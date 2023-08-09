Мане о связке с Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану – один из лучших игроков в истории, если не лучший» 

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Талиска Футбол

Садьо Мане назвал Криштиану Роналду одним из лучших футболистов в истории.

Сенегалец этим летом перешел в саудовский «Аль-Наср», за который выступает Роналду.

«[Криштиану] один из лучших игроков в истории, если не самый лучший, конечно. Он облегчает мне задачу.

И Талиска, и другие ребята – все они отличные футболисты. Я очень хочу сыграть в чемпионате вместе со всеми этими ребятами, чтобы сделать клуб по-настоящему успешным», – сказал Мане.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kulevich
Официально Мане признан самым красивым африканским футболистом.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Крутенко
Самый лучший - это дело вкуса. У кого-то Пеле, у кого-то Марадонна. У меня вон Зидан, у половины Спортса -Месси у другой - Роналду. Но есть факт Криштиану один из великих и только отщепенцы могут доказывать другое.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
После Месси, Пеле, Марадоны может быть ещё входит во вторую категорию игроков, и то есть футболисты посильнее
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bishkek Reds
Ответ AnMe
Криш один из лучших игроков в истории, но на лучшего его уровень никогда не претендовал. Понятное дело, что в контексте это субъективное мнение.
Ты уверен в том, что он никогда не претендовал?

Зачем навязывать такую ложь нам?
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bishkek Reds
По факту.

Рон лучший. Кто-то скажет, что это Пеле, но при всем уважении Пеле не играл в более современный футбол .
+15
-13
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Что, и тут особые пункты в контрактах сделали?
Да что ж такое
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arman Markosyan 25
Ответ Bishkek Reds
По факту. Рон лучший. Кто-то скажет, что это Пеле, но при всем уважении Пеле не играл в более современный футбол .
Ну а Месси играл как раз в одно время с Роналду, что же ты его не упоминаешь? Статистика у аргентинца лучше, трофеев больше, в том числе Чемпионат мира
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
"если не самый лучший, конечно"

Когда во время ответа понял, как надо правильно отвечать)
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Шишкин
Начинает контракт отрабатывать.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fugly
И Месси и Роналду игроки определенной роли с определенными задачами. Если их поставить в условия, где их сильные стороны использоваться не будут, то они будут чахнуть. Соответственно каждый из них лучший на своей позиции. Роналду лучший нападающий -завершитель, Месси - лучший атакующий полузащитник. Вот и все сравнение. Каждый лучше, но по своему
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
semen_galiev
знает на чью мельницу лить воду, зп походу полностью устраивает. Вот особо Аль-Наср не впечатлил победами, стремно ставить на него по линии олимпбет кз, хотя кэфы приличные, но 50/50 шансов, а это не гуд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий