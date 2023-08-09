«ПСЖ» сообщил Неймару и Верратти, что не рассчитывает на них. Их не позвали на клубную фотосессию (RMC Sport)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Хуан Бернат Марко Верратти Ренату Саншеш Килиан Мбаппе Юго Экитик Футбол

Неймар и Марко Верратти могут покинуть «ПСЖ».

Как пишет As со ссылкой на RMC Sport, парижский клуб сообщил бразильцу и итальянцу, что не рассчитывает на них.

Неймара и Верратти не пригласили на официальную клубную фотосессию в среду. Они также не тренировались последние два дня.

Стоит отметить, что в фотосессии также не участвовал Килиан Мбаппе.

L’Equipe ранее писал, что Неймар попросил «ПСЖ» об уходе, хотя парижане утверждают, что именно они на него не рассчитывают.

Что касается Верратти, «ПСЖ» хочет, чтобы он принял предложение из Саудовской Аравии.

Отмечается, что парижский клуб также намерен расстаться с Юго Экитиком, Хуаном Бернатом и Ренату Саншешем.

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83 комментария

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fc_champion
Не очень понял поступок. Неймар - больше 5 лет один из немногих, кто рубился в ЛЧ за этот клуб и исправно получал по ногам от африканских дровосеков в чемпионате, пытаясь играть в футбол. Верратти давно мог стать системообразующим игроком у Пепа в Сити или Клоппа в Ливерпуле, но стабильно был предан этому парижскому балагану. Оба публично не гадили клубу, не вляпывались в скандалы. И вот тебе благодарность обоим.
+163
-8
+155
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Максим Черкашин
Ответ Никита Смолов
Мбаппе Реал - Неймар Барса Вывеска хорошая, Ла лига от этого только выиграет.
Реальность Мбаппе Аль-Хиляль, Неймар Аль-Шабаб.😁
+112
-2
+110
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Football poet
Ммм…но при этом ПСЖ хочет выручить довольно большую сумму денег за их трасферы. Ну просто удивительное руководство.
+59
-4
+55
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<~Inter~>
через месяц весь Париж будет снова молиться, чтобы Неймар не сломался. Самый успешный их путь в ЛЧ был связан с моментом когда Неймар был здоров во время стадии плей офф
+23
-1
+22
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Nik-17
Псж потеряет Месси, Мбаппе, Неймара и Вератти за одно ТО)) вот гении то в руководстве)
+19
-2
+17
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Jan Paskel
Ответ Никита Смолов
Мбаппе Реал - Неймар Барса Вывеска хорошая, Ла лига от этого только выиграет.
у Барсы есть 150 лямов?
+19
-3
+16
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ponso
ПСЖ настолько мемный клуб, что у них существует отдельная группа для тренировок "нежелательных" игроков.
+11
-2
+9
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Никита Смолов
Мбаппе Реал - Неймар Барса
Вывеска хорошая, Ла лига от этого только выиграет.
+10
-3
+7
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Борщ со сметанкой
На самом деле неудивительно будет, если расставшись с попсовым трио и став командой , ПСЖ начнет показывать хорошие результаты
+9
-2
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pq
Ответ <~Inter~>
через месяц весь Париж будет снова молиться, чтобы Неймар не сломался. Самый успешный их путь в ЛЧ был связан с моментом когда Неймар был здоров во время стадии плей офф
так и с Барсой лч по сути он прежде всего взял. Его имидж и поведение мешают людям увидеть, какого это вообще уровня игрок
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Sergey Troshin
Добавьте уже реакции на посты. "Клоун" был бы в топе.... ко всем новостям, касающимся псж
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Блуждающий странник
ПСЖ ведет себя как бывшая, которая после ссоры кидает в ЧС и удаляет совместные фотки)
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Алексей Магоев
Все-таки в ПСЖ руководство - гении, профлобанили лучшего игрока в мире Месси, скорее всего останутся без супертопового напа Мбаппе, не рассчитывают на одного из самых крутых игроков Неймара, который, когда здоров и в форме, тащит команду, есть конечно вопрос по нехилой личке. Но вот больше всего обидно за Верратти, он тот игрок, который позволял трио ПСЖ Мбаппе, Нею и Лео забивать болта на отработку в обороне и пахал за всех.
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Buzya
Оп, ЧМ прошёл и один катарский мешок начал разваливаться, так получается? Т.е. цель выполнена, теперь можно и выкинуть игрушку?
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Chev Chellios
Ответ fc_champion
Не очень понял поступок. Неймар - больше 5 лет один из немногих, кто рубился в ЛЧ за этот клуб и исправно получал по ногам от африканских дровосеков в чемпионате, пытаясь играть в футбол. Верратти давно мог стать системообразующим игроком у Пепа в Сити или Клоппа в Ливерпуле, но стабильно был предан этому парижскому балагану. Оба публично не гадили клубу, не вляпывались в скандалы. И вот тебе благодарность обоим.
В ЛЧ Неймар сливался в самый ответственный момент, причем систематически.
По Вератти соглашусь.
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Bunyod Turgunov
Ответ NikoVinkovic
Вот да, охотно верю. Нынешние их трансферы, когда подписываются качественные игроки без лишнего хайпа - Шкриньяр, Угарте, Асенсио, Ли, вон возможно Рамуш - только убеждают меня в том, что в следующей ЛЧ могут и пошуметь.
А что они до этого делали? То что они играли в финале ЛЧ и в 1/2 финале это не результат? С Гвардиолой Ман Сити сколько раз остановился в 1/4 финале? Этот катарский денежный мешок в финале ЛЧ играл раньше чем эмиратский мешок. В ЛЧ в отличие от Ман Сити ПСЖ останавливают топовые команды ( Бавария, Реал, Барса). А Ман Сити проиграл андердогам. У них почти нормальные результаты за последние годы
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Тухель
Хейтерство экземпляров на этом сайте и податливость глупому общественному мнению фантастичное.
Если открыть новости полу года или год назад связанные с Неймаром. Неймар доит ПСЖ молодец тусовки, вечные травмы, шейхи идиоты. Верратти не умеет бить по воротам, регулярно вылетает с травмами и вообще не уровень даже сборной Италии. А теперь когда их хотят продать высокооплачиваемых игроков, которые и близко не отрабатывают свою ЗП, то ПСЖ опять глупые? В чем логика?
Из новых приобретенных игроков только у Эрнандеса 10 млн в год ЗП, а у остальных ЗП меньше. Думаю ли я что Угарте с ЗП 3,4 млн евро будет полезнее Верратти с ЗП в 20 млн евро? Конечно да. Угарте пока не хронический травмат и в него хоть какая та вера есть, что в важный момент он не сломается.
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Этот Райола хочет денег
Ответ Football poet
Ммм…но при этом ПСЖ хочет выручить довольно большую сумму денег за их трасферы. Ну просто удивительное руководство.
Похоже шейхи ПСЖ включают режим "Анжи"
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Tiestorzn17
Неймар то понятно, а с Вератти они это зря. Его с руками оторвут.
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Michael Georgi
Луис Энрике серьезно настроен, может у него даже есть план.
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NikoVinkovic
Ответ Борщ со сметанкой
На самом деле неудивительно будет, если расставшись с попсовым трио и став командой , ПСЖ начнет показывать хорошие результаты
Вот да, охотно верю. Нынешние их трансферы, когда подписываются качественные игроки без лишнего хайпа - Шкриньяр, Угарте, Асенсио, Ли, вон возможно Рамуш - только убеждают меня в том, что в следующей ЛЧ могут и пошуметь.
+4
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Этот Райола хочет денег
Ладно Месси ушел. Ну ладно Мбаппе, Неймар, Вератти уйдут. Экитик то как ??? Его уже фронтменом ПСЖ в новом сезоне на спортсе видели!))
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Tiestorzn17
Ответ Сергей Орлов
Вератти сильно переоценён. По сути это Оздоев, только с паспортом ЕС.
Оздоев это просто туловище пасующее ближнему или поперек 90% времени. Один сезон на кое каком уровне и все, зачем так Вератти оскорблять 😁
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itemme
Ответ ponso
ПСЖ настолько мемный клуб, что у них существует отдельная группа для тренировок "нежелательных" игроков.
Такое есть везде
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mv29km6ngq
Все правильно, наконец то пришел тренер, который начал разгребать эти авгиевы конюшни. В идеале еще бы слить Солера, Витинью, Наваса, Кюрзава, Веррати, Паредеса и тд :D
Короче, я к тому, что наконец-то пришел тренер, который будет балансировать состав. В таком случае ПСЖ действительно имеет шанс стать грозной машиной в Европе.
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