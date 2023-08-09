Украина призывает отменить обязательные рукопожатия на турнирах, где выступают и украинские, и российские спортсмены

Украина призывает отменить рукопожатия на турнирах, где соревнуются украинцы и россияне.

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины предлагает международным федерациям отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают и украинские, и российские или белорусские спортсмены.

Ранее украинская саблистка в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию победила россиянку , но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.

Харлан дисквалифицировали уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.

«При обсуждении проекта постановления члены комитета отметили, что поскольку решение Международной федерации фехтования не отменяет дисквалификацию Ольги Харлан, а лишь приостанавливает свое решение и подтверждает его правильность, то есть и дальше считает ее виновной, это оставляет возможность для повторения подобных провокаций как в фехтовании, так и других видах спорта, в правилах которых предусмотрены обязательные рукопожатия или поклон.

Поэтому крайне важным является призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», – говорится в заявлении комитета.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе