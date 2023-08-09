«Аякс» готов дать «Динамо» 10 млн евро за Захаряна (Sport24)
Арсен Захарян может перейти в «Аякс».
Как сообщает Sport24, нидерландский клуб переключил внимание на полузащитника «Динамо» после срыва сделки по хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
За трансфер Захаряна «Аякс» готов предложить около 10 миллионов евро.
Ранее появилась информация о том, что наблюдательный совет клуба из Амстердама выступил против подписания Сперцяна, поскольку ведение дел с российскими клубами там считают «аморальным».
Контракт Захаряна с «Динамо» действует до 2024 года. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
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