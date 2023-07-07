Сделка по переходу Медины в «Спартак» не закрыта. Конфликта с Федотовым у хавбека ЦСКА не было («Матч ТВ»)
Трансфер Хесуса Медины в «Спартак» пока не закрыт.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА перейдет в «Спартак» за 6+1 млн евро. Также появилась информация, будто Медина просил руководство ЦСКА отпустить его, так как главный тренер команды Владимир Федотов заявил, что не рассчитывает на него.
По информации «Матч ТВ», на данный момент сделка по трансферу Медины по-прежнему не закрыта. Также сообщается, что у парагвайца не было конфликта с Федотовым и его уход из ЦСКА обусловлен исключительно финансовыми обстоятельствами.
Медина провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. Статистику 26-летнего парагвайца можно найти здесь.
«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад
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