Федор Емельяненко хочет провести бой против Майка Тайсона по боксу и готов подраться в октябре в Саудовской Аравии

Федор Емельяненко хочет провести боксерский поединок против Майка Тайсона.

«Мы смотрели по телевизору бой Роя Джонса-младшего против , потому что можно найти много его видео на ютубе и повсюду, он все еще в хорошей форме. Тайсон все еще тренируется, у него все та же сила.

Провести бой на турнире в Саудовской Аравии 28 октября в карде с Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну? Мне было бы интересно, я бы подготовился. Мне было бы достаточно времени для подготовки», – сказал боец MMA Федор Емельяненко.

Последний бой в карьере Емельяненко провел в феврале-2023, когда проиграл Райану Бейдеру.

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