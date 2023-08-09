«ПСЖ» сообщил Неймару и Верратти, что не рассчитывает на них. Их не позвали на клубную фотосессию (RMC Sport)
Неймар и Марко Верратти могут покинуть «ПСЖ».
Как пишет As со ссылкой на RMC Sport, парижский клуб сообщил бразильцу и итальянцу, что не рассчитывает на них.
Неймара и Верратти не пригласили на официальную клубную фотосессию в среду. Они также не тренировались последние два дня.
Стоит отметить, что в фотосессии также не участвовал Килиан Мбаппе.
L’Equipe ранее писал, что Неймар попросил «ПСЖ» об уходе, хотя парижане утверждают, что именно они на него не рассчитывают.
Что касается Верратти, «ПСЖ» хочет, чтобы он принял предложение из Саудовской Аравии.
Отмечается, что парижский клуб также намерен расстаться с Юго Экитиком, Хуаном Бернатом и Ренату Саншешем.
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Вывеска хорошая, Ла лига от этого только выиграет.
По Вератти соглашусь.
Если открыть новости полу года или год назад связанные с Неймаром. Неймар доит ПСЖ молодец тусовки, вечные травмы, шейхи идиоты. Верратти не умеет бить по воротам, регулярно вылетает с травмами и вообще не уровень даже сборной Италии. А теперь когда их хотят продать высокооплачиваемых игроков, которые и близко не отрабатывают свою ЗП, то ПСЖ опять глупые? В чем логика?
Из новых приобретенных игроков только у Эрнандеса 10 млн в год ЗП, а у остальных ЗП меньше. Думаю ли я что Угарте с ЗП 3,4 млн евро будет полезнее Верратти с ЗП в 20 млн евро? Конечно да. Угарте пока не хронический травмат и в него хоть какая та вера есть, что в важный момент он не сломается.
Короче, я к тому, что наконец-то пришел тренер, который будет балансировать состав. В таком случае ПСЖ действительно имеет шанс стать грозной машиной в Европе.