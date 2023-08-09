«МЮ» и «Вест Хэм» договорились о трансфере Магуайра за 30 млн фунтов

Харри Магуайр может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм».

Клубы достигли договоренности о трансфере защитника за 30 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что согласование условий личного контракта игрока с «молотобойцами» не станет проблемой.

Сторонам еще предстоит поработать над деталями трансфера, но « » с осторожным оптимизмом смотрит на завершение сделки.

играет за « » с 2019 года. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER