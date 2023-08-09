Мане о связке с Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану – один из лучших игроков в истории, если не лучший» 

Садьо Мане назвал Криштиану Роналду одним из лучших футболистов в истории.

Сенегалец этим летом перешел в саудовский « », за который выступает Роналду.

«[ ] один из лучших игроков в истории, если не самый лучший, конечно. Он облегчает мне задачу.

И Талиска, и другие ребята – все они отличные футболисты. Я очень хочу сыграть в чемпионате вместе со всеми этими ребятами, чтобы сделать клуб по-настоящему успешным», – сказал .

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