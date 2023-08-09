«Бавария» предложит за Кейна около 120 млн евро с учетом бонусов

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Бавария» сделает новое предложение о трансфере Харри Кейна.

Ранее «Тоттенхэм» отклонил несколько предложений мюнхенского клуба о переходе 30-летнего нападающего. Стороны продолжают переговоры.

Сам Кейн хочет, чтобы ситуация вокруг его будущего прояснилась к началу сезона. Сообщалось, что футболист дал «Баварии» время до конца недели, чтобы та согласовала трансфер.

Скорее всего, немецкий клуб предпримет новую попытку подписать форварда в течение суток, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

«Бавария» предложит «Тоттенхэму» почти 120 миллионов евро с учетом бонусов, при этом значительная часть суммы будет фиксированной. 

Подробную статистику Кейна можно найти здесь

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55 комментариев

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ponso
Кейну нет смысла уходить из Тоттенхэма - команда сейчас на ходу, были в 10 минутах от кубка Гампера.
+127
-6
+121
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Отец Абду
Впервые вижу как немцы унижаются перед евреем:)
+102
-8
+94
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Yu123
Ответ Today I feel Qatari
Фанаты гегемона монолиги переманивая свободным агентом очередного игрока Дортмунда помню любили высмеивать клубы АПЛ за раздутые суммы трансферов. Но это до того момента как сами захотели себе игрока из АПЛ :))
ничего смешнее чем антони за сотку и холодоса за 85 еще не было, не переживай
+47
-3
+44
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Pucheslav
Ответ GuruFutbola
ТТХ с позиции силы диктует условия, не хотят платить- идут лесом, бундес можно и без напа брать, а в лч и так ничего не светит
Говорит фанат команды которая 2 года не может из группы выйти. Причем одна попытка была с форвардом купленным у Баварии
+21
-6
+15
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che kaif
Леви унижает
+16
-6
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Today I feel Qatari
Ответ Экспертное мнение
Фанаты гегемона монолиги - я даже сразу и не понял о ком речь, ты уточняй хоть? АПЛ и Бундес оба монолиги нынче
Не помню чтобы в АПЛ все клубы добровольно работали на процветание одного гегемона бесплатно отдавая ему своих лучших игроков
+9
-1
+8
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rude.
Вот все троллят Леви, а вы найдите кто еще загонит игрока за 120 лямов в его контрактный год.
+8
0
+8
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rewind
там 10 килофунтов только за дерзость в виде ультиматума накинут фрицам, это вам не мелочь по Бундеслиге тырить)
+9
-2
+7
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Экспертное мнение
Ответ Today I feel Qatari
Фанаты гегемона монолиги переманивая свободным агентом очередного игрока Дортмунда помню любили высмеивать клубы АПЛ за раздутые суммы трансферов. Но это до того момента как сами захотели себе игрока из АПЛ :))
Фанаты гегемона монолиги - я даже сразу и не понял о ком речь, ты уточняй хоть? АПЛ и Бундес оба монолиги нынче
+9
-4
+5
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david lamer
Ответ Yu123
ничего смешнее чем антони за сотку и холодоса за 85 еще не было, не переживай
Азара забыл
+3
0
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Re{FRIGE}r@toR
Ответ Отец Абду
Впервые вижу как немцы унижаются перед евреем:)
Мстит за 2:7
+3
0
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Evgeniy Bagel
Ответ GuruFutbola
ТТХ с позиции силы диктует условия, не хотят платить- идут лесом, бундес можно и без напа брать, а в лч и так ничего не светит
вот кто бы сейчас это говорил
+3
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Егор Логвинов
Через год продадут за 30, как Мане
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Yu123
Ответ david lamer
Азара забыл
ну да, Коута с Дембеле тоже
+2
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Evgeniy Bagel
могу ошибиться,но мне кажется что Леви своего добьется
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Некогда столько высокомерной баварией помыкают уже у всех на виду, ни капли не стесняясь. ТТХ респект
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Today I feel Qatari
Фанаты гегемона монолиги переманивая свободным агентом очередного игрока Дортмунда помню любили высмеивать клубы АПЛ за раздутые суммы трансферов. Но это до того момента как сами захотели себе игрока из АПЛ :))
+22
-20
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loginov8ynwa
С такими ценами скоро Боули на рынок выйдет. Там как раз форвард нужен из-за травмы Нкунку.
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Cruel Snake
Если так дальше пойдёт, это Леви за 200 Кейна толкнет, а не «ПСЖ» Мбаппе
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Эрик Оганезов
что-то слишком много за 29 летнего игрока, теб более англичанина.
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Mihail0910
Берите Мостового, он бесплатный и чеканить умеет
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Cunningham Obituary
Ответ Today I feel Qatari
Не помню чтобы в АПЛ все клубы добровольно работали на процветание одного гегемона бесплатно отдавая ему своих лучших игроков
эти все клубы с вами сейчас в одной комнате? последнее подобное было в 2017, Штутгарт-2019, бездарно слившийся в пердив учитывать грешно
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Экспертное мнение
Мне кажется это уже Бавария издевается выставляя Леви клоуном, зная что он не продаст
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Born is the King
Где-то на 150+ бонусы договорятся
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Streetbor
Даже 100 уже много за год контракта. Но сериал становится интереснее, чья глупость возьмёт вверх..
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