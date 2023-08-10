Федор Емельяненко хочет провести бой против Майка Тайсона по боксу и готов подраться в октябре в Саудовской Аравии

Теги Майк Тайсон Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко хочет провести боксерский поединок против Майка Тайсона.

«Мы смотрели по телевизору бой Роя Джонса-младшего против Майка Тайсона, потому что можно найти много его видео на ютубе и повсюду, он все еще в хорошей форме. Тайсон все еще тренируется, у него все та же сила.

Провести бой на турнире в Саудовской Аравии 28 октября в карде с Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну? Мне было бы интересно, я бы подготовился. Мне было бы достаточно времени для подготовки», – сказал боец MMA Федор Емельяненко.

Последний бой в карьере Емельяненко провел в феврале-2023, когда проиграл Райану Бейдеру.

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24 комментария

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Ебздрогыч
Можно еще организовать бой Роя Джонса-младшего или Монсона против Емельяненко в рамках программы "Московское долголетие" в каком-нибудь парке.
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ivan-off
с тайсоном понятно, у федора-то откуда такие долги, что приходится так позориться?
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Первый глор Кливленда
В таком случае, надеюсь Майк добьёт пузатого
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psa.1207
Куда он так быстро деньги тратит?
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nikitoq
Ответ Борнео
Оставьте уже пожилого дядьку Майка в покое. Хватит его уже валять. Понятно, что деньги периодически заканчиваются, но Майк сам виноват, промотать такое состояние надо суметь. Кабаки и бабы доведут до цугундера (С)
ну так можно подраться то?
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Mbest77
Удивительно, что Федор будучи противником поп-ММА по сути начинает в нем участвовать
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Кот Егрис
лучше матч по реслингу против Шака )))
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HRYNDEL
Предлагаю лучше устроить бой в любом стиле между Майком и Александром Емельяненко , НО после двух выпитых литров водки !!!
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Verhovn
Ответ Mbest77
Удивительно, что Федор будучи противником поп-ММА по сути начинает в нем участвовать
Так ладно бы по правилам ММА, там бы шансы были у Феди, так он же хочет по правилам бокса. Мне кажется это сродни самоубийству.. 😄
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Айрат Ситдиков
Ответ Варлампий Варлампий
зачем это Феде?
братан вселился, он же избавился от своих демонов, вроде как)
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G.H.O.S.T.
Снова Император "крайний", а, не "последний"?
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Donor
Клоуество стало популярным в наше время. Но в целом лично от меня пойдут на оба. Черт, вы уже легенды! Если денег нет или просто нужно больше, то так и скажите.
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Mihei4
Невский vs Джигурда. Вот на это я бы посмотрел. При чем уверен, что Никита навалял бы этому мистеру пельменная по самые уот так уот.
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HRYNDEL
Сюда ещё должен Мики Рурк выписаться!!!))))))
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HRYNDEL
Гагагагаагагагага, скоро эти старпёры будут готовы за бабло между собой клюками махаться !!!
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Verhovn
Хреновая затея для Фëдора. Майк его ушатает.🙄
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Timur Gabdullin
Я сначала подумал ни черта себе кто-то готов проплатить Майку за бой с Федором. А потом по прочтении понял что это хотелка Федора который непостижимым образом не продавая ппв хочет вписаться на один из самых денежных ивентов в году.
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Трент Резнор
Последний Император встретит Доминатора
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Варлампий Варлампий
зачем это Феде?
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