Официально: Адесанья и Стриклэнд подерутся 10 сентября в Сиднее

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стриклэнд Алекс Перейра Нассурдин Имавов Абус Магомедов Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья проведет защиту титула UFC против Шона Стриклэнда.

Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт. Бой возглавит турнир UFC 293, который пройдет в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия).

Адесанья в последний раз дрался в апреле 2023 года, когда нокаутировал Алекса Перейру и вернул титул в среднем весе.

Стриклэнд идет на серии из двух побед над Нассурдином Имавовым и Абусом Магомедовым.

Шон Стриклэнд: «В детстве вытирал задницу всем, что находил»

Алекс Перейра: «Если кто-то и способен побить Адесанью, то это Стриклэнд»

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2 комментария

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Аморалинни
Ну и кому нужен этот бой? Легкая для анимешника
Пресс-конференция будет интереснее боя...
+2
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Василий Жирков
Быстрый нокаут
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