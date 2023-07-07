Мутко о Fan ID: «Футбол без фанатов – как свадьба без музыки. Тот, кто вводил, должен объяснить, зачем»

Теги Виталий Мутко премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Fan ID Футбол

Виталий Мутко высказался о введении Fan ID в России.

«У Fan ID и любого другого проекта должна быть цель. Я знаю, для чего мы делали Fan ID на чемпионате мира. Я сам им занимался, убеждал. Это была необходимость для безвизового въезда для всего мира. Было глупо человеку и визу в посольство идти делать, и делать Fan ID. Мы сделали, это было уникально и понятно.

Кто вводит, должен объяснять [зачем это нужно]. Мне сложно рассказать про идею [Fan ID в РПЛ]. Я не могу поэтому это комментировать. Тот, кто вводил, должен сесть и объяснить.

Сейчас мы видим: средняя посещаемость на Кубок одна, а на другие матчи – другая. Конечно, без фанатского движения, без фанатов футбол – это как свадьба без музыки.

РФС и РПЛ должны объяснить болельщикам [зачем это нужно]. Болельщики являются одним из главным источников дохода в футболе. Футбол не принадлежит ни клубам, ни футболистам. Он всем принадлежит, и болельщикам в том числе. Они равноправные участники процесса», – сказал бывший президент РФС в эфире «Коммент.Шоу».

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90 комментариев

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Билли Херрингтон
Ответ Никита Королёв
Мутко с народом
Мутко: «Дюков, где фанаты?»

Сообщается, что Мутко уже контролирует стадион «Ростова» и движется на Лужники. К стадиону срочно переброшены болельщики клуба «Ахмат». Они подъедут в течение 2 часов. Самолет Миллера был замечен над Турцией в приложении FlyRadar
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utsh44psmr
Чтобы не было криминалити
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dmitry.tchidakin
А Мутко мне начинает нравиться!
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Никита Королёв
Мутко с народом
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Илья Сазоненков
Ответ damondiamond
чтобы семьей безопаснее было ходить на футбол (чтобы фанатье не организовывалось вместе, потому что мощная сила вырисовывается)
Блин до Fan ID меня мудохали до полусмерти, дочку с трибуны скидывали через раз, а жену... даже говорить не буду....
Слава богу теперь я не могу попасть на стадион
+27
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luu
Ответ dmitry.tchidakin
А Мутко мне начинает нравиться!
Уже как-то писал, что это был лучший президент Зенита, все обещания выполнил, хороший управленец
+22
-1
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Михаил1970
Fan ID в РПЛ идёт в рамках всеобщей дебилизации.
+19
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dmitry.tchidakin
Ответ luu
Уже как-то писал, что это был лучший президент Зенита, все обещания выполнил, хороший управленец
Лучший президент Зенита? Пожалуй, соглашусь. Президентом РФС ему тоже быть удавалось. Его главная ошибка - назначение Капелло
+19
-2
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Igor Pivovarov
Ответ Билли Херрингтон
Мутко: «Дюков, где фанаты?» Сообщается, что Мутко уже контролирует стадион «Ростова» и движется на Лужники. К стадиону срочно переброшены болельщики клуба «Ахмат». Они подъедут в течение 2 часов. Самолет Миллера был замечен над Турцией в приложении FlyRadar
После звонка Переса Мутко согласился уйти в Реал.
+13
0
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Pier Besuhof
Главная цитата: "Тот, кто вводил, должен сесть (..)"
+11
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Олег Кузнецов
Ответ utsh44psmr
Чтобы не было криминалити
Никто ничего объяснять не хочет. Просто хотят загнать фанатов в стойло и считают это за доблесть, недалекие люди...
+10
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dmpoo
Пригожин от футбола 🤣
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Виктор Войнов
А Мутко опытный. Сначала потратили деньги на ввод фанайди , теперь пришло время продавить тему с тратой денег на демонтаж системы. Деньги должны пилиться
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Сахарный ватник
Мутко подсиживает Путена.
+6
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MstAndreev
Виталий Леонтьевич, вам очень не понравится, если тот кто вводил, придет вам что-то объяснить)
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граф Якунин
А кто подписывал, должен ответить?
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1футбол1
Ответ Black Phoenix
Fan ID - способ контроля болельщиков, чтоб было меньше бунтов, стычек, махачей на стадионах, и так далее, лол. Меньше головной боли. Вот только определиться бы всем этим товарищам: либо они хотят полные стадионы, либо же хотят контроля за болелами в ущерб финансам.
Где сейчас махачи, стычки и бунты на стадионах? В 90 и нулевые это было. И с ОМОНОМ битвы и около стадиков до и после матчей. Креслопадыбыли и даже горящие. А сейчас всё тихо и спокойно. Максимум фаер шоу устраивали.
+5
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НАВАЛЬНЫЙ
Наезд на пахана?
+5
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Лютик
Ответ UFO Beats
как порнуха без баб
Есть такая😅
+4
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Владимир Данилов
Ответ Билли Херрингтон
Мутко: «Дюков, где фанаты?» Сообщается, что Мутко уже контролирует стадион «Ростова» и движется на Лужники. К стадиону срочно переброшены болельщики клуба «Ахмат». Они подъедут в течение 2 часов. Самолет Миллера был замечен над Турцией в приложении FlyRadar
Обновлено: болельщики клуба "Ахмат" не могут проехать к стадиону из-за автомобильных пробок.
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Rundatgame
Ух ты, ВЛМ даёт интервью, да еще и на ютубе. Надо глянуть.
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UFO Beats
как порнуха без баб
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jwbmwbqvih
Как же Мутко хорошо сейчас. Был бы в футболе,чиновником,рот не открывал бы. А сейчас можно вистов набрать себе. Типичный чиновник.
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ЦСКА1960
Ответ граф Якунин
А кто подписывал, должен ответить?
Тот, кто подписывал, по совпадению, инициатор) Помню как на совещании он сказал, такая хорошая система на ЧМ была, чего она простаивает, надо и в РПЛ внедрить))
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Кокич
— Зачем же мы работали? Так нельзя. Это... Объясните…
— Вам, как любимому сыну лейтенанта, я могу повторить только то, что...
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