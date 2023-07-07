Медина просил руководство ЦСКА отпустить его в «Спартак». Федотов сказал, что игрок ему не нужен

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Федотов Хесус Медина Чемпионат.com Футбол

Хесус Медина переходит из ЦСКА в «Спартак».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Медина сам попросил руководство армейского клуба отпустить его в «Спартак».

«Когда руководство ЦСКА сообщило Федотову о желании Медины уйти в «Спартак», главный тренер ответил: «Продавайте, он мне не нужен», – добавил источник.

Ранее стало известно, что ЦСКА получит 6+1 млн евро за парагвайца, зарплата которого увеличится в два раза – с 800 тысяч до 1,6 млн евро в год. Хесус подпишет контракт сроком до 2026 года.

Медина провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. Статистику 26-летнего парагвайца можно найти здесь.

Хесус Медина: «Никогда не перейду в «Спартак». ЦСКА – самый топовый клуб в России»

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69 комментариев

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Никита Королёв
Мда ну и трансферное окно ..
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Дмитрий Евгеньевич
Пффф, естественно. Зачем в ЦСКА нужен игрок,желающий перейти в Спартак
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Влад Безруков
Минимум 4 трансфера на вход должно быть и сохранение всех остальных
Иначе полнейший провал трансферного отдела в который раз
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Ебздрогыч
Привет питерским болельщикам одного северного клуба, которые говорят, что Спартак поступил ничуть не лучше их любимого гегемона. Почувствуйте разницу: Спартак открыто вел переговоры через клуб по не очень нужному игроку (а для Спартака нужному), купил его по рыночной цене. Это не то, как вы, ребята, через агента проводили свои мерзкие делишки, и теперь делаете удивленные сельдерейные глаза.

Ну а болельщикам ЦСКА не унывать и ждать трансферов на вход.
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Кирилл
Ответ Bartez1986
ну как минимум немного разные ситуации с Фернандесом. не стоит сравнивать. хотя как по мне не нужен Спартаку, раз с характером проблемы
Ситуация одинакова в том, что оба в своих интервью ранее клялись что нигде, кроме ЦСКА, в России играть не будут.
+13
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Андрей Терентьев
Ответ АлексейХ
Скоро Игорь и Заба вдвоем останутся...
Набаба ещё...
+9
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snoopy
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Он парагваец. Ему одинаково фиолетово, что цска, что спартак. Так почему же не зарабатывать вдвое больше?
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Данко Лазович
интересная конечно история между принципиальными соперниками))
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Roman
Что с ЦСКА происходит этим летом?
А вдруг через час выходит новость: Акинфеев в качестве свободного агента переходит в Динамо)
Будет финальной добивочкой
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АлексейХ
Скоро Игорь и Заба вдвоем останутся...
+5
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CriminalJoint62
ЦСКА правильно делает, расстается с неликвидом, так и должен поступать топ-клуб
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Islam Gasanov
Если разумно подумать,то действительно зачем нужен игрок который хочет перейти к конкурентам. Лучше продать и на вырученные деньги купить более голодного игрока готового рвать и метать за клуб
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Светлана Агейкина
Клуб и Федотов второй день проверяют психику своих болельщиков на устойчивость.
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Anton Chester
Какие детали, если агент его уже опроверг?
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Никита Самарин
Федотов походу будет делать ставку на Облякова, + зная ЦСКА, они грамотно вложат деньги и привезут игрока как минимум не слабее, который будет подходить именно Федотову.
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mars
Теперь не удивлюсь, что Акинфеев в Спартак соберётся, какая-то дичь творится
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Зверёк
Федотов с ума сошел?
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PredatorMax
Ответ Anton Chester
Какие детали, если агент его уже опроверг?
Обычное дело для агента - не подтверждать до победного.
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RSI
Ответ Ебздрогыч
Привет питерским болельщикам одного северного клуба, которые говорят, что Спартак поступил ничуть не лучше их любимого гегемона. Почувствуйте разницу: Спартак открыто вел переговоры через клуб по не очень нужному игроку (а для Спартака нужному), купил его по рыночной цене. Это не то, как вы, ребята, через агента проводили свои мерзкие делишки, и теперь делаете удивленные сельдерейные глаза. Ну а болельщикам ЦСКА не унывать и ждать трансферов на вход.
Спасибо за добрые пожелания, дружище!
+3
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San9
Ответ Bartez1986
ну как минимум немного разные ситуации с Фернандесом. не стоит сравнивать. хотя как по мне не нужен Спартаку, раз с характером проблемы
Конечно разные, его ведь не двукратным увеличением зп переманили, а возможностью гордо носить форму с ромбиком.
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Krem236
Ответ АлексейХ
Скоро Игорь и Заба вдвоем останутся...
Зато не предадут!!!
+2
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Bartez1986
ну как минимум немного разные ситуации с Фернандесом. не стоит сравнивать. хотя как по мне не нужен Спартаку, раз с характером проблемы
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Bartez1986
Ответ Иван Овчинников
Конечно разные. Зенит забирает свободного агента из Бразилии, от которого уже отказался ЦСКА. А Спартак ослабляет конкурента, убивая конкуренцию баблом.
а в чем ослабление, если он не нужен Федотову, как выяснилось?
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Алексей Тарлыков
Уходят, хотят купить, интересуется Чаловым, Бахой, Хорхе.... А вот ЦСКА на вход никто не нужен, даже слухов нет. У нас и так три состава
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Алексей Иванов
Я в шоке...
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