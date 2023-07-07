У ван дер Сара произошло кровоизлияние в мозг. Экс-вратарь «МЮ» госпитализирован

Теги Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Аякс премьер-лига Англия происшествия Здоровье Футбол

Эдвина ван дер Сара госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.

Как сообщает твиттер-аккаунт «Аякса», кровоизлияние произошло ранее в пятницу.

Сейчас экс-голкипер «Аякса», «МЮ» и сборной Нидерландов находится в отделении интенсивной терапии. Состояние ван дер Сара оценивается как стабильное.

«Все в «Аяксе» желают Эдвину скорейшего выздоровления. Мы думаем о тебе❤️», – говорится в сообщении амстердамского клуба.

52-летний ван дер Сар в конце мая покинул пост генерального директора «Аякса». Он занимал эту должность с 2016 года, а в совет директоров входил с 2012-го. 

16 комментариев

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JENNINGS
Здоровья Легенде!🙏💪
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Артем Вяткин
жесть какая. здоровья, еще совсем молодой!
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Отец Абду
Здоровья одному из величайших вратарей...
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JamesBulger7
Здоровья Эдвин!🙌
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Галым Нуркеев
Легенда МЮ ,вместе с ним команда была лучшей в мире, в 2005-2011 годах, взяли ЛЧ . Здоровья ему!!!
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Руди Фёллер
У Касильяса инфаркт, у Ван Дер Сара инсульт... Что за напасть с лучшими вратарями моей юности?! 😟
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-2
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xDe xDe
Кошмар. Голкипер-эталон, всегда восхищался именно им, при всём уважении к другим вратарям. Хотя никогда не болел ни за Нидерланды, ни за Аякс/МЮ. Скорейшего выздоровления легенде.
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Сергей К
Дай бог без последствий.
Здоровья...
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Олег Митрофанов
Держись, легенда!
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BZB
Скорейшего выздоровления, Эдвин!
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Go-go-love
Здоровья.....
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U
как так-то, в 52. Здоровья!
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Любезный Коссутий
ужас ☹️
поправляйся, легендарный 🙏🏻
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aliev.islam.1976@icloud.com
Жесть
Всего наилучшего легенде
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FilthyFrank
Ужас, здоровья Эдвину!
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& Co1366
Легендарный вратарь! Здоровья и без осложнений 🚩
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