Медина переходит в «Спартак» из ЦСКА за 6+1 млн евро. Зарплата увеличится в 2 раза – до 1,6 млн в год

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Федотов Хесус Медина деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Хесус Медина переходит в «Спартак» из ЦСКА.

«Спорт-Экспресс» сообщает, что полузащитник в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком».

По данным Ивана Карпова, сумма трансфера составит 6+1 млн евро. Бонусы ЦСКА сможет получить за достижения Хесуса в «Спартаке» – количество сыгранных матчей, забитых голов и сделанных ассистов. Медобследование запланировано на воскресенье.

В ЦСКА Медина зарабатывал 800 тысяч евро в год. В «Спартаке» его зарплата увеличится в два раза – до 1,6 млн евро в год. Его контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

Отмечается, что у Владимира Федотова и Медины было затяжное недопонимание. Тренеру не нравился строптивый и сложный в управлении игрок, а футболист не хотел играть левым латералем. В «Спартаке» на него рассчитывают как на игрока центра поля. Федотов выступал за продажу Медины.

Медина просил его отпустить, Гильермо Абаскаль хотел видеть его в команде.

Напомним, ЦСКА подписал парагвайца зимой 2022-го бесплатно. По данным Карпова, тогда ему выплатили подъемные в размере 1,5 млн евро.

Медина провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. Статистику 26-летнего парагвайца можно найти здесь.

Хесус Медина: «Никогда не перейду в «Спартак». ЦСКА – самый топовый клуб в России»

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318 комментариев

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Кирилл
За эти два дня нам, болельщикам ЦСКА, очень легко получить сердечный приступ: сначала Марио в Зенит, теперь Медина в Спартак.
А ведь что один, что другой раньше в интервью клялись, что никогда не перейдут в Зенит и Спартак соответственно.

Но главный вопрос к руководству ЦСКА: ГДЕ ПОКУПКИ ?!?!?!?!
+323
-5
+318
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Алексей Кузнецов
Ответ Кирилл
За эти два дня нам, болельщикам ЦСКА, очень легко получить сердечный приступ: сначала Марио в Зенит, теперь Медина в Спартак. А ведь что один, что другой раньше в интервью клялись, что никогда не перейдут в Зенит и Спартак соответственно. Но главный вопрос к руководству ЦСКА: ГДЕ ПОКУПКИ ?!?!?!?!
Вы же Дивеева продлили, вот и покупка по мнению руководства ЦСКА.
+190
-5
+185
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Ruslan Gunkin
Слова Медины в июле 2022 года
— Ты можешь себе представить, что будешь играть за «Спартак»? Это главный соперник ЦСКА.
— Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА!

Медина в июле 2023 года: перехожу в Спартак
+157
0
+157
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AmazingN
Не лучшие деньки у ЦСКА
+113
-3
+110
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Навигатор Дзюбы
Коня на мясо пустили)
+84
-3
+81
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Кирилл
Ответ Iwer
Цска нагадил сильно кому-то?)
Говорят, что у Медины был сильный конфликт с Федотовым по поводу его нахождения на поле: чуть-чуть и это могло очень сильно взорваться в раздевалке.
И тут подсуетился Абаскаль, потому что хотел испаноговорящего игрока себе в команду, а сам Хесус загорелся этим и попросил руководство отпустить его туда.

И Федотов сказал «ну и пусть идет».
+57
-3
+54
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a.k.a. DRAGON0928
Зарема: блекло-пурпурные помогают конкуренту с деньгами
+62
-13
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Ruslan-Spartakforever
Ответ AmazingN
Не лучшие деньки у ЦСКА
В смысле не лучшие? Купили за 1.5 ляма продали за 6
+52
-7
+45
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Caerly
Ответ Кирилл
За эти два дня нам, болельщикам ЦСКА, очень легко получить сердечный приступ: сначала Марио в Зенит, теперь Медина в Спартак. А ведь что один, что другой раньше в интервью клялись, что никогда не перейдут в Зенит и Спартак соответственно. Но главный вопрос к руководству ЦСКА: ГДЕ ПОКУПКИ ?!?!?!?!
Жду новостей о трансфере Сутормина за 5!
+47
-4
+43
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noti22
Опять питерская империя зла переманивает игроков у конкурентов?
+66
-25
+41
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Iwer
Цска нагадил сильно кому-то?)
+41
-1
+40
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Камбоджа Иванов
Какое-то «размытие всех принципов футбольного противостояния» со стороны Спартака, да, Зарем?

Получается "ослабление конкурента" путем "заваливания баблом" игрока из стана принципиального соперника, и не свободным агентом, да?
+47
-17
+30
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Faust Doc
Завтра сообщение:
- Акинфеев переходит в Локомотив!
гы гы гы
+31
-2
+29
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Toppec09
АСТАНАВИТЕСЬ, ВЫ ЧЕ ТАМ, ДАЙТЕ ФАНАТАМ ХОТЬ ВЗДОХНУТЬ
+23
0
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ZarvuR2020
Спартачки вчера моральных камертонов разыгрывали, теперь ослабляют конкурентов.
+42
-19
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hazowsky
Ответ Ruslan Gunkin
Слова Медины в июле 2022 года — Ты можешь себе представить, что будешь играть за «Спартак»? Это главный соперник ЦСКА. — Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА! Медина в июле 2023 года: перехожу в Спартак
Медина: Марио же может, а чем я хуже?
+22
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Damien-SA
Многообещающая связка ожидается: Иисус-Моисей
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Михаил1970
Всё просто. Спартак вступил в переговоры, через один день, после того как из них вышли ЦСКА.
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Саня Беляков
Хахах Что там с Заремой??
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San9
Переобувание фантиков спартака через 3, 2, 1...)))
+31
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Egor Aleksandrovich
Ответ AmazingN
Не лучшие деньки у ЦСКА
мягко говоря
+16
0
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Semen B
Ответ proshka
Тут ЦСКА получит деньги, и тренер не рассчитывал на игрока, а в случае в Марио они остались явно в проигрыше.
Марио свободный агент, год не играл за ЦСКА, какой проигрыш?
+21
-6
+15
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Александр Ganzhin
ЦСКА:"😐".
+15
0
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Slava217
Если Бангонду и Медину подтвердят то мы имеем потраченные около 15 млн. трансферного бюджета и на мой взгляд отсутствие усиления. Новые игроки не выглядят более сильными футболистами чем те что у нас уже есть в группе атаки. Так ещё и казну ЦСКА пополнили. А мы год назад видели как они умеют грамотно и экономно делать трансферы. Пришли 5 новичков за сумму около 8 млн. и все 5 стали игроками старта и добились 2 места и кубка России. Категорически разочарован этими трансферами. В очередной раз не сумели воспользоваться хорошим бюджетом на покупки и сделать шаг вперед.
+14
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Caerly
Ответ ivrishim
Ты сравниваеш Медину и Фернандеса?серьезно?
Бро, я принёс тебе мягких знаков. Вот, держи:

ььььььььььььььььььььььььь
+14
0
+14
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