У Малкома 2 гола в 2 матчах за «Аль-Хилаль» – он забил «Аль-Шабабу» в полуфинале Кубка арабских чемпионов
Малком забил второй гол во втором матче за «Аль-Хилаль».
Экс-хавбек «Зенита» отметился голом в конце первого тайма полуфинала Кубка арабских чемпионов с «Аль-Шабабом».
Ранее Малком забил в дебютном матче за новый клуб.
Напомним, «Аль-Хиляль» заплатил 60 млн евро «Зениту» за Малкома.
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Как не крути , но приехал только подающим ( пусть и блестящие ) надежды - а прошлый сезон вывел на абсолютно новый уровень !