Медина переходит в «Спартак» из ЦСКА, победы Медведева и Рублева, вылет Касаткиной с «Уимблдона», в зоне СВО погиб судья, Семак недоволен календарем, ван дер Сар в больнице и другие новости

1. Новый громкий трансфер ожидается в РПЛ: Хесус Медина переходит в «Спартак» из ЦСКА за 6+1 млн евро. Его зарплата увеличится в 2 раза – до 1,6 млн в год. Пишут, что парагваец сам просил руководство армейцев отпустить его к красно-белым, так как Владимир Федотов сказал, что игрок ему не нужен. Впрочем, сделка пока не закрыта, да и конфликта с тренером, возможно, не было.

2. Даниил Медведев прошел Адриана Маннарино во втором круге «Уимблдона», Роман Сафиуллин в третьем круге обыграл Гидо Пелью, Андрей Рублев – Давида Гоффена, а Новак Джокович был сильнее Стэна Вавринки.

В женской сетке Дарья Касаткина проиграла Виктории Азаренко в третьем круге, а Ига Швентек победила Петру Мартич.

3. В зоне специальной военной операции погиб 31-летний судья Даниил Шеметов, сообщил Российский футбольный союз. В РФС заявили, что оказывают помощь семье арбитра.

4. «Реал» согласовал с Килианом Мбаппе 5-летний контракт на 50 млн евро в год. Договоренность действительна и в 2023-м, и в 2024-м, сообщает Cadena SER. Источники во Франции пишут, что Килиан все еще хочет остаться в «ПСЖ» до 2024-го, а слова президента Нассера Аль-Хелайфи об обещании не уходить бесплатно его удивили – он такого не говорил.

5. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал календарь Мир РПЛ и Фонбет Кубка России на новый сезон. По словам Семака, ему непонятно, по какому принципу составляется расписание матчей.

6. Сергей Карасев будет судить матч «Зенита» и ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России. Виталий Мешков – ВАР.

7. МОК приветствовал декларацию Движения неприсоединения об участии спортсменов всех стран в Олимпиаде-2024 в Париже.

8. Эдвин ван дер Сар госпитализирован после кровоизлияния в мозг. Бывший вратарь «МЮ» и сборной Нидерландов находится в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивается как стабильное.

9. Виталий Мутко рассказал, что предлагал Златану Ибрагимовичу стать гражданином РФ, а Жозе Моуринью звал тренировать в России.

10. УЕФА и КОНМЕБОЛ запускают Кубок вызова – матч между победителями ЛЕ и Кубка Судамерикана. «Севилья» и «Индепендьенте дель Валье» сыграют уже 19 июля.

11. Футбольный «Спартак» назначил исполнительным директором Сергея Белых. Он 4 года был гендиректором хоккейного «Авангарда».

12. Летняя лига НБА. Вембаньяма набрал 9 очков, 8 подборов и 5 блок-шотов в 1-й игре за «Сперс», «Хьюстон» одолел «Портленд» и другие результаты.

13. Пилот «Уильямс» Алекс Албон закончил в топ-3 обе практики на Гран-при Великобритании, а вот Шарль Леклер из «Феррари» пропустил вторую практику в Сильверстоуне из-за технических проблем.

14. ФХР подписала меморандум о развитии хоккейных отношений со странами БРИКС.

Цитаты дня.

Семак о Марио: «Зенит» ведет себя абсолютно корректно, нам игрок интересен. Вступили в контакт, когда ЦСКА утратил приоритетное право»

Арда Гюлер: «Хочу стать легендой «Реала», это лучший клуб мира. Предложений было много, но «Мадрид» всегда был приоритетом»

Слуцкая о санкциях против российского спорта: «Верю в победу и в нашего президента. А на Западе поймут, что спорт ни при чем»

Никишин о Ротенберге: «Что за тренер? Тренер... Как правильно сказать... Многим рулят помощники. Роман Борисович не ведет тренировочный процесс, не он объясняет»

Боец UFC Фахретдинов о Загитовой: «Ничего плохого про нее не сказал. Хочу, чтобы татары исповедовали свою религию и одевались скромно»

Мостовой о сравнении с Карпиным: «Мнение обычного журналиста, еще и из Валенсии – смешно! Я знаю французский, а Валера – нет! Пускай позвонит в Виго и спросит, кто я такой»

Мутко о Fan ID: «Футбол без фанатов – как свадьба без музыки. Тот, кто вводил, должен объяснить зачем»