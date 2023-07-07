Карасев будет судить матч «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок России. Мешков – на ВАР
Сергей Карасев – главный арбитр матча «Зенита» и ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России.
Ассистенты – Игорь Демешко, Алексей Лунев. Резервный судья – Артем Чистяков. ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Максим Гаврилин. Инспектор – Николай Левников.
Матч за Суперкубок России состоится 15 июля. Он пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
Карсёв опять с полными шортами подливы выйдет - пол матча будем всем всё "прощать", а потом внезапно КК+пенальти выдаст, когда вспомнит зачем он на поле :)