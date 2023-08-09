«Аякс» готов дать «Динамо» 10 млн евро за Захаряна (Sport24)

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян может перейти в «Аякс».

Как сообщает Sport24, нидерландский клуб переключил внимание на полузащитника «Динамо» после срыва сделки по хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

За трансфер Захаряна «Аякс» готов предложить около 10 миллионов евро. 

Ранее появилась информация о том, что наблюдательный совет клуба из Амстердама выступил против подписания Сперцяна, поскольку ведение дел с российскими клубами там считают «аморальным».

Контракт Захаряна с «Динамо» действует до 2024 года. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

72 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
Сперцян из Краснодара - это аморально, а вот Захарян из Динамо - это уже...другое.
+120
-2
+118
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ & Co1366
Сперцян из Краснодара - это аморально, а вот Захарян из Динамо - это уже...другое.
Один армянин, другой... Хотя, постойте
+52
0
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caniball
Сперцян, Захарян и Тикнизян - этих парней надо брать вместе. Тогда будет успех 👍
+40
-1
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ & Co1366
Сперцян из Краснодара - это аморально, а вот Захарян из Динамо - это уже...другое.
Пусть берут сразу обоих и Тикнизяна в придачу)
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Смысл это делать, если они уже, по информации журналюг, отказали другим за 12
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AMORR 987
Ответ Руслан Узденов
Захарян нулевой - не понимаю к нему хоть какого-то интереса. Тюкавин - вот кто топ.
Для Тюкавина зарплата 350 тысяч евро в год это играть за еду.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Արթ Արթ
Бред полный , эти аморальные европейцы не могут Сперцяна с армянских гражданством подписать , тут , вдруг, заговорили о трансфере Закаряна с гражданством РФ. Воздух гоняют , да и только
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Узденов
Захарян нулевой - не понимаю к нему хоть какого-то интереса. Тюкавин - вот кто топ.
+17
-11
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Както
сериал "Как Захарян переходил, переходил да не перешел...". 3 сезон Эпизод 8.
(Есть и другие сериалы под общей торговой маркой: "... кто сказал. что наши игроки не очень?" " Как Европа не смогла купить Чалова..." , "Почему чемпионат Кипра более сильный чем Лига1 от Кокорина...". и др.)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1319pro
Ответ Caniball
Сперцян, Захарян и Тикнизян - этих парней надо брать вместе. Тогда будет успех 👍
Прослеживается армянский след
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
⚽️JuventuS⚽️
Аякс крутой клуб , и трамплин в топ клубы
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rembrandao
Ответ Caniball
Сперцян, Захарян и Тикнизян - этих парней надо брать вместе. Тогда будет успех 👍
И Григоряна тренером
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dizzod
Ответ & Co1366
Сперцян из Краснодара - это аморально, а вот Захарян из Динамо - это уже...другое.
реально, Краснодар частный клуб, хозяин но в чем таком не замешан. Динамо корнями из МВД. странная мораль в Нидерландах.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bengalsckyzh
Свободу Арсену Захаряну!!! Арсен!!!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
Ответ Роберт Ишмухаметов
Даже в Голладии знают, что Москва - не Россия!
Даже в не России,за МКАДом, знают - Голландия это часть Нидерландов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мишаня Кашников
Ответ Verhovn
Армяне рулят. Нравится кому-то или нет.
Карабахом рулят?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
Ответ Արթ Արթ
Бред полный , эти аморальные европейцы не могут Сперцяна с армянских гражданством подписать , тут , вдруг, заговорили о трансфере Закаряна с гражданством РФ. Воздух гоняют , да и только
вполне возможно, что аморальные европейцы не в курсе, что они интересуются Захаряном
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che kaif
Динамо не хочет десятку значит через год потеряют за 0
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che kaif
Ответ Արթ Արթ
Бред полный , эти аморальные европейцы не могут Сперцяна с армянских гражданством подписать , тут , вдруг, заговорили о трансфере Закаряна с гражданством РФ. Воздух гоняют , да и только
Может Динамо попутали с киевским?!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Prokofyev
Ответ Caniball
Сперцян, Захарян и Тикнизян - этих парней надо брать вместе. Тогда будет успех 👍
Байрамян из Ростова: " а как же я?"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
Если Арсенка начнёт упрямится - дайте ему биографию Суареса,Ибры..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
интересно глянуть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beerfanidi
А Динамо, безусловно, не российский клуб и с ним нормально))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FCDM
Скоро Торпедо включится в гонку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AMORR 987
Ответ Радамель Игбун
А зачем играть за меньшую зарплату в команде ниже уровнем, как Кузяев? Смысл в чем? Игра с ПСЖ раз в 2 года? И что это даст?
Зачем играть в 5 лиге Европы а не в 25? чтобы развиваться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий