Украина обратится к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам

Украина предлагает запретить российским спортсменам въезжать на территории других стран.

Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной раде Украины принять проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

«Разработка и принятие такого постановления обусловлены предложениями Международного олимпийского комитета относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом, в том числе к Олимпийским играм», – говорится в тексте.

В проекте обращения Верховная рада Украины призывает президента Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не допускать на свою территорию спортсменов из России и Беларуси.

«Пребывание лиц из России и Беларуси на территориях других государств угрожает стабильности и национальной безопасности этих стран», – отмечается в обращении.