Гендиректор «Динамо»: «Норманн уведомил о расторжении контракта в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Мы не согласны с позицией, его ждет суд»

Гендиректор «Динамо» заявил о готовности судиться с Матиасом Норманном, покинувшим клуб.

«Норманн направил в « » и « » уведомления о расторжениях договора в связи с тем, что в задние «Москва-Сити» врезались дроны, по его мнению.

Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны якобы для целей своей безопасности. Мы с его позицией не согласны, вместе с «Ростовом» готовимся к арбитражу. ждет суд», – сказал Павел Пивоваров.

Норманн хочет расторгнуть контракты с «Динамо» и «Ростовом». Его юристы заявляют, что ситуация в России ухудшилась за последний месяц («РБ Спорт»)

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