Медина переходит в «Спартак» из ЦСКА за 6+1 млн евро. Зарплата увеличится в 2 раза – до 1,6 млн в год
Хесус Медина переходит в «Спартак» из ЦСКА.
«Спорт-Экспресс» сообщает, что полузащитник в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком».
По данным Ивана Карпова, сумма трансфера составит 6+1 млн евро. Бонусы ЦСКА сможет получить за достижения Хесуса в «Спартаке» – количество сыгранных матчей, забитых голов и сделанных ассистов. Медобследование запланировано на воскресенье.
В ЦСКА Медина зарабатывал 800 тысяч евро в год. В «Спартаке» его зарплата увеличится в два раза – до 1,6 млн евро в год. Его контракт будет рассчитан до лета 2026 года.
Отмечается, что у Владимира Федотова и Медины было затяжное недопонимание. Тренеру не нравился строптивый и сложный в управлении игрок, а футболист не хотел играть левым латералем. В «Спартаке» на него рассчитывают как на игрока центра поля. Федотов выступал за продажу Медины.
Медина просил его отпустить, Гильермо Абаскаль хотел видеть его в команде.
Напомним, ЦСКА подписал парагвайца зимой 2022-го бесплатно. По данным Карпова, тогда ему выплатили подъемные в размере 1,5 млн евро.
Медина провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. Статистику 26-летнего парагвайца можно найти здесь.
Хесус Медина: «Никогда не перейду в «Спартак». ЦСКА – самый топовый клуб в России»
А ведь что один, что другой раньше в интервью клялись, что никогда не перейдут в Зенит и Спартак соответственно.
Но главный вопрос к руководству ЦСКА: ГДЕ ПОКУПКИ ?!?!?!?!
— Ты можешь себе представить, что будешь играть за «Спартак»? Это главный соперник ЦСКА.
— Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА!
Медина в июле 2023 года: перехожу в Спартак
И тут подсуетился Абаскаль, потому что хотел испаноговорящего игрока себе в команду, а сам Хесус загорелся этим и попросил руководство отпустить его туда.
И Федотов сказал «ну и пусть идет».
Получается "ослабление конкурента" путем "заваливания баблом" игрока из стана принципиального соперника, и не свободным агентом, да?
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