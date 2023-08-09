Мостовой об Абаскале: «Как он научит «Спартак» играть надежно в обороне, если сам не играл? Он и 10 его помощников зарабатывают деньги. Тедеско бегал, прыгал, а потом обосрал клуб»
Александр Мостовой скептически относится к иностранным тренерам в Мир РПЛ.
«Спартак» в атаке понравился. Вышел Промес во втором тайме и сделал разницу. Если бы у Юрана был такой футболист, то все было бы иначе, но «Пари НН» не может позволить себе таких футболистов. Сейчас все возвышают Абаскаля, но они пропускают четыре гола от команды без звезд.
«Спартак» так и будет плохо играть в обороне. Как Абаскаль их научит играть надежно, если сам никогда не играл? Они зарабатывают деньги: он и его десять помощников. Отлично кушают, одеваются.
Уже был Тедеско, который бегал, прыгал на бровке, а потом обосрал «Спартак». И Виллаш-Боаш в «Зените». Не надо их возвышать. Я всегда говорил: кто не играл в футбол, не может научить футболиста. Они зарабатывают бабки, а потом курят у себя спокойно», – сказал бывший игрок сборной России.
В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» одержал победу над «Пари НН» со счетом 5:4. На старте сезона красно-белые выиграли все 5 матчей.
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Но что-то в ту сторону грязноволосый никогда не тявкает.
Аааа....вижу что играл. Тогда ладно