольный выстрел
Володя, лучше скажи, сколько и кому заносит Заболотный, чтобы постоянно выходить в основе? В принципе, моя мама, давнишний пенсионер сегодня бы точно забила один из двух моментов Антоши.
+3
0
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Oleg Kolesnikov
Странный заскок от Федотова. Как будто второй состав Факела (второй состав команды с бюджетом 800 млн) не должен играть от обороны против полуторного состава ЦСКА (команды с бюджетом 7 млрд). Наверное, ему хотелось, чтоб менее мастеровитый Факел расступился перед планами ЦСКА на победу, но вот гады, не расступились почему-то...
+6
-3
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Стефан Андрианович
11 панфиловцев (((((
омай гад (((
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Alex Miheev
Отдадим должное сопернику и передадим привет Заболотному )
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Олег Кузнецов
Ответ Барберис
Армейцы против панфиловцев.
Панфиловцы из Воронежа победили ЦДКА на волоколамском шоссе.)
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Алексей Ненахов
11 панфиловцев и великий Зе
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Margor
Зато тебе Хедина не нужен
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Vagner01
Ответ Добрый_Ээх
ты ждал искрометного атакуещего футбола от Факела?
Я же написал что это было понятно! Таким икарусам надо забивать первыми! Забили бы и все было бы пучком! Но не забили спасибо Зе и вот результат!
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Alexander Baresi
Хочешь набирать очки в гостях у топа, умей вертеться
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Мукунку хороший
Ответ MarkAntoniy
Если бы не одно полено в нашем составе, подвиг панфиловцев пришлось бы отменить.
Полено надо в топку)
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Добрый_Ээх
Ответ Vagner01
Таких автобусов давно не приходилось видеть! Но Евсеев знатный автобусник по другому он не умеет и это было известно! И ошибаться было нельзя но мы ошиблись! Плюс свои железные моменты не забили! Виноваты по этому сами надо уметь автобусы вскрывать!
ты ждал искрометного атакуещего футбола от Факела?
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Nika Disaltre
Т.е ФК Факел с меньшим бюджетом и обоймой хуже ЦСКА имеет мотивацию играть, а армейцы нет? Ох уж этот РПЛ бессмысленный и беспощадный, они такой автобус поставили, что умудрились вам 2 гола отвесить, значит не было автобуса и вашего доминирования с мячом.

Ну в целом, видя картину, что вы деревяшек держите в составе и тянете их из всех сил натягивая на уровень профессиональных футболистов. То наверное да, там ребята из Факела тоже хотят такие з.п при меньших усилиях, чтобы и мотивацию не иметь
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Доктор Верховцев
В штрафной, не в штрафной, а пару банок положили. А Антошка нишмогла.
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ICE78
Там панфиловцев, а тут должны быть мушкетёры! Федотов, состав у Факела не сильней, чем у ЦСКА, поэтому не нужно говорить про усиление именно в этом матче. Команды в равных условиях! Просто одни играли, а вторые... Не можете вы настроить команду, как она себя чувствует, живёт сама по себе, так и складываются игры... Результат ЦСКА в большей степени зависит исключительно от индивидуальных действий и технической оснащённости игроков, нежели от тактики тренера и выполнения его установок.
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Водяра
Кони сливают кубок.
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Поникший Руй
Федотов заранее готовит эпитеты для поражений?
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Alexander Baresi
Ответ Контрольный выстрел
Володя, лучше скажи, сколько и кому заносит Заболотный, чтобы постоянно выходить в основе? В принципе, моя мама, давнишний пенсионер сегодня бы точно забила один из двух моментов Антоши.
У меня хомяк бы забил и его бабушка тоже
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