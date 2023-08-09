«МЮ» и «Вест Хэм» договорились о трансфере Магуайра за 30 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм».

Клубы достигли договоренности о трансфере защитника за 30 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что согласование условий личного контракта игрока с «молотобойцами» не станет проблемой.

Сторонам еще предстоит поработать над деталями трансфера, но «Вест Хэм» с осторожным оптимизмом смотрит на завершение сделки. 

Магуайр играет за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

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118 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Born is the King
Один из самых идиотских трансферов в истории футбола. Фанаты Мю должны поменять аватар на фото старины Мойеса за такой подарок
В Лестере он играл отлично. По статистике был топом. В некоторых показателях не сильно уступал и даже превосходил тогда ещё пикового Ван Дейка, с которым его первое время сравнивали. Кто же знал, что так будет ? Реал тоже брал Азара, который казался идеальным вариантом, но вышло не так
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sbmncd9b8c
В манчестере праздник будет!)
+63
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2OLEGEND1999
В первом сезоне был хорош, потом не справился с давлением, уверен, в Вест Хэме обретет былую уверенность и будет полезен «молотобойцам»
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+27
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Joker17
Ответ 2OLEGEND1999
В первом сезоне был хорош, потом не справился с давлением, уверен, в Вест Хэме обретет былую уверенность и будет полезен «молотобойцам»
Он нормально играл при Сульшере, но потом в сезоне 21/22 вся команда поплыла, а тен Хагу он просто не подходит.
У людей очень короткая память, малюют из него днаря уровня ФНЛ
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Дмитрий Чадаев
поздравляю Харри! ему дали шанс
+27
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Alexander Yavriantz
Ответ Born is the King
Один из самых идиотских трансферов в истории футбола. Фанаты Мю должны поменять аватар на фото старины Мойеса за такой подарок
Этот или тот за 80 лямов? В ВХЮ думаю придётся ко двору, там в более оборонительный футбол играют, чем в МЮ.
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Mekanych Red Devil
Наконец-то. По идее, все стороны должны выиграть от этого. МЮ избавится от медленного и стилистически неподходящего игрока, Вест Хэм получит за небольшую сумму игрока сборной Англии, с большим опытом и подходящего по стилю, а сам Магуайр получит стабильное игровое время и не будет такого давления, как в МЮ. Вполне может раскрыться снова там.
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Born is the King
Один из самых идиотских трансферов в истории футбола. Фанаты Мю должны поменять аватар на фото старины Мойеса за такой подарок
+24
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ariuntrius
Ответ Простой Простой
Дороговато
Английский раритетный холодильник, вы чего ожидали ?
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Alexander Yavriantz
Ответ Бенисио Дель Пьеро
В Лестере он играл отлично. По статистике был топом. В некоторых показателях не сильно уступал и даже превосходил тогда ещё пикового Ван Дейка, с которым его первое время сравнивали. Кто же знал, что так будет ? Реал тоже брал Азара, который казался идеальным вариантом, но вышло не так
Не только в Лестере, но и в МЮ первые полтора сезона, пока Сульшер не начал перестраивать игру.
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Answer1
Ответ Joker17
Он нормально играл при Сульшере, но потом в сезоне 21/22 вся команда поплыла, а тен Хагу он просто не подходит. У людей очень короткая память, малюют из него днаря уровня ФНЛ
Ага, в подходящей системе защиты, будет очень хорош, уверен. Пример сборная Англии.
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Усатый КозлоБык ©
Всех болельщиков Манчестер юнайтед я искренне и торжественно поздравляю!!!
Ура ааа !!!
Всем по букету шампура 🔫🤩
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Дмитрий Бачериков
самое обидное, что в вест хэм шкаф станет лучшим защитником апл сезона 23/24
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Kanonir152
Ответ sbmncd9b8c
В манчестере праздник будет!)
Уже вижу как Магуайер заглаживает вину и в матче МЮ-Вест Хэм забивает в свои ворота))
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S1rAlex
Ответ Любезный Коссутий
теперь понятно, что сыграло ключевую роль: Hammers boss David Moyes has reportedly held phone calls with the England centre-back in which he has informed him of his desire to build his defence around him while also handing him the armband.
David Moyes is a red!))
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Almatinets
Ответ 2OLEGEND1999
В первом сезоне был хорош, потом не справился с давлением, уверен, в Вест Хэме обретет былую уверенность и будет полезен «молотобойцам»
Именно чтение Магуайером про себя комментариев после игр, его и подломило. Он любил это дело. Вообще, сейчас всем не помешает перестать читать и писать комментарии, не вариться в этом дерьме. Нужно завязывать.
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Любезный Коссутий
теперь понятно, что сыграло ключевую роль:
Hammers boss David Moyes has reportedly held phone calls with the England centre-back in which he has informed him of his desire to build his defence around him while also handing him the armband.
+6
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Pushkin_CR7
Ответ Дмитрий Чадаев
поздравляю Харри! ему дали шанс
Красный день календаря-Харри валит навсегда!
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Alexander Yavriantz
Я так понял, что разницу в зп ему ВХЮ выплатит, так что МЮ не надо будет платить Магуайру мзду за уход из клуба. С таким условием 30 лямов за него - приемлимая сумма.
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Тюменский медвежонок
По факту худший защитник Манчестер Юнайтед в 21 веке, за несколько лет собрал видео-нарезку "фэйлов" в 10 раз круче чем Смоллинг за 10 лет
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Руслан Батыров
Ответ Блистательно
Не удивительно, что МЮ в долгах. Таких клоунов в руководстве ещё поискать надо . Погбу бесплатно отдали , Де Хеа просто отпустили, Харри за 90 взяли, отдают за 30, Ван де бек 60-ти миллионный нафиг никому не нужен
Там вообще-то другого рода долги.Глейзеры изначально купили клуб в кредит, а клуб за них покрывает этот долг . Сам за себя платил.
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BillShen
Жаль, что МЮ все же не смог раскрыть потенциал самого дорого и ценного защитника мира до Гвардиола. Дело не в Харри - дело в МЮ.
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Ванёк Осипов
Ура!!!! это просто праздник какой-то!!))))
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Dm Kznts
а ринат манся кричал ещё вчера что это слухи клуб спецом распускает ))
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Dm Kznts
Ответ Блистательно
Не удивительно, что МЮ в долгах. Таких клоунов в руководстве ещё поискать надо . Погбу бесплатно отдали , Де Хеа просто отпустили, Харри за 90 взяли, отдают за 30, Ван де бек 60-ти миллионный нафиг никому не нужен
Харри 80 в фунтах, ВДБ - 35.
не приписывай пусть они и клоуны ;)
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