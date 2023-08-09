Захарян интересен «Сосьедаду» как альтернатива ван де Беку. «Динамо» может потребовать 15 млн евро за хавбека (Noticias de Gipuzkoa)
Арсен Захарян может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
Как сообщает Noticias de Gipuzkoa, интерес к полузащитнику «Динамо» проявляет «Реал Сосьедад». В испанском клубе отмечают высокое качество игры хавбека и его способность отдавать результативные передачи.
«Сосьедад» может попытаться подписать Захаряна, если не сможет осуществить трансфер хавбека «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.
Также в качестве альтернативного варианта клуб из Сан-Себастьяна рассматривает подписание игрока «Манчестер Сити» Джеймса Макати.
Ожидается, что трансфер Захаряна может обойтись испанскому клубу в сумму около 15 миллионов евро.
Контракт Захаряна с «Динамо» действует до 2024 года. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
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