У Малкома 2 гола в 2 матчах за «Аль-Хилаль» – он забил «Аль-Шабабу» в полуфинале Кубка арабских чемпионов

Малком забил второй гол во втором матче за «Аль-Хилаль».

Экс-хавбек « » отметился голом в конце первого тайма полуфинала Кубка арабских чемпионов с «Аль-Шабабом».

Ранее Малком забил в дебютном матче за новый клуб.

Напомним, «Аль-Хиляль» заплатил 60 млн евро «Зениту» за .

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