Мостовой об Абаскале: «Как он научит «Спартак» играть надежно в обороне, если сам не играл? Он и 10 его помощников зарабатывают деньги. Тедеско бегал, прыгал, а потом обосрал клуб»

Александр Мостовой скептически относится к иностранным тренерам в Мир РПЛ.

«Спартак» в атаке понравился. Вышел Промес во втором тайме и сделал разницу. Если бы у был такой футболист, то все было бы иначе, но « » не может позволить себе таких футболистов. Сейчас все возвышают Абаскаля, но они пропускают четыре гола от команды без звезд.

«Спартак» так и будет плохо играть в обороне. Как Абаскаль их научит играть надежно, если сам никогда не играл? Они зарабатывают деньги: он и его десять помощников. Отлично кушают, одеваются.

Уже был , который бегал, прыгал на бровке, а потом обосрал «Спартак». И Виллаш-Боаш в « ». Не надо их возвышать. Я всегда говорил: кто не играл в футбол, не может научить футболиста. Они зарабатывают бабки, а потом курят у себя спокойно», – сказал бывший игрок сборной России.

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России « » одержал победу над «Пари НН» со счетом 5:4. На старте сезона красно-белые выиграли все 5 матчей.

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