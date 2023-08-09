«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Малкома в финале Кубка арабских чемпионов

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Малком Футбол

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хилалем» в финале Кубка арабских чемпионов.

В среду «Аль-Наср» благодаря пенальти Криштиану Роналду прошел «Аль-Шорту» (1:0), а «Аль-Хилаль», за который играет Малком, выбил «Аль-Шабаб» (3:1). Бразилец отметился голом в этом матче.

Теперь эти команды 12 августа встретятся в финале Кубка арабских чемпионов.

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12 комментариев

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Отец Абду
Малком уже выбил Аль Иттихад Бензема, теперь очередь Аль Насра Роналду?:)
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red hikkikomori
Малком хоть против нормальных футболистов теперь поиграет, рад за него)
+4
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Oleg
Ну на этом турнире разыграется ЗМ 2023.
Трепещи Месси, спасайся от уныния Холанд, не грусти Мбаппе, вам не повезло)
Думаю просмотр этого финала соберет 33 миллиарда зрителей.
Только вот опять стадион полупустой был😂
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-2
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Гегенпрессинг Рангника
Великий поднимет трофей над головой. Малком удачи. Русские вперёд
+2
-1
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