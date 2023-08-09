Зарема о Барриосе: «Соболева провоцировали всю игру – за жест дисквалифицировали на 4 матча. Игрок «Зенита» намеренно обеими ногами врезается в Макарова, и ему дают только один матч»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия дисквалификации Динамо Москва Александр Алаев Вильмар Барриос Александр Соболев Денис Макаров Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова недовольна сроком дисквалификации хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса.

Напомним, полузащитник «Зенита» получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо» (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова. КДК РФС принял решение дисквалифицировать колумбийца на один матч Мир РПЛ

«Соболева, которого провоцировали всю игру, за жест дисквалифицируют на четыре игры. Игрок «Зенита» намеренно обеими ногами врезается в Макарова, и ему дают бан только на одну игру.

У меня вопрос к Алаеву: «Какую линию «Динамо» и другим клубам надо лучше тренировать?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, в прошлом сезоне Мир РПЛ нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на 4 матча за непристойный жест в адрес Виллиана Роши. Позднее срок дисквалификации сократили до трех игр. 

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114 комментариев

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IceBear27
Так Дуарте за такой же фол один матч дали. Что не упомянула?)
+91
-12
+79
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ponso
Зарема как всегда держит планку неадекватности на уровне.
+73
-14
+59
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Станислав Андреев
«Соболева, которого провоцировали всю игру, за жест …». Она вообще игру смотрела?
+39
-1
+38
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Что с рылом?
просто ТП
+32
-3
+29
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Evil_Alastar
Ответ Пикачу82
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Есть факты? Доказательства? Нет? Ох, как жаль… 🥰🥰
+35
-8
+27
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Evil_Alastar
Да что ты несёшь. Дали 1 матч, абсолютно по правилам. Макаров готовится к следующей игре🙂🙂
+30
-4
+26
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Celsius
"Соболева, которого провоцировали всю игру"
Правильно тут на форуме кто-то писал, что если бы Чикатило играл за Спартак, вся секта и Зарема лично доказывали бы, что он замечательный человек.
Писали бы, что жертвы убийцы и каннибала сами виноваты - носили короткие юбочки, провоцировали несчастного маньяка, провоцировали, что же удивляться, что тот время от времени срывался и кого-то из них убивал.
Писали бы также, что маньяка надо не в тюрьму сажать, а наоборот - наградить за "заботу об общественной нравственности".
Лживое лицемерие секты поистине не имеет границ.
+30
-7
+23
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Иван Тасминский
Опять заговор, да что ты будешь делать!
+27
-6
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Egor Aleksandrovich
Ответ IceBear27
Так Дуарте за такой же фол один матч дали. Что не упомянула?)
ЭтоДругое.jpg
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Доктор Верховцев
Ответ Пикачу82
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Вот мне интересно, вы все действительно верите в тот бред, который транслируете? В заговор, зенитовских судей (с которыми Спартак пьёт чай и благодаря которым избежал пердива), в величие Спартака, невиновность Промеса и прочее? Если да, то не зря вас сектантами кличут. В сектах тоже во всякий бред верят.
+15
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IceBear27
Ответ Пикачу82
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Хомячки Борзыкина и Кузьмича подоспели)
+15
-2
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Fjordy
Агакакскажешь

Двумя ногами, шипами, еще и под колено, сказочница.

Соболю дискву дали за его постоянные психи и идиотский жест, который он умудрился показать за игру два раза.
+14
-2
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Дмитрий Никифоров
Ответ Евгений Шазиев
Да кто же такая Зарема?
А кто такой Алаев, чтобы говорить о подготовке Спартака?
+22
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Намеренно... Обеими...
Сколько же у неё надежды на тех, кто не видел матч
+11
0
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Бродяга-симпатяга
Неужели не найдется никого в окружении Федуна кто скажет ей что она позорит не только себя?
+11
-1
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SpaceRanger77
Ответ IceBear27
Так Дуарте за такой же фол один матч дали. Что не упомянула?)
Ой всё ©Зарема
+15
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ZarvuR2020
Ответ Cruel Snake
Официальная формулировка :это другое. И просто бешеное желание Барриоса сыграть против «Спартака» ну как ему можно отказать и вообще в чём-то винить
Когда Дуарте давали 1 игру, чёт вы так не фыркали
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freeman123
Где там двумя ногами? Экспертница одним словом. И как обычно момент Дуарте «это другое»
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hyunday
Начинается...
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Roman Zhirnov
Ответ Петроград
Какими ещё двумя ногами? Она вообще в курсе, что понимают в футболе под выражением "прыгнул двумя ногами"?
Вы что, хотите, чтоб её предъявы были основаны на фактах, на логике и на системном толковании правил безотносительного эмблемы на форме у футболиста? Да вы мизогин, право слово!
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Roman Zhirnov
Ответ Fjordy
Агакакскажешь Двумя ногами, шипами, еще и под колено, сказочница. Соболю дискву дали за его постоянные психи и идиотский жест, который он умудрился показать за игру два раза.
Но ведь Соболева "провоцировали"! Практически ходили за ним и уговаривали повторить танцевальное движение Майкла Джексона, да-да. Неуиноен он, а ему дискву впаяли!
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Игорь Новиков
Ответ Пикачу82
Конечно же у Зенита нет административного ресурса и это не решение продиктованное сверху для того чтобы Барриос играл со Спартаком! )))) Как противно от всего этого! После такого наш футбол только омерзение вызывает! Фу....
А дисквалификация Дуарте всего на один матч не вызывает омерзения? Ах, понятно, это же другое. Спартаку можно.
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Celsius
Ответ Evil_Alastar
Есть факты? Доказательства? Нет? Ох, как жаль… 🥰🥰
Какие могут быть доказательства у галлюцинаций?
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FNT
Так все логично. Барриос просто плохо выполнил подкат - игровое действие. Соболев сознательно отвратно повёл себя на поле перед глазами тысяч людей. Тут океаническая разница в намерении.
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Честный контроль
Нытьем экспертницы удовлетворен.
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