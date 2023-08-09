Барриос дисквалифицирован на 1 матч РПЛ. Хавбек «Зенита» сможет сыграть со «Спартаком»

Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч чемпионата России.

Напомним, полузащитник «Зенита» получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо» (2:3), сбив хавбека . Игру обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина.

Сообщалось, что колумбийцу грозит дисквалификация на срок от 3 до 6 матчей.

КДК РФС принял решение отстранить Барриоса на 1 матч Мир РПЛ. Об этом сообщил глава комитета .

«Удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч.

Вы знаете, что «Зенит» обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки. Нам также стало известно, что футболист Макаров имеет травму, мы позвали «Динамо» на заседание в качестве свидетелей, чтобы узнать, какие последствия у Макарова после столкновения с Барриосом.

ЭСК сегодня утром направила нам заключение, в котором написано, что судья матча Амелин правильно удалил Барриоса на 90+4 минуте матча. Комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока « », несмотря на то, что у него не было намерения травмировать игрока « ».

Макаров тренируется, готовится принять участие в сегодняшней игре, больничный лист не открывался. Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причино-следственно связи с точки зрения получения травмы.

КДК решил не применять дополнительные дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч », – сказал Григорьянц.

Барриос пропустит матч с «Факелом» в 4-м туре чемпионата России, но сможет принять участие в игре против «Спартака» 20 августа.

У Макарова несерьезная травма. Барриоса вряд ли отстранят больше чем на 3 матча («СЭ»)

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