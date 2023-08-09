Официально: Адесанья и Стриклэнд подерутся 10 сентября в Сиднее
Исраэль Адесанья проведет защиту титула UFC против Шона Стриклэнда.
Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт. Бой возглавит турнир UFC 293, который пройдет в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия).
Адесанья в последний раз дрался в апреле 2023 года, когда нокаутировал Алекса Перейру и вернул титул в среднем весе.
Стриклэнд идет на серии из двух побед над Нассурдином Имавовым и Абусом Магомедовым.
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