Барриос дисквалифицирован на 1 матч РПЛ. Хавбек «Зенита» сможет сыграть со «Спартаком»

Теги Зенит премьер-лига Россия дисквалификации Динамо Москва КДК РФС Артур Григорьянц Вильмар Барриос Денис Макаров Спорт-Экспресс Футбол

Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч чемпионата России.

Напомним, полузащитник «Зенита» получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо» (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова. Игру обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина.

Сообщалось, что колумбийцу грозит дисквалификация на срок от 3 до 6 матчей. 

КДК РФС принял решение отстранить Барриоса на 1 матч Мир РПЛ. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц

«Удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч.

Вы знаете, что «Зенит» обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки. Нам также стало известно, что футболист Макаров имеет травму, мы позвали «Динамо» на заседание в качестве свидетелей, чтобы узнать, какие последствия у Макарова после столкновения с Барриосом.

ЭСК сегодня утром направила нам заключение, в котором написано, что судья матча Амелин правильно удалил Барриоса на 90+4 минуте матча. Комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока «Зенита», несмотря на то, что у него не было намерения травмировать игрока «Динамо».

Макаров тренируется, готовится принять участие в сегодняшней игре, больничный лист не открывался. Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причино-следственно связи с точки зрения получения травмы.

КДК решил не применять дополнительные дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч РПЛ», – сказал Григорьянц. 

Барриос пропустит матч с «Факелом» в 4-м туре чемпионата России, но сможет принять участие в игре против «Спартака» 20 августа. 

У Макарова несерьезная травма. Барриоса вряд ли отстранят больше чем на 3 матча («СЭ»)

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203 комментария

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Димаааааасик Смирнов
Ответ Pucheslav
Как Сперцян получил два, а Барриос один ?
Сперцяну ненужно было играть через матч со Спартаком :)
+114
-35
+79
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Caerly
Ответ Pucheslav
Как Сперцян получил два, а Барриос один ?
Так же, как Дуарте один, и ни у кого не было вопросов.
+82
-31
+51
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Caniball
1 мачт, значит Газпром все купил)))
Было бы 2 - тогда Лукойл))
+60
-16
+44
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Фёдор Кузнецов
Идеальная работа на публику для поддержания мифа об админресурсе,Барриос фолит на красную и получает её, потом выкидывается травма Макарова(ушиб как оказалось), потом СЭ(никак не проспартаковский ресурс) пишет про 3-6 матчей, и в итоге когда принимают правильное решение с 1 матчем уже общественное мнение думает что Зенит всё купил
+73
-36
+37
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kuznetsov12
Ответ Butkin
Наглядно проявились низость и гнильё нашего футбола. Помочь зениту и навредить Спартаку - главные цели всего футбольного руководства.
А Дуарте дали дополнительные матчи дисквалификации после прямых ног в Малкома? Или это другое?
+46
-10
+36
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Pucheslav
Как Сперцян получил два, а Барриос один ?
+59
-36
+23
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Влад Безруков
Логика хорошая
За случайный наступ - два матча
За целенаправленно прыжок в ноги - один
Если бы добил, то вообще простили бы
Кто эти решения там принимает?
+43
-23
+20
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zhongler
Ответ Caniball
1 мачт, значит Газпром все купил))) Было бы 2 - тогда Лукойл))
надо было 1,5 матча назначить наверное:))))
+16
0
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Goshish
Ответ Фёдор Кузнецов
Идеальная работа на публику для поддержания мифа об админресурсе,Барриос фолит на красную и получает её, потом выкидывается травма Макарова(ушиб как оказалось), потом СЭ(никак не проспартаковский ресурс) пишет про 3-6 матчей, и в итоге когда принимают правильное решение с 1 матчем уже общественное мнение думает что Зенит всё купил
КОВАРНЫЙ ЗАГОВОР ПРОТИВ ЗЕНИТА
+30
-15
+15
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fil_spb
Ответ Pucheslav
Как Сперцян получил два, а Барриос один ?
Это методичка новая такая или что? Сперцян прямой ногой сопернику зарядил со всей дури. Барриос случайно попал дальней согнутой ногой по Макарову. Что общего в этих эпизодах, что уже не первый уникум проводит параллели с дисквалификацией Сперцяна?
+19
-5
+14
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SMART789
Ответ Pucheslav
Как Сперцян получил два, а Барриос один ?
А Дуарте тоже один
А Макаров без удаления
А Скопинцев 0
+25
-13
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kilo_gilo
забавно,что мясные больше всех возмущены,хотя яркий пример - аналогичный фол Дуарте на Малкоме,где зщ также 1 матч дали,но об этом сектанты будут умалчивать
+25
-13
+12
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Никита Аксанов
Ну и хорошо. Не тянуло там больше, чем на одну игру. И хочется, чтобы в матче Спартак-Зенит играли сильнейшие футболисты.
+24
-12
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Артем Гладских
Как я и думал, РФС сделали все чтобы Барриос сыграл с Спартаком.
+27
-17
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Александр Беляков
До начала визга 3...2...1
Просто напомню , что Дуарте вообще ничего не получил , а за удар Фернандо в лицо Дриусси абсолютно ничего
+35
-25
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Артем Гладских
Ответ ААГ
Надеюсь, что в матче Спартака и Зенита обойдется без судейского скандала
брат , скандал там будет , это 100%
+8
-1
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Никита Румянцев
Куда пропал Алексей Елистратов? Я не могу без его мнения понять, это заговор или ещё нет?
+12
-6
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Жорег Борщофф
Интересно, это решение в пользу Зенита или заговор против Спартака. Я запутался.
+10
-4
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Анатолий Дмитриевич
Ответ kokomelon
Шипами заехал в ногу, нанес травму. Прямая красная. Дали один матч только. Кто бы сомневался, кабинетный чемпионат
никакой травмы нет. Кто бы сомневался, комментарий сектанта)
+14
-8
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fil_spb
Ответ kilo_gilo
забавно,что мясные больше всех возмущены,хотя яркий пример - аналогичный фол Дуарте на Малкоме,где зщ также 1 матч дали,но об этом сектанты будут умалчивать
Там даже не аналогичный фол, у Дуарте было жестче. У спартаковца прямая нога поднятая над газоном см на 20. Попади он чуть акцентированнее и Малкому бы ногу сломал. Барриос вообще случайно попал дальней согнутой ногой.
+5
0
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SMART789
Ответ Фёдор Кузнецов
Идеальная работа на публику для поддержания мифа об админресурсе,Барриос фолит на красную и получает её, потом выкидывается травма Макарова(ушиб как оказалось), потом СЭ(никак не проспартаковский ресурс) пишет про 3-6 матчей, и в итоге когда принимают правильное решение с 1 матчем уже общественное мнение думает что Зенит всё купил
Радует, что эта чушь видна уже даже простым обывателям и врать лукойловским пропагандонам на зарплате становится все сложнее
+7
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Жорег Борщофф
Ответ Goshish
Если нет причинно-следственной связи между травмой и столкновением, то зачем тогда звали врачей Динамо и спрашивали как здоровье Макарова?
Для того, чтобы узнать, есть ли причинно-следственная связь. Логично?
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bellyashe
Ответ kokomelon
Шипами заехал в ногу, нанес травму. Прямая красная. Дали один матч только. Кто бы сомневался, кабинетный чемпионат
кому травму-то нанёс?) может будешь почаще новости читать?
+7
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Shast
Кто бы сомневался
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Никита Давыдкин
Прыгнул сзади двумя ногами, оторванными от земли, одной из них шипами въехал в ногу соперника с риском нанести травму. А за что тогда дают больше матчей дисквы?
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