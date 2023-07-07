Хесус Медина переходит в «Спартак» из ЦСКА.

«Спорт-Экспресс» сообщает, что полузащитник в ближайшее время должен подписать контракт со « ».

По данным Ивана Карпова, сумма трансфера составит 6+1 млн евро. Бонусы ЦСКА сможет получить за достижения в «Спартаке» – количество сыгранных матчей, забитых голов и сделанных ассистов. Медобследование запланировано на воскресенье.

В ЦСКА Медина зарабатывал 800 тысяч евро в год. В «Спартаке» его зарплата увеличится в два раза – до 1,6 млн евро в год. Его контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

Отмечается, что у и Медины было затяжное недопонимание. Тренеру не нравился строптивый и сложный в управлении игрок, а футболист не хотел играть левым латералем. В «Спартаке» на него рассчитывают как на игрока центра поля. Федотов выступал за продажу Медины.

Медина просил его отпустить, хотел видеть его в команде.

Напомним, ЦСКА подписал парагвайца зимой 2022-го бесплатно. По данным Карпова, тогда ему выплатили подъемные в размере 1,5 млн евро.

Медина провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. Статистику 26-летнего парагвайца можно найти здесь.

Хесус Медина: «Никогда не перейду в «Спартак». ЦСКА – самый топовый клуб в России»