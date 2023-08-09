Барриос дисквалифицирован на 1 матч РПЛ. Хавбек «Зенита» сможет сыграть со «Спартаком»
Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч чемпионата России.
Напомним, полузащитник «Зенита» получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо» (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова. Игру обслуживала бригада судей под руководством Алексея Амелина.
Сообщалось, что колумбийцу грозит дисквалификация на срок от 3 до 6 матчей.
КДК РФС принял решение отстранить Барриоса на 1 матч Мир РПЛ. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч.
Вы знаете, что «Зенит» обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки. Нам также стало известно, что футболист Макаров имеет травму, мы позвали «Динамо» на заседание в качестве свидетелей, чтобы узнать, какие последствия у Макарова после столкновения с Барриосом.
ЭСК сегодня утром направила нам заключение, в котором написано, что судья матча Амелин правильно удалил Барриоса на 90+4 минуте матча. Комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока «Зенита», несмотря на то, что у него не было намерения травмировать игрока «Динамо».
Макаров тренируется, готовится принять участие в сегодняшней игре, больничный лист не открывался. Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причино-следственно связи с точки зрения получения травмы.
КДК решил не применять дополнительные дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч РПЛ», – сказал Григорьянц.
Барриос пропустит матч с «Факелом» в 4-м туре чемпионата России, но сможет принять участие в игре против «Спартака» 20 августа.
У Макарова несерьезная травма. Барриоса вряд ли отстранят больше чем на 3 матча («СЭ»)
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Было бы 2 - тогда Лукойл))
За случайный наступ - два матча
За целенаправленно прыжок в ноги - один
Если бы добил, то вообще простили бы
Кто эти решения там принимает?
А Макаров без удаления
А Скопинцев 0
Просто напомню , что Дуарте вообще ничего не получил , а за удар Фернандо в лицо Дриусси абсолютно ничего