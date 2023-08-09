Зарема о Барриосе: «Соболева провоцировали всю игру – за жест дисквалифицировали на 4 матча. Игрок «Зенита» намеренно обеими ногами врезается в Макарова, и ему дают только один матч»
Зарема Салихова недовольна сроком дисквалификации хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса.
Напомним, полузащитник «Зенита» получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо» (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова. КДК РФС принял решение дисквалифицировать колумбийца на один матч Мир РПЛ.
«Соболева, которого провоцировали всю игру, за жест дисквалифицируют на четыре игры. Игрок «Зенита» намеренно обеими ногами врезается в Макарова, и ему дают бан только на одну игру.
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Напомним, в прошлом сезоне Мир РПЛ нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на 4 матча за непристойный жест в адрес Виллиана Роши. Позднее срок дисквалификации сократили до трех игр.
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Правильно тут на форуме кто-то писал, что если бы Чикатило играл за Спартак, вся секта и Зарема лично доказывали бы, что он замечательный человек.
Писали бы, что жертвы убийцы и каннибала сами виноваты - носили короткие юбочки, провоцировали несчастного маньяка, провоцировали, что же удивляться, что тот время от времени срывался и кого-то из них убивал.
Писали бы также, что маньяка надо не в тюрьму сажать, а наоборот - наградить за "заботу об общественной нравственности".
Лживое лицемерие секты поистине не имеет границ.
Двумя ногами, шипами, еще и под колено, сказочница.
Соболю дискву дали за его постоянные психи и идиотский жест, который он умудрился показать за игру два раза.
Сколько же у неё надежды на тех, кто не видел матч