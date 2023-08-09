Захарян интересен «Сосьедаду» как альтернатива ван де Беку. «Динамо» может потребовать 15 млн евро за хавбека (Noticias de Gipuzkoa)

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Донни ван де Бек Арсен Захарян Джеймс Макати Футбол

Арсен Захарян может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Noticias de Gipuzkoa, интерес к полузащитнику «Динамо» проявляет «Реал Сосьедад». В испанском клубе отмечают высокое качество игры хавбека и его способность отдавать результативные передачи. 

«Сосьедад» может попытаться подписать Захаряна, если не сможет осуществить трансфер хавбека «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.

Также в качестве альтернативного варианта клуб из Сан-Себастьяна рассматривает подписание игрока «Манчестер Сити» Джеймса Макати.

Ожидается, что трансфер Захаряна может обойтись испанскому клубу в сумму около 15 миллионов евро.

Контракт Захаряна с «Динамо» действует до 2024 года. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

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64 комментария

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Отец Абду
Такой молодой, а уже успел поиграть во всех топ чемпионатах и это за 2-3 месяца:)
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инок
Не покидает ощущение, что слухи о востребованности Захаряна, распускает сам Арсен, либо его агент..)
+79
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Дмитрий Чадаев
Если это правда, то хороший клуб для начала карьеры в Европе
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Igor Shalamov
Ответ инок
Не покидает ощущение, что слухи о востребованности Захаряна, распускает сам Арсен, либо его агент..)
настолько слухи, что Челси и Лацио сами говорили о его трансфере
+34
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arij
Если это правда - Захе нужно руками и ногами цепляться за Ла-лигу. Это лучшая лига для него.
+22
-4
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Ivan Balashov
Невероятные приключения Захаряна в Европе.
+15
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bellyashe
пожалуй, лучший вариант из звучавших этим летом, наравне с Аяксом. но я буду рад его переходу уже хоть куда-нибудь)
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Alex Metallov
Ответ Отец Абду
Такой молодой, а уже успел поиграть во всех топ чемпионатах и это за 2-3 месяца:)
Челси, Лацио, Страсбург, теперь Сосьедад.
В Германии еще не поиграл.
+7
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Костя Както
сериал "Как Захарян переходил, переходил да не перешел...". 3 сезон Эпизод 9.
(Есть и другие сериалы под общей торговой маркой: "... кто сказал. что наши игроки не очень?" --" Как Европа не смогла купить Чалова..." , "Почему чемпионат Кипра более сильный чем Лига1 от Кокорина..." и др.)
P.S.Сегодня вышло уже два эпизода в сериале! Трудяшки! Это вам не языком небылицы плести!
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Stewart D.
Захе подойдет испания, тем более Сосьедад.
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kk.abb
Наилучший вариант из возможных. Ла лига не такая интенсивная, как АПЛ, больше техничная. Арсен там может рости, особенно в такой крепкой команде.
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Моё Моя
Ответ инок
Не покидает ощущение, что слухи о востребованности Захаряна, распускает сам Арсен, либо его агент..)
Нобель Арустамян распускает, который пытается пристроить земляка.
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Railway/
Переход Арсена выгоден всем. Мне кажется, Динамо справится и без Захаряна. Сейчас ключевой игрок Лаксальт скорее.
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Рандомный чел
Новость от испанской газеты, так что есть надежда
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barcelonistas
Ответ Дмитрий Чадаев
Если это правда, то хороший клуб для начала карьеры в Европе
Да это не просто хороший, это шикарный вариант.
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Illia Gray
Челси, Лацио, Страсбург, Аякс и теперь Сосьедат. Как же агент пытается...
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Сергей Павлов
Хорошо что сосьедад, плохо что в качестве альтернативы, и уж совсем плохо, что это очередные пустые слухи, независимо, будет сделка или нет, это тоже самое что сто ножей кинуть, хоть одно да в яблочко попадёт.
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flash166
уже третий вариант за лето? Думаю уже просят личку у Динамо где-то 3,5 млн евро в год по новому контракту))
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саша даф
Ответ Railway/
Переход Арсена выгоден всем. Мне кажется, Динамо справится и без Захаряна. Сейчас ключевой игрок Лаксальт скорее.
вот скорее лаксальта возьмут куда не будь в европу чем этого деграданта захаряна
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Любитель побеждать
Ща Сосьедад выяснит, что Захарян россиянин и будет не интересен.
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Не придумал...
Тикнизяна завернуть?
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Сергей Денисов
да бесплатно его отдайте уже.все равно по арендаторам пойдет
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verhowen
Испания хороший вариант для Захаряна, да и сумма в 15 лямов тоже нормальная цена для Динамо.
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саша даф
это же надо таким фейком унизить сосьедад ..захаряну там место только дворника могут предложить))))))))))) зачем им нужен этот деградант ?
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S2Pac
Очередная порция сказок подоспела
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