Эдвина ван дер Сара госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.

Как сообщает твиттер-аккаунт «Аякса», кровоизлияние произошло ранее в пятницу.

Сейчас экс-голкипер « », « » и сборной Нидерландов находится в отделении интенсивной терапии. Состояние ван дер Сара оценивается как стабильное.

«Все в «Аяксе» желают Эдвину скорейшего выздоровления. Мы думаем о тебе❤️», – говорится в сообщении амстердамского клуба.

52-летний ван дер Сар в конце мая покинул пост генерального директора «Аякса». Он занимал эту должность с 2016 года, а в совет директоров входил с 2012-го.