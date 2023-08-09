У Малкома 2 гола в 2 матчах за «Аль-Хилаль» – он забил «Аль-Шабабу» в полуфинале Кубка арабских чемпионов

Теги Зенит высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Футбол

Малком забил второй гол во втором матче за «Аль-Хилаль».

Экс-хавбек «Зенита» отметился голом в конце первого тайма полуфинала Кубка арабских чемпионов с «Аль-Шабабом».

Ранее Малком забил в дебютном матче за новый клуб.

Напомним, «Аль-Хиляль» заплатил 60 млн евро «Зениту» за Малкома

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ванильный Мишка
Будет главной звездой лиги. Скриньте
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimario
РУССКИЕ, ВПЕРЕД!
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Малком > Роналду
+38
-12
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Смирнов
Ответ Dimario
Уедет в ПСЖ за сотку через год
вернётся бесплатно в Зенит через три года, чтобы продолжить поход за третьей звездой...
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
форест
Какого парня воспитали!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pyritanza
Где-то в Москве в одном из клубных офисов пишут благодарственное письмо саудовцам за то, что те купили Малкома)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimario
Ответ Ванильный Мишка
Будет главной звездой лиги. Скриньте
Уедет в ПСЖ за сотку через год
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF007
Ответ Groznyi2024
Малком > Роналду
Любой игрок, который может обработать ногой верховой мяч > нынешний Роналду
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ форест
Какого парня воспитали!
А так и есть !
Как не крути , но приехал только подающим ( пусть и блестящие ) надежды - а прошлый сезон вывел на абсолютно новый уровень !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
С лихвой окупит свою зарплату.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Ответ savik-A.M.
он в принципе не может ее окупить , так как в арабская лига не зарабатывае , и билеты по 100. евро на матчи не продают
Когда-нибудь все люди начнут считать спортивную составляющую за доход, но явно не сегодня. Арабы не с целью подороже продать покупают футболистов. Бизнесмены, блин, собрались)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
Ответ Groznyi2024
Малком > Роналду
Последние года три точно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Ответ Groznyi2024
Малком > Роналду
Я > Симонян
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xyg2rdwzx4
На кого ты нас оставил, Малкомчик родной)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maxpaley
Представьте,сколько бы Халк там положил,в лучшие годы..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
Ответ Ванильный Мишка
Будет главной звездой лиги. Скриньте
Кажется, тебя сейчас сделают некрасивым
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Смирнов
Ответ maxpaley
Представьте,сколько бы Халк там положил,в лучшие годы..
Халк и сейчас кладёт как надо. Буквально в воскресенье... несмотря на возраст
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий