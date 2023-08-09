«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Малкома в финале Кубка арабских чемпионов
«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хилалем» в финале Кубка арабских чемпионов.
В среду «Аль-Наср» благодаря пенальти Криштиану Роналду прошел «Аль-Шорту» (1:0), а «Аль-Хилаль», за который играет Малком, выбил «Аль-Шабаб» (3:1). Бразилец отметился голом в этом матче.
Теперь эти команды 12 августа встретятся в финале Кубка арабских чемпионов.
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Трепещи Месси, спасайся от уныния Холанд, не грусти Мбаппе, вам не повезло)
Думаю просмотр этого финала соберет 33 миллиарда зрителей.
Только вот опять стадион полупустой был😂