Украина призывает отменить обязательные рукопожатия на турнирах, где выступают и украинские, и российские спортсмены

Теги сборная России жен сабля сборная Украины жен FIE Ольга Харлан Политика Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Украина призывает отменить рукопожатия на турнирах, где соревнуются украинцы и россияне.

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины предлагает международным федерациям отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают и украинские, и российские или белорусские спортсмены.

Ранее украинская саблистка Ольга Харлан в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.

Харлан дисквалифицировали уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.

«При обсуждении проекта постановления члены комитета отметили, что поскольку решение Международной федерации фехтования не отменяет дисквалификацию Ольги Харлан, а лишь приостанавливает свое решение и подтверждает его правильность, то есть и дальше считает ее виновной, это оставляет возможность для повторения подобных провокаций как в фехтовании, так и других видах спорта, в правилах которых предусмотрены обязательные рукопожатия или поклон.

Поэтому крайне важным является призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», – говорится в заявлении комитета.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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67 комментариев

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Ебздрогыч
Тут вот какая опасная штука: если разрешат, то потом отрукопожатий откажутся иранцы и израилетяне, армяне и азербайджанцы, сербы и хорваты, многие откажутся жать руки американцам и прочее. Спорт превратится в большую политическую площадку, где главное не объединение и уважение, а высказывание своей позиции
+137
-11
+126
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Лека-Лека
Есть еще вариант: пусть украинцы в противогазах выступают. Надежная изоляция.
+86
-14
+72
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Доносят в России, расстреливают в Америке
"Украина призывает отменить здравый смысл на турнирах, где участвуют украинские спортсмены"
+40
-10
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Сергей
Помниться, Леонид Ильич руки не жал, а сразу в засос. Светлый был человек.
+29
-3
+26
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murzzzzzilka
Мне кажется, проще украинских спортсменов везде отменить. Все вздохнут спокойно.
Никто не будет устраивать провокаций, никто не будет ныть и выпрашивать.
+29
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+19
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Тюменский медвежонок
Ответ Ебздрогыч
Тут вот какая опасная штука: если разрешат, то потом отрукопожатий откажутся иранцы и израилетяне, армяне и азербайджанцы, сербы и хорваты, многие откажутся жать руки американцам и прочее. Спорт превратится в большую политическую площадку, где главное не объединение и уважение, а высказывание своей позиции
по факту это уже давно так
+22
-3
+19
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Mohnatiy
Эти попугайчики хоть на секунду умолкают? Всё требуют и требуют...
+25
-8
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beltravel71
И туалет отдельный сделайте на соревнованиях .М,W и Ukrainian
+18
-1
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Сергей Галынский
Эти хуже БЛМщиков
Давайте,пускай запад колено преклоняет перед ними
+21
-6
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romeo5555
Особенные? Только дисквалификация
+12
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Silent2006
Согласен. Но тогда ввести обязательные обнимашки.
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Alexander Tryapyshko
Россию отменить не получилось, теперь хоть что то выпросить пытаются
+9
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Shtirly
Отменить совместные обеды.. Отменить совместные соревнования. Я вообще предлагаю отменить уже нацию в принципе, если они этого желают. Они же сами хотят, чтобы все отменили. Вот и отменить их целиком и полностью, чтобы по 10 раз по частям не отменять..
+10
-2
+8
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Verhovn
Дайте грошей, нас Россия обижает.
Не хочу говорить, что я я думаю об Украине. Забанят за нецензурщину.
+11
-3
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Шушпанчег
Ответ Ебздрогыч
Тут вот какая опасная штука: если разрешат, то потом отрукопожатий откажутся иранцы и израилетяне, армяне и азербайджанцы, сербы и хорваты, многие откажутся жать руки американцам и прочее. Спорт превратится в большую политическую площадку, где главное не объединение и уважение, а высказывание своей позиции
Встречное предложение - разрешить всем не пожимать руки Украинским спортсменам. Тогда вопрос будет решен. Малоли на кого еще Украина обидится (что-то про Белорусь забыли сказать), а так: обидились, не пожали руки украинцу и ОК, закон не нарушен. Россия и Белорусь уже в этой обойме.
+9
-2
+7
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МТБ
Вообще кажется, что не такая уж и плохая идея. А-то ты им руку протягиваешься, а они потом или извиняются и говорят, тчо случайно и вообще ты им противен или саблей чо то там делают.
Если они не могут достойно выступать и проявлять уважение сопернику (любить его при этом не обязательно), то может нефиг им делать на этих самых соревнованиях?
+8
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45_percent
Мне кажется, их наглость войдёт в учебники со временем)
+6
-1
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All These Things I Hate
Ответ velvetdust2008
БелАрусь
Белоруссия 🇧🇾
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Russ Ivan
Ты мне больше не подружка
Ты мне больше не дружок
Забирай свои игрушки
И не писай в мой горшок...
+4
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Анатолий К
Выгонять пора из спорта, проблем не будет от них
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МТБ
Ответ Ебздрогыч
Тут вот какая опасная штука: если разрешат, то потом отрукопожатий откажутся иранцы и израилетяне, армяне и азербайджанцы, сербы и хорваты, многие откажутся жать руки американцам и прочее. Спорт превратится в большую политическую площадку, где главное не объединение и уважение, а высказывание своей позиции
Что говорит только об одном - в спорте не должно остаться соревнований стран, да и на профессиональном, клубном уровне, надо уходить от представительства.

Бан всех государств и перевод всех спортменов в нейтральный, независимый статус это будущее, которое должно произойти в спорте. Глобализация и мультикультуризм, независимо от происхождения.
+3
0
+3
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Лека-Лека
Ответ Сергей
Помниться, Леонид Ильич руки не жал, а сразу в засос. Светлый был человек.
+++++++++++++++
+3
0
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Лека-Лека
Ответ Док Аксель
И в костюме ОЗК ( общевойсковой защитный комплект )
Согласна. Прекрасный комплект будет.
И очень живенько.
+7
-4
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Мишаня Кашников
Если примут такие поправки то ладно, мараться ещё об них
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Crenk
Следующее предложение - Преклонять колено перед украинцами
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