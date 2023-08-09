Гендиректор «Динамо»: «Норманн уведомил о расторжении контракта в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Мы не согласны с позицией, его ждет суд»
Гендиректор «Динамо» заявил о готовности судиться с Матиасом Норманном, покинувшим клуб.
«Норманн направил в «Динамо» и «Ростов» уведомления о расторжениях договора в связи с тем, что в задние «Москва-Сити» врезались дроны, по его мнению.
Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны якобы для целей своей безопасности. Мы с его позицией не согласны, вместе с «Ростовом» готовимся к арбитражу. Норманна ждет суд», – сказал Павел Пивоваров.
Норманн хочет расторгнуть контракты с «Динамо» и «Ростовом». Его юристы заявляют, что ситуация в России ухудшилась за последний месяц («РБ Спорт»)
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А в передние не врезались. Пусть успокоится.
Кто то скажет: уезжай из Сити. Ну уехал бы Норманн в Сергиев-Посад, а дальше то что?