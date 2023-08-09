«ПСЖ» сообщил Неймару и Верратти, что не рассчитывает на них. Их не позвали на клубную фотосессию (RMC Sport)

Неймар и Марко Верратти могут покинуть «ПСЖ».

Как пишет As со ссылкой на RMC Sport, парижский клуб сообщил бразильцу и итальянцу, что не рассчитывает на них.

Неймара и Верратти не пригласили на официальную клубную фотосессию в среду. Они также не тренировались последние два дня.

Стоит отметить, что в фотосессии также не участвовал Килиан Мбаппе.

L’Equipe ранее писал, что Неймар попросил «ПСЖ» об уходе, хотя парижане утверждают, что именно они на него не рассчитывают.

Что касается Верратти, «ПСЖ» хочет, чтобы он принял предложение из Саудовской Аравии.

Отмечается, что парижский клуб также намерен расстаться с Юго Экитиком, Хуаном Бернатом и Ренату Саншешем.

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