«Аякс» готов дать «Динамо» 10 млн евро за Захаряна (Sport24)

Арсен Захарян может перейти в «Аякс».

Как сообщает Sport24, нидерландский клуб переключил внимание на полузащитника «Динамо» после срыва сделки по хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

За трансфер Захаряна « » готов предложить около 10 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что наблюдательный совет клуба из Амстердама выступил против подписания Сперцяна, поскольку ведение дел с российскими клубами там считают «аморальным».

Контракт Захаряна с « » действует до 2024 года. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

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