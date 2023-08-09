Мане о связке с Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану – один из лучших игроков в истории, если не лучший»
Садьо Мане назвал Криштиану Роналду одним из лучших футболистов в истории.
Сенегалец этим летом перешел в саудовский «Аль-Наср», за который выступает Роналду.
«[Криштиану] один из лучших игроков в истории, если не самый лучший, конечно. Он облегчает мне задачу.
И Талиска, и другие ребята – все они отличные футболисты. Я очень хочу сыграть в чемпионате вместе со всеми этими ребятами, чтобы сделать клуб по-настоящему успешным», – сказал Мане.
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Зачем навязывать такую ложь нам?
Рон лучший. Кто-то скажет, что это Пеле, но при всем уважении Пеле не играл в более современный футбол .
Да что ж такое
Когда во время ответа понял, как надо правильно отвечать)