«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Малкома в финале Кубка арабских чемпионов

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хилалем» в финале Кубка арабских чемпионов.

В среду «Аль-Наср» благодаря пенальти Криштиану Роналду прошел «Аль-Шорту» (1:0), а «Аль-Хилаль», за который играет Малком, выбил «Аль-Шабаб» (3:1). Бразилец отметился голом в этом матче.

Теперь эти команды 12 августа встретятся в финале Кубка арабских чемпионов.

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