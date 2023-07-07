У ван дер Сара произошло кровоизлияние в мозг. Экс-вратарь «МЮ» госпитализирован
Эдвина ван дер Сара госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.
Как сообщает твиттер-аккаунт «Аякса», кровоизлияние произошло ранее в пятницу.
Сейчас экс-голкипер «Аякса», «МЮ» и сборной Нидерландов находится в отделении интенсивной терапии. Состояние ван дер Сара оценивается как стабильное.
«Все в «Аяксе» желают Эдвину скорейшего выздоровления. Мы думаем о тебе❤️», – говорится в сообщении амстердамского клуба.
52-летний ван дер Сар в конце мая покинул пост генерального директора «Аякса». Он занимал эту должность с 2016 года, а в совет директоров входил с 2012-го.
Здоровья...
поправляйся, легендарный 🙏🏻
Всего наилучшего легенде