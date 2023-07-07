Сделка по переходу Медины в «Спартак» не закрыта. Конфликта с Федотовым у хавбека ЦСКА не было («Матч ТВ»)

Трансфер Хесуса Медины в «Спартак» пока не закрыт.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА перейдет в «Спартак» за 6+1 млн евро. Также появилась информация, будто Медина просил руководство отпустить его, так как главный тренер команды заявил, что не рассчитывает на него.

По информации « », на данный момент сделка по трансферу Медины по-прежнему не закрыта. Также сообщается, что у парагвайца не было конфликта с Федотовым и его уход из ЦСКА обусловлен исключительно финансовыми обстоятельствами.

Медина провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. Статистику 26-летнего парагвайца можно найти здесь.

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад