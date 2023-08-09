Федотов про 0:2 с «Факелом»: «11 панфиловцев в своей штрафной сражались стеной за победу. Надо отдать должное сопернику»

Владимир Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Факела».

Встреча группы А Фонбет Кубка России прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Мы говорили перед игрой, что это кубок, здесь все 50 на 50. Не скажу, что не было желания. Не забиваешь ты – забивают тебе. У нас было предостаточно моментов, которые можно было доиграть и которые были железные, но сегодня голов не случилось.

Мы сделали две ошибки, за что нас соперник мастерски наказал. Роша без подготовки отыграл прошлый матч после травмы и после одной тренировки. Это была потеря концентрации.

Первый гол... Это та часть поля, где ошибки нельзя допускать. В опорной зоне не оказалось игрока, и мы получили гол. Пока неизвестно, насколько серьезно все с Гайичем. Будет МРТ, посмотрим, как все это выглядит.

Нам не хватало завершающего удара, хладнокровия, чтобы поставить финальную точку. Но надо отдать должное сопернику, 11 панфиловцев в своей штрафной сражались стеной за эту победу, у них была сумасшедшая самоотдача.

Нам нужны усиления во все линии. Как показывает практика, график насыщенный, игры одна за одной, тройнички за тройничком, у нас есть потери», – сказал тренер ЦСКА.

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