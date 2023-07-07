Сделка по переходу Медины в «Спартак» не закрыта. Конфликта с Федотовым у хавбека ЦСКА не было («Матч ТВ»)

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Федотов Матч ТВ Хесус Медина Футбол

Трансфер Хесуса Медины в «Спартак» пока не закрыт.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА перейдет в «Спартак» за 6+1 млн евро. Также появилась информация, будто Медина просил руководство ЦСКА отпустить его, так как главный тренер команды Владимир Федотов заявил, что не рассчитывает на него.

По информации «Матч ТВ», на данный момент сделка по трансферу Медины по-прежнему не закрыта. Также сообщается, что у парагвайца не было конфликта с Федотовым и его уход из ЦСКА обусловлен исключительно финансовыми обстоятельствами.

Медина провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. Статистику 26-летнего парагвайца можно найти здесь.

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад

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33 комментария

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Сергей Смирнов
Пора делать запись в блогах: "Болельщики ЦСКА, которые писали что из-за Фернандеса парится только Тушино, где они сейчас?!"
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utsh44psmr
Смотря со стороны, то у Федтова конфликт даже со своей бейсболкой. Так себе вброс.
+16
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+13
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Владимир Клюихин
Посмотрим, что из этого выйдет. Медина - усиление для Спартака, а вот каково болельщикам ЦСКА сейчас… Сначала Марио ушёл в Зенит, теперь Медина - в Спартак…
+8
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Faust Doc
Хитрый Гинер хочет вместо Медины Набабкина Спартаку впарить!
гы гы гы
+8
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Ничего Смешного
Ответ Владимир Клюихин
Посмотрим, что из этого выйдет. Медина - усиление для Спартака, а вот каково болельщикам ЦСКА сейчас… Сначала Марио ушёл в Зенит, теперь Медина - в Спартак…
Марио кинул по беспределу, за Медину хоть бабки выручат, да и то могут наложить запрет на переход.
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Виталик Украинский
Ждите инсайд от Карпова о переходе Медины в Зенит.
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Babusya
Ответ utsh44psmr
Смотря со стороны, то у Федтова конфликт даже со своей бейсболкой. Так себе вброс.
И с ручкой!
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savik-A.M.
Ответ i.ivanov...russia.dca......
А, оказывается конфликта с тренером не было и решает нефтяное бабло.... Похоже, очень похоже на народный клуб переманивать игроков у конкурентов
так тут ЦСКА может и не продавать , это их решение , тут нет никаких отступных
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