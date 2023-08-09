Украина призывает отменить обязательные рукопожатия на турнирах, где выступают и украинские, и российские спортсмены
Украина призывает отменить рукопожатия на турнирах, где соревнуются украинцы и россияне.
Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины предлагает международным федерациям отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают и украинские, и российские или белорусские спортсмены.
Ранее украинская саблистка Ольга Харлан в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.
Харлан дисквалифицировали уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.
«При обсуждении проекта постановления члены комитета отметили, что поскольку решение Международной федерации фехтования не отменяет дисквалификацию Ольги Харлан, а лишь приостанавливает свое решение и подтверждает его правильность, то есть и дальше считает ее виновной, это оставляет возможность для повторения подобных провокаций как в фехтовании, так и других видах спорта, в правилах которых предусмотрены обязательные рукопожатия или поклон.
Поэтому крайне важным является призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», – говорится в заявлении комитета.
Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе
Никто не будет устраивать провокаций, никто не будет ныть и выпрашивать.
Давайте,пускай запад колено преклоняет перед ними
Не хочу говорить, что я я думаю об Украине. Забанят за нецензурщину.
Если они не могут достойно выступать и проявлять уважение сопернику (любить его при этом не обязательно), то может нефиг им делать на этих самых соревнованиях?
Ты мне больше не дружок
Забирай свои игрушки
И не писай в мой горшок...
Бан всех государств и перевод всех спортменов в нейтральный, независимый статус это будущее, которое должно произойти в спорте. Глобализация и мультикультуризм, независимо от происхождения.
И очень живенько.