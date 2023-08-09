Украина обратится к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Беларуси Париж-2024 сборная Беларуси жен Политика Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Украина предлагает запретить российским спортсменам въезжать на территории других стран.

Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной раде Украины принять проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

«Разработка и принятие такого постановления обусловлены предложениями Международного олимпийского комитета относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом, в том числе к Олимпийским играм», – говорится в тексте.

В проекте обращения Верховная рада Украины призывает президента Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не допускать на свою территорию спортсменов из России и Беларуси.

«Пребывание лиц из России и Беларуси на территориях других государств угрожает стабильности и национальной безопасности этих стран», – отмечается в обращении.

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36 комментариев

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Лека-Лека
Хохлы уже не знают как бы укусить.
Большего бреда я давно не читала.
+36
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Лека-Лека
Хохлы уже не знают как бы укусить. Большего бреда я давно не читала.
Не укусить, так понадкусывать.
+16
-5
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Aleksey Yashin
Не допускать спортсменов только из-за цвета паспорта?
Ммм, как прогрессивно, прям це Европа.
+10
-2
+8
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мутятя
Стали от злобы скрежетать зубами, которых почти не осталось.
+12
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Cruel Snake
Да пошли вы ##### с своими предложениями. Хорошо бы если был такой ответ
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MironSM84
Да у хохлов так горит что скоро попросят запретить матрёшки по всему миру)))
+8
-4
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Самасебезвезда
Демократическая демократия и свобода личности во всем своем величии.
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Шалтай Эмиль
зачем?
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pulyalke
делают вид, что работают)) ну или блаженные
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Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!
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murzzzzzilka
Совсем долбанулись.
Дышать нам еще можно? Или у вас разрешения спросить?
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Ola BP
Над Украиной уже пол Европы угорают, а те всё важное лицо строят.
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Андрей Балабаев
Ответ MironSM84
Да у хохлов так горит что скоро попросят запретить матрёшки по всему миру)))
Неа, они скажут что это достижение украинской культуры. Они же на полном серьёзе гордятся борщом. Любой народ по этой логике должен гордится тем что ест то, что растëт в местах их проживания. Когда других достижений нет, можно и это в гордость нации записать😂
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Алексей Токарев
Ещё одна новость об "автономности спорта"
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SHawk
Ну и бред
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СержМиранэн
Ответ бацко нановша
В ленте чуть ниже "...Не исключаю, что могут измерять размер черепа, разрыв глаз, чтобы ты соответствовал высшей расе и тебя допустили до соревнований», - сказал Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР)..." Тоже ведь бред, или нет?
они и это предложат, со временем
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Жорег Борщофф
Апогей идиотизма и бессилия.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ мутятя
Стали от злобы скрежетать зубами, которых почти не осталось.
Все зерно вывезли на запад, теперь страдают от цинги.
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Не укусить, так понадкусывать.
беззубый украинец попытался укусить Россию, но по привычке всего лишь посмоктал
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Alex Kroni
Фу бесы .
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СержМиранэн
Оззи про них уже давно песню написал: Paranoid.
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All These Things I Hate
😂😂😂
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Инна1945
Ну да)) Разрешить соревноваться, но запретить въезд на территорию- это очень логично. Как и все действия управляющих миром фашистов. Этот цирк надоел. Давайте уже новую пьесу.
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ДИОНИС
Ну, а как же якобы "коллективный бойкот" Олимпиады 40 странами во главе с Украиной, которым они всех пугали ещё весной? Неужели вышел облом, раз пришлось придумывать новые варианты дискриминации Российских спортсменов?
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Жорег Борщофф
Ответ Бродяга-симпатяга
Комментарий удален модератором
Вовсе нет, вышли наружу антироссийские настроения. Украина абсолютно никаких плюсов не получила.
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