«Бавария» предложит за Кейна около 120 млн евро с учетом бонусов

«Бавария» сделает новое предложение о трансфере Харри Кейна.

Ранее «Тоттенхэм» отклонил несколько предложений мюнхенского клуба о переходе 30-летнего нападающего. Стороны продолжают переговоры.

Сам Кейн хочет, чтобы ситуация вокруг его будущего прояснилась к началу сезона. Сообщалось, что футболист дал «Баварии» время до конца недели, чтобы та согласовала трансфер.

Скорее всего, немецкий клуб предпримет новую попытку подписать форварда в течение суток, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

« » предложит « » почти 120 миллионов евро с учетом бонусов, при этом значительная часть суммы будет фиксированной.

Подробную статистику Кейна можно найти здесь.

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