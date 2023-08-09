Гендиректор «Динамо»: «Норманн уведомил о расторжении контракта в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Мы не согласны с позицией, его ждет суд»

Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Матиас Норманн Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» заявил о готовности судиться с Матиасом Норманном, покинувшим клуб.

«Норманн направил в «Динамо» и «Ростов» уведомления о расторжениях договора в связи с тем, что в задние «Москва-Сити» врезались дроны, по его мнению.

Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны якобы для целей своей безопасности. Мы с его позицией не согласны, вместе с «Ростовом» готовимся к арбитражу. Норманна ждет суд», – сказал Павел Пивоваров.

Норманн хочет расторгнуть контракты с «Динамо» и «Ростовом». Его юристы заявляют, что ситуация в России ухудшилась за последний месяц («РБ Спорт»)

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52 комментария

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pyritanza
Как можно два раза подряд ошибиться в слове "здание"?!
+24
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Rustam Guseynoff
Ответ Крыло советов
«Задние Москва -Сити» - это какая-то метафора?) Исправьте)
Он прав, в в Москва-сити хватает "задних"
+21
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Английский_пациент
А по мнению директора Динамо не врезались?)
+20
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Крыло советов
«Задние Москва -Сити» - это какая-то метафора?)
Исправьте)
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Этот Райола хочет денег
Если в договоре прописаны обстоятельства непреодолимой силы, вполне может на этом выиграть судебную тяжбу.
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Денис Бояров
Ответ Крыло советов
«Задние Москва -Сити» - это какая-то метафора?) Исправьте)
скопировали заголовок с ТГ крысева, там такая же опечатка
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Artie Bukko
Ответ Ебздрогыч
Ну настоящий храбрый викинг!
пппцц какой же конченнннный акк
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Доктор Верховцев
Ответ Крыло советов
«Задние Москва -Сити» - это какая-то метафора?) Исправьте)
Географическое положение. Задние и Передние Москва-Сити. Как Нижний Новгород, Вышний Волочёк, Великий Устюг и т.д.
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Rumov
Басманный?
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Денис Давыдов
ну удачи чё, но надо было удирать когда УЕФА давала возможность заморозить контракты, сейчас это будет гораздо сложнее сделать.
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Доктор Верховцев
«в задние «Москва-Сити» врезались дроны»

А в передние не врезались. Пусть успокоится.
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El Canibal
Ответ Английский_пациент
А по мнению директора Динамо не врезались?)
Подавленны РЭБ.
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Kappa Pride
Ответ Английский_пациент
А по мнению директора Динамо не врезались?)
не врезались, а сбиты немобильным средством защиты
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LaffyTaffy
Ну он же вроде снимал как раз апарты в Сити. Так что впринципе его страх понятен, чисто по-человечески, один раз прилетело, второй раз может уже катастрофическим быть.
Кто то скажет: уезжай из Сити. Ну уехал бы Норманн в Сергиев-Посад, а дальше то что?
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psa.1207
«По его мнению»😂. Нет, он будет на мнение Собянина и Конашенкова ориентироваться.
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валя_стакан
Ответ Антон
Как понять "Мы с его позицией не согласны"? Он говорит, что "Страшно, ппц. Опасно там находится." С этим не согласны?
Когда контракт подписывал на 1,5 млн евро весной не боялся
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валя_стакан
Просто бедарь разжиревший - всем своим видом он показывал что хочет свалить, привозил голы с тем же зинитом весной.
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#SharkTeam
не те нынче викинги
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Максат Тобыш
Дроны даже в кремль врезаются, какое тут безопастность..
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Артём Павлеян
Мы, фанаты Динамо, год смотрели на Норманна. Он девчонка. Он больше нигде не заиграет.
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S.A.N.
Кому вообще пришло в голову подписать игрока, который говорил, что не хочет возвращаться в Россию?
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tony
Ответ Milorlun Massuk
Фифа в любом случае будет на его стороне и даст ему возможность подписать контракт с любым другим клубом.
С чего это такой вывод? Как раз ФИФА для того и убрали право на приостановку, чтобы игроки не наглели и не могли уезжать когда вздумается и шантажировать клубы. У него есть контракт, ФИФА не будет на его стороне. Либо вернется, либо получит бан и вообще нигде играть не сможет пока неустойку не выплатит
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Milorlun Massuk
Какой суд то,фифа в любом случае будет на стороне футболиста .
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art57
" в задние «Москва-Сити» врезались дроны.." Минутка Фрейда.
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Alexander Prokofyev
Ответ pyritanza
Как можно два раза подряд ошибиться в слове "здание"?!
Т9
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