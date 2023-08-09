Зарема о Барриосе: «Соболева провоцировали всю игру – за жест дисквалифицировали на 4 матча. Игрок «Зенита» намеренно обеими ногами врезается в Макарова, и ему дают только один матч»

Зарема Салихова недовольна сроком дисквалификации хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса.

Напомним, полузащитник « » получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо» (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова. КДК РФС принял решение дисквалифицировать колумбийца на один матч Мир .

«Соболева, которого провоцировали всю игру, за жест дисквалифицируют на четыре игры. Игрок « » намеренно обеими ногами врезается в Макарова, и ему дают бан только на одну игру.

У меня вопрос к : «Какую линию «Динамо» и другим клубам надо лучше тренировать?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, в прошлом сезоне Мир РПЛ нападающего «Спартака» дисквалифицировали на 4 матча за непристойный жест в адрес Виллиана Роши. Позднее срок дисквалификации сократили до трех игр.

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