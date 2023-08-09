Мостовой об Абаскале: «Как он научит «Спартак» играть надежно в обороне, если сам не играл? Он и 10 его помощников зарабатывают деньги. Тедеско бегал, прыгал, а потом обосрал клуб»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Сергей Юран Андре Виллаш-Боаш Пари НН Доменико Тедеско контент Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой скептически относится к иностранным тренерам в Мир РПЛ.

«Спартак» в атаке понравился. Вышел Промес во втором тайме и сделал разницу. Если бы у Юрана был такой футболист, то все было бы иначе, но «Пари НН» не может позволить себе таких футболистов. Сейчас все возвышают Абаскаля, но они пропускают четыре гола от команды без звезд.

«Спартак» так и будет плохо играть в обороне. Как Абаскаль их научит играть надежно, если сам никогда не играл? Они зарабатывают деньги: он и его десять помощников. Отлично кушают, одеваются.

Уже был Тедеско, который бегал, прыгал на бровке, а потом обосрал «Спартак». И Виллаш-Боаш в «Зените». Не надо их возвышать. Я всегда говорил: кто не играл в футбол, не может научить футболиста. Они зарабатывают бабки, а потом курят у себя спокойно», – сказал бывший игрок сборной России.

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» одержал победу над «Пари НН» со счетом 5:4. На старте сезона красно-белые выиграли все 5 матчей.

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123 комментария

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0:4 на спотифай камп ноу
Александр Мостовой это Понасенков из мира футбола, Абаскаль по меркам Рпл топ и это факт и он ставит ну очень классный футбол будучи болельщиком коней я испытываю удовольствие от просмотра Спартаковской игры, а это уже о многом говорит.
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dudufufu
Ответ Маленькое Яичко
но атаковать-то научил )))
Очевидно, что Абаскаль просто включил нарезки Царя времён Сельты
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Dani Schestov
Как он может научить играть в атаке, если сам не играл? 5 мячей забили? Ну так это случайно
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Маленькое Яичко
но атаковать-то научил )))
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mc-manaman
Добрый вечер, Александр! Мы Вас заждались, ждали вашего мнения!)
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ponso
В итоге Абаскаль тренирует Спартак, а Мостовой - Виктора Бута.
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Peter Parker
Пока Мостовой плачется, Абаскаль успел получить магистерскую степень, тренерскую лицензию, поработать тренером академии, аналитиком, главой молодежного департамента, и всё это в четырех странах помимо родной Испании, еще и дважды получить медали.
+28
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+28
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London-D
Десять помощников во всём мировом футболе это только у Семака вообще то.
Но что-то в ту сторону грязноволосый никогда не тявкает.
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илья галкин
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Александр Мостовой это Понасенков из мира футбола, Абаскаль по меркам Рпл топ и это факт и он ставит ну очень классный футбол будучи болельщиком коней я испытываю удовольствие от просмотра Спартаковской игры, а это уже о многом говорит.
Понас хотя бы обладает харизмой и выдаёт смешные перлы. А у Моста - ни харизмы, ничего.
+29
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Ллб
Ответ mc-manaman
Добрый вечер, Александр! Мы Вас заждались, ждали вашего мнения!)
А ты играл, что к царю обращаешься?
Аааа....вижу что играл. Тогда ладно
+27
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Павел Локтионов
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Александр Мостовой это Понасенков из мира футбола, Абаскаль по меркам Рпл топ и это факт и он ставит ну очень классный футбол будучи болельщиком коней я испытываю удовольствие от просмотра Спартаковской игры, а это уже о многом говорит.
Так Маэстро ещё никто не оскорблял
+27
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Tihonovetskiy
Вообще то Абаскаль играл в футбол, был игроком молодежек Севильи и Барселоны. У него знатная профессиональная испанская школа. К тому же он прошел долгий тренерский путь к своим 35 годам с низов то верха, начал когда ему было 19. Мостовому до него как до луны именно в тренерской профессии.
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Георгий Яценко
Ответ Маленькое Яичко
но атаковать-то научил )))
я не болельщик Спартака,но меня умиляет коменты Мостового.)) То Абаскаль вообще никто,то он не тренер,то обороны не построит..Где Гильермо ему дорогу перешел??Кто в курсе??)
+18
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Дмитрий
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Александр Мостовой это Понасенков из мира футбола, Абаскаль по меркам Рпл топ и это факт и он ставит ну очень классный футбол будучи болельщиком коней я испытываю удовольствие от просмотра Спартаковской игры, а это уже о многом говорит.
Хм. а почему Понасенков? что говорит Понасенков подобного этой дичи? Ты же читал его книгу, чтобы такое писать?)
+34
-20
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Дмитрий
Хм. а почему Понасенков? что говорит Понасенков подобного этой дичи? Ты же читал его книгу, чтобы такое писать?)
Тут сравнение скорее из-за нарцисизма, поверь мне Понасенков говорил дичь и похлеще, чего стоит только одно интервью его, которое он дал Ксении Собчак.
+17
-4
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Unnamed80
Ответ Георгий Яценко
я не болельщик Спартака,но меня умиляет коменты Мостового.)) То Абаскаль вообще никто,то он не тренер,то обороны не построит..Где Гильермо ему дорогу перешел??Кто в курсе??)
Мостовому перешёл дорогу любой, кто является тренером команды
+13
0
+13
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DJIGURDEZ
Царю пора сменить пластинку, а то уже ничего нельзя делать, если не играл в своё время футбол
+12
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0:4 на спотифай камп ноу
"Кто не играл в футбол не может научить футболиста" а так блин у него и нет задачи научить футболиста играть в футбол этим занимаются другие организации, такие как детские школы, академии при футбольном клубе, да даже на школьной физре учат играть в футбол, там нету такого умения что нужно оканчивать Гарвард, но среди всех детей играющих в футбол, так или иначе хорошо скауты выбирают самых талантливых и они играют за детско- юношеские команды а затем при помощи агентов или же других скаутов оформляют трансфер в другие клубы либо идут на повышение. Задача непосредственно главного тренера футбольного клуба, грамотно находить и использовать потенциал имеющегося футболиста, давать ему правильные нагрузки находить его сильные стороны, создавать взаимодействие между игроками и настраивать игроков на конкретные игры. Но уж точно задачей тренера не является научить человека играть в футбол.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
"Как Тедеско обосрал Спартак?" Это прямо название для книги, автор-Мостовой А., жанр-спортивная фантастика.
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mahurat
В конкурсе прогнозистов СЭ во 2-м туре господин А. Мостовой проиграл Зухре Уразбахтиной, 9:13. Ну кто такая, эта Зухра? Она же в футбол не играла, да еще и хоккеем интересуется. Что она в футболе понимает? Ну, угадала 4 результата из 8-ми. Это же случайнострь. А Саша только 1 (один). Но какой?
+5
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+5
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Mike Maraev
Зависть мостового конечно так и прет, когда он перестанет позориться, был же норм игрок.... да весь вышел походу..
+5
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Madyavchik
Ответ Дмитрий
Хм. а почему Понасенков? что говорит Понасенков подобного этой дичи? Ты же читал его книгу, чтобы такое писать?)
Интересно, это шутка или реальный верующий?🧐
+6
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savik-A.M.
"кто не играл в футбол " - Моуриньо такой , а ч для тебя кто?
+7
-2
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gja
Ответ Unnamed80
Мостовому перешёл дорогу любой, кто является тренером команды
и не может начеканить хотя бы 150 раз.
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Жечка Дырова
Ну он же специально такую чушь несёт. Так ведь? Я просто не верю, что можно быть настолько тупым...
+5
-1
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