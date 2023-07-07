Карасев будет судить матч «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок России. Мешков – на ВАР

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Николай Левников OLIMPBET Суперкубок России Сергей Карасев Виталий Мешков Игорь Демешко Максим Гаврилин Алексей Лунев Артем Чистяков Футбол

Сергей Карасев – главный арбитр матча «Зенита» и ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России.

Ассистенты – Игорь Демешко, Алексей Лунев. Резервный судья – Артем Чистяков. ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Максим Гаврилин. Инспектор – Николай Левников.

Матч за Суперкубок России состоится 15 июля. Он пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

39 комментариев

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Alex
Москвич судит матч московской команды с Зенитом. Москвичи - ну ок. Если будет судьей на матче Зенита Безбородов - в Москве бомбанет. Лицемеры
+41
-17
+24
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Зелёный гопник
Ответ Burel
Легенды зенита
Ещё даже игра не случилась, уже нытьё😂
+19
-4
+15
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Злодей Спб
В качестве эксперимента на коммерческий матч могли бы пригласить иностранную судейскую бригаду.

Карсёв опять с полными шортами подливы выйдет - пол матча будем всем всё "прощать", а потом внезапно КК+пенальти выдаст, когда вспомнит зачем он на поле :)
+13
-2
+11
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Гамарджоба Генацвале
Мешков навар.
+12
-2
+10
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wshnmn
Раньше карась вызывал уважение, но после последнего дерби цирк нам обеспечен.
+11
-5
+6
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Алексей Коновалов
стена плача открыта🤣
+5
-1
+4
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Алексей Коновалов
Ответ Зелёный гопник
Ещё даже игра не случилась, уже нытьё😂
заранее оправдания ищут)))
+6
-2
+4
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Фут.Боль
Ответ Садковский Ян
А Марио выйдет?
Покушает, уроки доделает и выйдет.
+3
-1
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kokakoka
Ответ Садковский Ян
А Марио выйдет?
А скиньте мяч
+3
-1
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Дмитрий9779
Ответ мутятя
И тут Зениту решили угодить. Везде уши.
Вы совсем охренели?Московский судья же.А кого лично ты хотел бы видеть судьёй этого матча?
+4
-2
+2
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Дмитрий9779
Ответ Роман
Жаль не Вилков или Кукуян. Результат бы сделал как надо, хотя Мешков на вар внесёт свою лепту в пользу Рио де жанейро
Если я сейчас тебе покажу как Вилков "помогал" Зениту ты забанишься навсегда,согласен?
+3
-1
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Светлана Агейкина
Ответ Дмитрий Репин
Фернандес за кого в итоге?
В последнее время за себя.
+2
0
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kokakoka
Ответ Burel
Легенды зенита
Ты даже не за ЦСКА, не за Спартак. Ты просто любишь гадить на ветках Зенита по любому поводу .
+2
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futbol Liverpool
Похожи на суперкубке будут зажигать сережы , шнуров и карась
+2
0
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Дмитрий9779
Обычно матч за Суперкубок судит лучший судья прошедшего сезона...
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Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Дмитрий9779
Если я сейчас тебе покажу как Вилков "помогал" Зениту ты забанишься навсегда,согласен?
Забань себя лучше от спортса
+1
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xoms
Ответ Эдуард Элверс
Зенит победит теперь уж точно
Заговор?
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не романцев
Ответ xoms
Заговор?
Приговор.
0
0
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Arnoldinho
Ответ Злодей Спб
В качестве эксперимента на коммерческий матч могли бы пригласить иностранную судейскую бригаду. Карсёв опять с полными шортами подливы выйдет - пол матча будем всем всё "прощать", а потом внезапно КК+пенальти выдаст, когда вспомнит зачем он на поле :)
Я тоже за эритрейских кудесников свистка
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Светлана Агейкина
Ответ Садковский Ян
А Марио выйдет?
А и выйдет, небеса не обвалятся.
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Алексей Коновалов
стена плача открыта🤣
Это точно, ещё ни разу не видел, чтобы кто-то был доволен судейством 🤔
0
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El_loco_97
Ответ Alex
Москвич судит матч московской команды с Зенитом. Москвичи - ну ок. Если будет судьей на матче Зенита Безбородов - в Москве бомбанет. Лицемеры
Ну, например, Лапочкин судил Суперкубок Зенит-Локомотив в 2019-м. Что-то не помню негодования со стороны питерских по этому поводу) Кто там еще лицемер?)
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Дмитрий Репин
Фернандес за кого в итоге?
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Садковский Ян
А Марио выйдет?
+1
-1
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