Захарян интересен «Сосьедаду» как альтернатива ван де Беку. «Динамо» может потребовать 15 млн евро за хавбека (Noticias de Gipuzkoa)

Арсен Захарян может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Noticias de Gipuzkoa, интерес к полузащитнику «Динамо» проявляет « ». В испанском клубе отмечают высокое качество игры хавбека и его способность отдавать результативные передачи.

«Сосьедад» может попытаться подписать Захаряна, если не сможет осуществить трансфер хавбека « » .

Также в качестве альтернативного варианта клуб из Сан-Себастьяна рассматривает подписание игрока « » .

Ожидается, что трансфер Захаряна может обойтись испанскому клубу в сумму около 15 миллионов евро.

Контракт Захаряна с «Динамо» действует до 2024 года. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

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