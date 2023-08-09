«МЮ» и «Вест Хэм» договорились о трансфере Магуайра за 30 млн фунтов
Харри Магуайр может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм».
Клубы достигли договоренности о трансфере защитника за 30 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.
Ожидается, что согласование условий личного контракта игрока с «молотобойцами» не станет проблемой.
Сторонам еще предстоит поработать над деталями трансфера, но «Вест Хэм» с осторожным оптимизмом смотрит на завершение сделки.
Магуайр играет за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
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У людей очень короткая память, малюют из него днаря уровня ФНЛ
Ура ааа !!!
Всем по букету шампура 🔫🤩
Hammers boss David Moyes has reportedly held phone calls with the England centre-back in which he has informed him of his desire to build his defence around him while also handing him the armband.
не приписывай пусть они и клоуны ;)