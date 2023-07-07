Медина просил руководство ЦСКА отпустить его в «Спартак». Федотов сказал, что игрок ему не нужен
Хесус Медина переходит из ЦСКА в «Спартак».
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Медина сам попросил руководство армейского клуба отпустить его в «Спартак».
«Когда руководство ЦСКА сообщило Федотову о желании Медины уйти в «Спартак», главный тренер ответил: «Продавайте, он мне не нужен», – добавил источник.
Ранее стало известно, что ЦСКА получит 6+1 млн евро за парагвайца, зарплата которого увеличится в два раза – с 800 тысяч до 1,6 млн евро в год. Хесус подпишет контракт сроком до 2026 года.
Медина провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. Статистику 26-летнего парагвайца можно найти здесь.
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